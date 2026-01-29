Nel fine settimana torna il campionato di calcio cadetto con la 22° giornata di Serie B in campo dal 30 gennaio al 1 febbraio, e proprio sul match di domenica a Reggio Emilia si concentra la nostra free pick. Pronostico Reggiana-Juve Stabia 1 febbraio 2026.

Pronostico Reggiana-Juve Stabia 1 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Reggiana-Juve Stabia, match della 22° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Due squadre in un momento nettamente diverso si sfidano al Mapei Stadium, casa di una Reggiana crollata all 14° posto dopo 6 sconfitte consecutive (1 vittorie e 7 ko nelle ultime 8). La Reggiana ha una delle difese peggiori con 31 gol al passivo in 21 partite.

La Juve Stabia invece è in rilancio al 7° posto dopo le ultime 2 vittorie entrambe per 1-0, a Bari e lo scorso turno in casa contro l’Entella. In campionato le Vespe non perdono da 6 giornate, con 4 vittorie e 2 pareggi, e puntano ai playoffs promozione.

Guida TV Calcio: dove vedere Reggiana-Juve Stabia?

Puoi vedere Reggiana-Juve Stabia, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote per Reggiana-Juve Stabia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Reggiana-Juve Stabia

La Juve Stabia non ha mai battuto la Reggiana nella sua storia, con 4 sconfitte e 5 pareggi in 9 precedenti. Di recente le Vespe hanno bloccato sul pari gli emiliani in 4 sfide su 6. Andiamo con la vittoria della squadra ospite che in questo momento è molto più in forma rispetto alla Reggiana, ma ci copriamo un pò con la scommessa Asian Handicap che ci rimborserà in caso di pareggio.

PRONOSTICO: JUVE STABIA (+0 AH) @1.60

Risultato Esatto Finale di Reggiana-Juve Stabia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 2-2.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (12-7, +3.03)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.