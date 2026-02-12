Dopo il turno infrasettimanale il campionato di calcio cadetto torna subito in campo nel fine settimana per la 25° giornata di Serie B e per la nostra analisi e free pick abbiamo scelto lo scontro di sabato al Braglia di Modena dove arriva la Carrarese, con i canarini che in settimana sono riusciti a fermare il Venezia (2-0 in trasferta). Pronostico Modena-Carrarese 14 febbraio 2026.

Pronostico Modena-Carrarese 14 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Modena-Carrarese, match della 25° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Dopo 3 giornate senza vittoria (2 pareggi e 1 sconfitta) il Modena ha fatto il colpaccio nel turno infrasettimanale, visto che i canarini sono riusciti a fermare il lanciatissimo Venezia che arrivava da 9 vittorie consecutive, e i canarini sono perfino passati 2-0 in laguna, riportandosi al 7° posto, in zona playoffs per la promozione. Ora i gialloblu rientrano in casa al Braglia dove hanno conquistato solo 1 punto nelle ultime 5, un trend interno da invertire subito.

La Carrarese è a sua volta in un momento di flessione, con 2 sconfitte in trasferta, intervallate dallo 0-0 interno contro l’Entella. La squadra di mister Calabro non ha un grande rendimento esterno in stagione (2-4-6) e ha perso 4 delle ultime 5 lontano da casa.

Probabili formazioni Modena-Carrarese

MODENA (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano, De Luca, Pedro Mendes. All. Sottil

CARRARESE (3-1-4-2): Bleve, Calabrese, Oliana, Imperiale, Schiavi, Zanon, Zuelli, Hasa, Belloni, Abiuso, Rubino. All. Calabro

Guida TV Calcio: dove vedere Modena-Carrarese?

Il match sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15.

Le migliori quote per Modena-Carrarese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Modena-Carrarese

0-0 all’andata ma prima il Modena aveva battuto la Carrarese in 3 sfide su 4. Speriamo che il successo a Venezia abbia rigonfiato le vele del Modena che ora deve dare assolutamente una svolta al rendimento interno se vuole davvero puntare alla promozione, e potrà farlo questo sabato al Braglia contro un avversario che sta attraversando qualche problema e ha un rendimento negativo in trasferta.

PRONOSTICO: VITTORIA MODENA @1.70

Risultato Esatto Finale per Modena-Carrarese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-1.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (13-8-1, +2.83)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣

Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌

Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅

