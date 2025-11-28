La multipla di oggi è dedicata alle partite di calcio cadetto di Serie B, valide per la quattordicesima giornata di campionato, in programma dal 28 al 30 novembre 2025. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Serie B in Multipla valida per la 14° giornata.
La Schedina in multipla di Serie B
Tra venerdì 28 e domenica 30 novembre 2025, si giocano le partite di del tredicesimo turno in Serie B. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Venezia-Mantova
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del dodicesimo turno di campionato in Serie B, è in programma sabato 29 novembre alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa del Venezia contro il Mantova.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Venezia + Over 1.5, offerta a quota 1.80 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Empoli-Bari
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie B di calcio, è quello che si gioca allo stadio Castellani, tra la squadra di casa dell’Empoli e la formazione ospite del Bari.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Empoli, offerta a quota 2.15 su Snai e Sisal
Scommessa Palermo-Carrarese
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie B, è in programma sabato 29 novembre 2025, alle ore 19.30 e vede scendere in campo Mantova e Spezia.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.90 su Netbet e Goldbet
Pronostico Juve Stabia-Monza
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie B, è in programma domenica 30 novembre 2025, alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa della Juve Stabia, opposta al Monza.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione 2, offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @19.58
Venezia-Mantova: 1+ Over 1.5 a quota 1.80
Empoli-Bari: 1 a quota 2.15
Palermo-Carrarese: 1+Over 1.5 a quota 1.90
Juve Stabia-Monza: 2 a quota 2.10
