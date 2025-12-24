In campo anche la Serie B da Santo Stefano col big match del Braglia tra Modena e Monza per la 18° giornata del campionato di calcio cadetto che continuerà anche sabato col resto dei match in programma. Pronostico Modena-Monza 26 dicembre 2025.
Pronostico Modena-Monza 26 dicembre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Modena-Monza, match della 18° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Il Modena dopo un ottimo avvio di campionato è andato a calare ed attualmente occupa il 6° posto con 29 punti, comunque in piena zona playoffs, anche se i canarini hanno perso 3 delle ultime 4 partite di campionato, compreso l’ultimo turno, un 1-2 sempre in casa al Braglia, in un altro big match importante contro il Venezia.
Ora arriva il Monza, attuale seconda forza del campionato di calcio cadetto, con i brianzoli che puntano al ritorno diretto in Serie A, senza passare dai playoffs. Al momento il Monza è 2° con 34 punti, a -3 dal Frosinone capolista, e solo a +2 dal Venezia che insidia il passaggio diretto nella massima serie.
Probabili Formazioni Modena-Monza
Modena (3-5-1-1): Chichizola; Tonoli, Adorni, Cauz; Zanimacchia, Santoro, Santoro, Sersanti, Zampano; Di Mariano; Gliozzi. All. Sottil
Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Colombo, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita; Mota. All. Bianco
Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Modena-Monza?
La sfida della diciottesima giornata di Serie B tra il Modena e il Monza sarà trasmessa in diretta da DAZN.
Migliori quote per Modena-Monza
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Modena-Monza
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.40
|3.00
|3.10
|2.30
|3.10
|3.10
|2.35
|2.90
|3.20
|2.35
|2.95
|3.20
|2.35
|2.90
|3.30
Le nostre scommesse su Modena-Monza
Modena e Monza, assieme al Palermo, sono le squadre con le migliori difese del campionato di Serie B con 13 gol al passivo entrambe, in 17 giornate. 4 delle ultime 5 trasferte del Monza si sono concluse con Gol NO mentre il Modena in casa, prima dei 4 gol presi nelle ultime 2 prestazioni, aveva concesso solo 3 reti totali in 7 partite. Andiamo con un match senza entrambe le squadre a segno, tra due ottime difese.
PRONOSTICO: GOL NO @1.77 ADMIRALBET
Risultato Esatto Finale Modena-Monza
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 0-3.
Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (10-5, +3.53)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.