Sabato alle ore 17:15 allo Stadio Braglia arriva il Palermo in un big match della 21° giornata di Serie B col Modena, due squadre al momento separate da 5 punti (in favore dei siciliani) ma entrambe in zona playoffs, che puntano al ritorno in Serie A. Pronostici Modena-Palermo 24 gennaio 2026.

Pronostici Modena-Palermo 24 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Modena-Palermo, match della 21° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Dopo 3 sconfitte il Modena si è ripreso col 2-0 a Pescara che rilancia i Canarini al 6° posto in classifica con 32 punti, 17 dei quali raccolti in casa al Braglia dove però sono arrivate solo delusioni di recente, con 1 pareggio seguito da 3 sconfitte consecutive per i gialloblu sotto il proprio pubblico.

Il Palermo ambisce alla promozione diretta ed è al 4° posto con 37 punti dopo aver regolato lo Spezia per 1-0 al Barbera dove i rosanero vanno come treni. I problemi sono lontano dalla Sicilia, con un Palermo che non perde da 4 trasferte, ma 3 di queste sono stati pareggi.

Probabili Formazioni Modena-Palermo

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Mendes, De Luca.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron (Gyasi); Pohjanpalo.

Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Modena-Palermo?

Puoi vedere Palermo-Modena, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote per Modena-Palermo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Modena-Palermo

Sfida tra due ottime difese del campionato cadetto. Il Palermo arriva da 3 Under di fila e nelle partite dei rosanero assistiamo a soli 2.2 gol totali di media. Il Modena a sua volta arriva da 2 partite a basso punteggio e doppio Under anche negli ultimi 2 scontri diretti contro i siciliani.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.70 BET365

Risultato Esatto Finale Modena-Palermo

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-0, 0-2.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (11-7, +2.33)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

