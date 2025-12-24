In campo anche la Serie B da Santo Stefano col big match del Braglia tra Modena e Monza per la 18° giornata del campionato di calcio cadetto che continuerà anche sabato col resto dei match in programma. Pronostico Modena-Monza 26 dicembre 2025.

Pronostico Modena-Monza 26 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Modena-Monza, match della 18° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Modena dopo un ottimo avvio di campionato è andato a calare ed attualmente occupa il 6° posto con 29 punti, comunque in piena zona playoffs, anche se i canarini hanno perso 3 delle ultime 4 partite di campionato, compreso l’ultimo turno, un 1-2 sempre in casa al Braglia, in un altro big match importante contro il Venezia.

Ora arriva il Monza, attuale seconda forza del campionato di calcio cadetto, con i brianzoli che puntano al ritorno diretto in Serie A, senza passare dai playoffs. Al momento il Monza è 2° con 34 punti, a -3 dal Frosinone capolista, e solo a +2 dal Venezia che insidia il passaggio diretto nella massima serie.

Probabili Formazioni Modena-Monza

Modena (3-5-1-1): Chichizola; Tonoli, Adorni, Cauz; Zanimacchia, Santoro, Santoro, Sersanti, Zampano; Di Mariano; Gliozzi. All. Sottil

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Colombo, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita; Mota. All. Bianco

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Modena-Monza?

La sfida della diciottesima giornata di Serie B tra il Modena e il Monza sarà trasmessa in diretta da DAZN.

Migliori quote per Modena-Monza

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Modena-Monza

Modena e Monza, assieme al Palermo, sono le squadre con le migliori difese del campionato di Serie B con 13 gol al passivo entrambe, in 17 giornate. 4 delle ultime 5 trasferte del Monza si sono concluse con Gol NO mentre il Modena in casa, prima dei 4 gol presi nelle ultime 2 prestazioni, aveva concesso solo 3 reti totali in 7 partite. Andiamo con un match senza entrambe le squadre a segno, tra due ottime difese.

PRONOSTICO: GOL NO @1.77 ADMIRALBET

Risultato Esatto Finale Modena-Monza

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 0-3.

Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (10-5, +3.53)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

