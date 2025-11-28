Pronostico Cesena-Modena: probabili formazioni, quote e scommesse anticipo 14° giornata Serie B del 28-11-2025

Pronostico Cesena-Modena 28 novembre 2025
Pronostici Serie B
28 Novembre 2025

Ad aprire la 14° giornata di Serie B sarà l’anticipo di venerdì allo Stadio Manuzzi, un derby emiliano-romagnolo molto sentito, che tra l’altro mette di fronte 4° e 2° nella classifica del campionato di calcio cadetto. Pronostico Cesena-Modena 28 novembre 2025.

Pronostico Cesena-Modena 28 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Cesena-Modena, match della 14 giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Modena è al 2° posto con 26 punti, ma ha perso terreno sul Monza capolista, visto che i canarini arrivano da 2 pareggi, e hanno vinto solo 1 delle ultime 4 partite di Serie B. Il Modena rimane una delle migliori difese con 8 gol al passivo, ma nelle ultime settimane i risultati dei gialloblu sono molto diversi rispetto a quelli di inizio stagione.

Il Cesena è al 4° posto con 23 punti, e una vittoria porterebbe i romagnoli alla pari proprio del Modena. Il Cesena arriva dallo 0-1 nel big match a Monza, e ha perso le ultime 2 trasferte, ma in casa arriva da 2 vittorie con 5 gol segnati.

Pronostico Cesena-Modena 28 novembre 2025

Probabili Formazioni Cesena-Modena

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Frabotta, Francesconi, Castagnetti; Shpendi, Blesa. 

MODENA (3-5-1-1): Chichizola; Tonali, Adomi, Nieling; Zanimacchia, Sersanti, Santoro, Pyyhtia, Zampano; Defrel; Pedro Mendes.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Cesena-Modena?

Puoi vedere Cesena-Modena, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand. 

Migliori quote per Cesena-Modena

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Cesena-Modena
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.903.002.60
2.903.002.63
2.902.852.65
2.902.902.65
2.952.852.60

Le nostre scommesse su Cesena-Modena

Il Cesena arriva da 3 Gol No e 4 Gol No nelle ultime 5 giornate di campionato. Il Modena ha una delle migliori difese di Serie B con soli 8 gol al passivo ma arriva da uno 0-0, 3° Gol No nelle ultime 4 partite dei canarini. L’ultimo scontro tra Modena e Cesena è finito 1-0 in favore dei romagnoli.

PRONOSTICO: GOL NO @1.80 SNAI

Risultato Finale Esatto Cesena-Modena

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 2-2.

Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (6-5, +0.22)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅

,
