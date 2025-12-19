Multipla Serie B: gioca la nostra Schedina valida per la 17° giornata

Tiberio Redaelli
di
19 Dicembre 2025

La multipla di oggi è dedicata alle partite di calcio cadetto di Serie B, valide per la diciasettesima giornata di campionato, in programma dal 19 al 21 dicembre 2025. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Multipla Serie B: gioca la nostra Schedina valida per la 17° giornata.

La Schedina in multipla di Serie B

Tra venerdì 19 e domenica 21 dicembre 2025, si giocano le partite di del 17° turno in Serie B. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Frosinone-Spezia

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del sedicesimo turno di campionato in Serie B, è in programma sabato 20 dicembre alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa del Frosinone contro lo Spezia.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Frosinone, offerta a quota 1.80 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Monza-Carrarese

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie B di calcio, è quello che si gioca allo stadio Brianteo, tra la squadra di casa del Monnza e la formazione ospite della Carrarese.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Monza + Over 1.5, offerta a quota 2.00 su Snai e Sisal

Scommessa Avellino-Palermo

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie B, è in programma sabato 29 novembre 2025, alle ore 17.15 e vede scendere in campo Avellino e Palermo.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione Vittoria Palermo, offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet

Pronostico Mantova-Empoli

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie B, è in programma domenica 21 dicembre 2025, alle ore 17.15 e vede scendere in campo la formazione di casa del Mantova, opposta all’Empoli.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€
4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

4.5
Visita il Sito Recensione

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @11.66

Frosinone-Spezia: 1  a quota 1.80
Monza-Carrarese: 1+Over1.5  a quota 2.00
Avellino-Palermo: 2 a quota 1.80
Mantova-Empoli: Gol Si  a quota 1.80

