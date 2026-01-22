Sabato alle ore 17:15 allo Stadio Braglia arriva il Palermo in un big match della 21° giornata di Serie B col Modena, due squadre al momento separate da 5 punti (in favore dei siciliani) ma entrambe in zona playoffs, che puntano al ritorno in Serie A. Pronostici Modena-Palermo 24 gennaio 2026.
Pronostici Modena-Palermo 24 gennaio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Modena-Palermo, match della 21° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Dopo 3 sconfitte il Modena si è ripreso col 2-0 a Pescara che rilancia i Canarini al 6° posto in classifica con 32 punti, 17 dei quali raccolti in casa al Braglia dove però sono arrivate solo delusioni di recente, con 1 pareggio seguito da 3 sconfitte consecutive per i gialloblu sotto il proprio pubblico.
Il Palermo ambisce alla promozione diretta ed è al 4° posto con 37 punti dopo aver regolato lo Spezia per 1-0 al Barbera dove i rosanero vanno come treni. I problemi sono lontano dalla Sicilia, con un Palermo che non perde da 4 trasferte, ma 3 di queste sono stati pareggi.
Probabili Formazioni Modena-Palermo
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Mendes, De Luca.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron (Gyasi); Pohjanpalo.
Guida TV Calcio Serie B: dove vedere Modena-Palermo?
Puoi vedere Palermo-Modena, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.
Migliori quote per Modena-Palermo
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Modena-Palermo
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.30
|3.10
|3.10
|2.35
|3.10
|3.20
|2.35
|2.95
|3.25
|2.35
|2.85
|3.25
|2.35
|2.80
|3.45
Le nostre scommesse su Modena-Palermo
Sfida tra due ottime difese del campionato cadetto. Il Palermo arriva da 3 Under di fila e nelle partite dei rosanero assistiamo a soli 2.2 gol totali di media. Il Modena a sua volta arriva da 2 partite a basso punteggio e doppio Under anche negli ultimi 2 scontri diretti contro i siciliani.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.70 BET365
Risultato Esatto Finale Modena-Palermo
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-0, 0-2.
Risultati Scommesse Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (11-7, +2.33)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
