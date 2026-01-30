La multipla di oggi è dedicata alle partite di calcio cadetto di Serie B, valide per la ventiduesima giornata di campionato, in programma dal 30 gennaio al 1 febbraio 2026. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Multipla Serie B, la nostra schedina valida per la 22° giornata.

La Schedina in multipla di Serie B

Tra venerdì 30 a domenica 1 febbraio 2026, si giocano le partite di del 22° turno in Serie B. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers

Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.

Pronostico Avellino-Cesena

La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite del sedicesimo turno di campionato in Serie B, è in programma sabato 20 dicembre alle ore 15.00 e vede scendere in campo la formazione di casa dell’Avellino contro il Cesena.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.90 su Admiralbet e Goldbet.

Multipla Venezia-Carrarese

Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alla Serie B di calcio, è quello che si gioca allo stadio Penzo, tra la squadra di casa del Venezia e la formazione ospite della Carrarese.

Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare l’opzione Vittoria Venezia+ Over 1.5, offerta a quota 1.66 su Snai e Sisal

Scommessa Pescara-Mantova

La terza partita inserita nella schedina dedicata al campionato di calcio italiano di Serie B, è in programma sabato 31 gennaio 2026, alle ore 15.00 e vede scendere in campo Pescara-Mantova.

Il nostro pronostico per questa partita di calcio di Serie A, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.61 su Netbet e Goldbet

Pronostico Padova-Monza

La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di Serie B, è in programma domenica 1 febbraio 2026, alle ore 17.15 e vede scendere in campo la formazione di casa del Padova, opposta al Monza.

Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia l’opzione Vittoria Monza, offerta a quota 1.83 su Netbet e Goldbet

Riepilogo Multiple

Quote Sisal:

MULTIPLA 1X2 @9.41



Avellino-Cesena: GOL SI a quota 1.90

Venezia-Carrarese: 1+Over 1.5 a quota 1.66

Pescara-Mantova: GOL SI a quota 1.61

Monza-Padova: 2 a quota 1.83

