La multipla di oggi è dedicata alle partite di calcio cadetto di Serie B, valide per la ventunesima giornata di campionato, in programma dal 23 al 25 gennaio 2026. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Serie B: gioca la nostra multipla valida per la 21°giornata.

La Schedina in multipla di Serie B

Tra venerdì 23 e domenica 25 gennaio 2026, si giocano le partite di del 21° turno in Serie B. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Cesena-Bari

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del sedicesimo turno di campionato in Serie B, è in programma sabato 20 dicembre alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa del Cesena contro il Bari.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione Vittoria Frosinone, offerta a quota 1.75 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Frosinone-Reggiana

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie B di calcio, è quello che si gioca allo stadio Stirpe, tra la squadra di casa del Frosinone e la formazione ospite della Reggiana.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Frosinone+ Over 1.5, offerta a quota 2.00 su Snai e Sisal

Scommessa Monza-Pescara

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie B, è in programma sabato 29 novembre 2025, alle ore 15.00 e vede scendere in campo Monza-Pescara

Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione Vittoria Monza + Over 2.5, offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet

Pronostico Sudtirol-Padova

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie B, è in programma domenica 21 dicembre 2025, alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa del Sudtirol, opposta al Padova.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 2.10 su Netbet e Goldbet

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @14.03



Cesena-Bari: 1 a quota 1.75

Frosinone-Reggiana: 1+Over1.5 a quota 1.90

Monza-Pescara: 1+Over 2.5 a quota 2.10

Sudtirol-Padova: 1 a quota 2.10

