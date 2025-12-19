La multipla di oggi è dedicata alle partite di calcio cadetto di Serie B, valide per la diciasettesima giornata di campionato, in programma dal 19 al 21 dicembre 2025. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Multipla Serie B: gioca la nostra Schedina valida per la 17° giornata.
La Schedina in multipla di Serie B
Tra venerdì 19 e domenica 21 dicembre 2025, si giocano le partite di del 17° turno in Serie B. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Frosinone-Spezia
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del sedicesimo turno di campionato in Serie B, è in programma sabato 20 dicembre alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa del Frosinone contro lo Spezia.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Frosinone, offerta a quota 1.80 su Admiralbet e Goldbet.
Multipla Monza-Carrarese
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie B di calcio, è quello che si gioca allo stadio Brianteo, tra la squadra di casa del Monnza e la formazione ospite della Carrarese.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Monza + Over 1.5, offerta a quota 2.00 su Snai e Sisal
Scommessa Avellino-Palermo
La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie B, è in programma sabato 29 novembre 2025, alle ore 17.15 e vede scendere in campo Avellino e Palermo.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione Vittoria Palermo, offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet
Pronostico Mantova-Empoli
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie B, è in programma domenica 21 dicembre 2025, alle ore 17.15 e vede scendere in campo la formazione di casa del Mantova, opposta all’Empoli.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @11.66
Frosinone-Spezia: 1 a quota 1.80
Monza-Carrarese: 1+Over1.5 a quota 2.00
Avellino-Palermo: 2 a quota 1.80
Mantova-Empoli: Gol Si a quota 1.80
