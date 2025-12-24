Pronostico Modena-Monza: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 18° giornata di Serie B a Santo Stefano

Pronostico Modena-Monza 26 dicembre 2025
Pronostici Serie B
Avatar
di
24 Dicembre 2025

In campo anche la Serie B da Santo Stefano col big match del Braglia tra Modena e Monza per la 18° giornata del campionato di calcio cadetto che continuerà anche sabato col resto dei match in programma. Pronostico Modena-Monza 26 dicembre 2025.

Pronostico Modena-Monza 26 dicembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Modena-Monza, match della 18° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Modena dopo un ottimo avvio di campionato è andato a calare ed attualmente occupa il 6° posto con 29 punti, comunque in piena zona playoffs, anche se i canarini hanno perso 3 delle ultime 4 partite di campionato, compreso l’ultimo turno, un 1-2 sempre in casa al Braglia, in un altro big match importante contro il Venezia.

Ora arriva il Monza, attuale seconda forza del campionato di calcio cadetto, con i brianzoli che puntano al ritorno diretto in Serie A, senza passare dai playoffs. Al momento il Monza è 2° con 34 punti, a -3 dal Frosinone capolista, e solo a +2 dal Venezia che insidia il passaggio diretto nella massima serie.

Pronostico Modena-Monza 26 dicembre 2025

Pronostico Modena-Monza 26 dicembre 2025

Probabili Formazioni Modena-Monza

Modena (3-5-1-1): Chichizola; Tonoli, Adorni, Cauz; Zanimacchia, Santoro, Santoro, Sersanti, Zampano; Di Mariano; Gliozzi. All. Sottil

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Colombo, Pessina, Azzi; Ciurria, Keita; Mota. All. Bianco

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Modena-Monza?

La sfida della diciottesima giornata di Serie B tra il Modena e il Monza sarà trasmessa in diretta da DAZN.

Migliori quote per Modena-Monza

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Modena-Monza
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.403.003.10
2.303.103.10
2.352.903.20
2.352.953.20
2.352.903.30

Le nostre scommesse su Modena-Monza

Modena e Monza, assieme al Palermo, sono le squadre con le migliori difese del campionato di Serie B con 13 gol al passivo entrambe, in 17 giornate. 4 delle ultime 5 trasferte del Monza si sono concluse con Gol NO mentre il Modena in casa, prima dei 4 gol presi nelle ultime 2 prestazioni, aveva concesso solo 3 reti totali in 7 partite. Andiamo con un match senza entrambe le squadre a segno, tra due ottime difese.

PRONOSTICO: GOL NO @1.77 ADMIRALBET

Risultato Esatto Finale Modena-Monza

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 0-3.

Resoconto Free Pick Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (10-5, +3.53)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Frosinone-Spezia: analisi, formazioni, quote e scommesse 17° giornata di Serie B del 20-12-2025
Pronostici Serie B
Pronostico Frosinone-Spezia: analisi, formazioni, quote e scommesse 17° giornata di Serie B del 20-12-2025
18 Dicembre 2025
Multipla Serie B: gioca la nostra Schedina valida per la 17° giornata
Pronostici Serie B
Multipla Serie B: gioca la nostra Schedina valida per la 17° giornata
19 Dicembre 2025
Schedina Serie B valida per la 16° giornata dal 12 al 14 dicembre 2025
Pronostici Serie B
Schedina Serie B valida per la 16° giornata dal 12 al 14 dicembre 2025
12 Dicembre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.