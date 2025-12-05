Tra le sfide più interessanti della 15° giornata di Serie B c’è lo scontro del Castellani tra la 7° e la 6° in classifica per il campionato di calcio cadetto, un match che siamo andati ad analizzare nei dettagli con il Pronostico Empoli-Palermo 7 dicembre 2025.
Pronostico Empoli-Palermo 7 dicembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Empoli-Palermo, match della 15 giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Il Palermo si è ripreso con il 5-0 sulla Carrarese dopo l’1-1 nella trasferta contro l’Entella. I rosanero sono al 6° posto con 23 punti, una delle migliori difese con 10 gol al passivo ma anche un attacco da 21 reti a referto in 14 partite.
L’Empoli è al 7° posto, dietro tre punti rispetto al siciliani, ma i toscani sono in forma con 3 vittorie di fila in cui hanno dato una regolata alla difesa che non ha mai concesso gol, mentre l’attacco ha prodotto 22 reti in queste prime 14 partite di campionato (solo Frosinone e Venezia fanno meglio in attacco).
Probabili Formazioni Empoli-Palermo
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Vasic (Le Douaron); Pohjanpalo.
Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Empoli-Palermo?
Puoi vedere Empoli-Palermo, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand. Le squadre saranno in campo domenica 7 dicembre dallo Stadio Castellani alle ore 17:15.
Migliori quote per Empoli-Palermo
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Empoli-Palermo
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.10
|3.10
|2.30
|3.00
|3.20
|2.35
|3.05
|3.05
|2.40
|3.00
|3.10
|2.35
|3.10
|3.10
|2.35
Le nostre scommesse su Empoli-Palermo
Sfida importante tra due squadre che hanno ottimi reparti offensivi. Il Palermo ha un ottima difesa, ma almeno un gol potrebbe prenderlo nella trasferta di Empoli, con i padroni di casa che hanno migliorato in difesa, un reparto che non ha subito gol nelle ultime 3 partite, ma che aveva concesso ben 18 reti nelle prime 11 uscite. Giochiamo entrambe le squadre a segno.
PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365
Risultato esatto finale per Empoli-Palermo
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 2-3.
Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (7-5, +1.02)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
