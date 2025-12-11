Pronostico Venezia-Monza: big match della 16° giornata di Serie B del 13 dicembre 2025

11 Dicembre 2025

Big match di Serie B nella 16° giornata del campionato di calcio cadetto dove la capolista Monza (al pari col Frosinone) è ospite del Venezia, 4° forza del campionato di Serie B al momento. Pronostico Venezia-Monza 13 dicembre 2025.

Pronostico Venezia-Monza 13 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Venezia-Monza, match della 16° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Monza ha rallentato con gli ultimi 2 pareggi (2-2 sul campo della Juve Stabia e 1-1 contro il Sudtirol in casa lo scorso turno) e si è fatta raggiungere al comando del campionato di calcio cadetto dal Frosinone a 31 punti.

Anche il Venezia arriva da un pareggio, l’1-1 ad Avellino, ma prima i lagunari avevano portato a casa 3 vittorie di fila in cui il Venezia ha concesso un solo gol agli avversari.

Probabili Formazioni Venezia-Monza

Venezia (3-1-4-2): Stanković; Schingtienne, Svoboda, Haps; Bjarkason; Kike Pérez, Busio, Doumbia, Hainaut; Yeboah, Adorante. All. Stroppa

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita; Agustín Álvarez. All. Bianco

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Venezia-Monza?

La sfida Venezia-Monza, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, sarà trasmessa su DAZN in streaming live e on demand e su LaB Channel su Prime Video.

Migliori quote per Venezia-Monza

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Venezia-Monza

Partita molto importante al vertice del campionato di calcio cadetto, tra due delle migliori difese di Serie B. Il Venezia ha subito 13 gol in 15 partite, il Monza ha fatto anche meglio con 10 gol al passivo, miglior difesa di B per i brianzoli. Ci aspettiamo meno di 3 gol totali, come è stato nell’ultimo confronto diretto tra queste due squadre, sempre a Venezia, con vittoria per 1-0 dei padroni di casa.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.70 BET365

Risultato Esatto Finale Venezia-Monza

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 2-2.

Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (8-5, +1.93)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

