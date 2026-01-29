Nel fine settimana torna il campionato di calcio cadetto con la 22° giornata di Serie B in campo dal 30 gennaio al 1 febbraio, e proprio sul match di domenica a Reggio Emilia si concentra la nostra free pick. Pronostico Reggiana-Juve Stabia 1 febbraio 2026.
Pronostico Reggiana-Juve Stabia 1 febbraio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Reggiana-Juve Stabia, match della 22° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Due squadre in un momento nettamente diverso si sfidano al Mapei Stadium, casa di una Reggiana crollata all 14° posto dopo 6 sconfitte consecutive (1 vittorie e 7 ko nelle ultime 8). La Reggiana ha una delle difese peggiori con 31 gol al passivo in 21 partite.
La Juve Stabia invece è in rilancio al 7° posto dopo le ultime 2 vittorie entrambe per 1-0, a Bari e lo scorso turno in casa contro l’Entella. In campionato le Vespe non perdono da 6 giornate, con 4 vittorie e 2 pareggi, e puntano ai playoffs promozione.
Guida TV Calcio: dove vedere Reggiana-Juve Stabia?
Puoi vedere Reggiana-Juve Stabia, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.
Migliori quote per Reggiana-Juve Stabia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Reggiana-Juve Stabia
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.10
|3.00
|2.40
|3.30
|3.00
|2.30
|3.20
|2.95
|2.30
|3.25
|2.90
|2.30
|3.25
|2.95
|2.35
Le nostre scommesse su Reggiana-Juve Stabia
La Juve Stabia non ha mai battuto la Reggiana nella sua storia, con 4 sconfitte e 5 pareggi in 9 precedenti. Di recente le Vespe hanno bloccato sul pari gli emiliani in 4 sfide su 6. Andiamo con la vittoria della squadra ospite che in questo momento è molto più in forma rispetto alla Reggiana, ma ci copriamo un pò con la scommessa Asian Handicap che ci rimborserà in caso di pareggio.
PRONOSTICO: JUVE STABIA (+0 AH) @1.60
Risultato Esatto Finale di Reggiana-Juve Stabia
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 2-2.
Risultati Scommesse Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (12-7, +3.03)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
