Dopo il turno infrasettimanale il campionato di calcio cadetto torna subito in campo nel fine settimana per la 25° giornata di Serie B e per la nostra analisi e free pick abbiamo scelto lo scontro di sabato al Braglia di Modena dove arriva la Carrarese, con i canarini che in settimana sono riusciti a fermare il Venezia (2-0 in trasferta). Pronostico Modena-Carrarese 14 febbraio 2026.
Pronostico Modena-Carrarese 14 febbraio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Modena-Carrarese, match della 25° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Dopo 3 giornate senza vittoria (2 pareggi e 1 sconfitta) il Modena ha fatto il colpaccio nel turno infrasettimanale, visto che i canarini sono riusciti a fermare il lanciatissimo Venezia che arrivava da 9 vittorie consecutive, e i canarini sono perfino passati 2-0 in laguna, riportandosi al 7° posto, in zona playoffs per la promozione. Ora i gialloblu rientrano in casa al Braglia dove hanno conquistato solo 1 punto nelle ultime 5, un trend interno da invertire subito.
La Carrarese è a sua volta in un momento di flessione, con 2 sconfitte in trasferta, intervallate dallo 0-0 interno contro l’Entella. La squadra di mister Calabro non ha un grande rendimento esterno in stagione (2-4-6) e ha perso 4 delle ultime 5 lontano da casa.
Probabili formazioni Modena-Carrarese
MODENA (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano, De Luca, Pedro Mendes. All. Sottil
CARRARESE (3-1-4-2): Bleve, Calabrese, Oliana, Imperiale, Schiavi, Zanon, Zuelli, Hasa, Belloni, Abiuso, Rubino. All. Calabro
Le migliori quote per Modena-Carrarese
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Pisa-Milan
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.65
|3.60
|5.25
|1.70
|3.50
|5.25
|1.67
|3.30
|5.80
|1.65
|3.40
|5.75
|1.68
|3.15
|6.25
Le nostre scommesse su Modena-Carrarese
0-0 all’andata ma prima il Modena aveva battuto la Carrarese in 3 sfide su 4. Speriamo che il successo a Venezia abbia rigonfiato le vele del Modena che ora deve dare assolutamente una svolta al rendimento interno se vuole davvero puntare alla promozione, e potrà farlo questo sabato al Braglia contro un avversario che sta attraversando qualche problema e ha un rendimento negativo in trasferta.
PRONOSTICO: VITTORIA MODENA @1.70
Risultato Esatto Finale per Modena-Carrarese
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-1.
Risultati Scommesse Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (13-8-1, +2.83)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
