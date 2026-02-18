Pronostico Venezia-Pescara: le scommesse sul testa coda della 26° giornata di Serie B del 21-02-2026

Pronostico Venezia-Pescara 21 febbraio 2026
18 Febbraio 2026

Nel fine settimana si torna a giocare nel campionato di calcio cadetto con una 26° giornata di Serie B che ha al suo interno anche il più classico dei testa coda, con la capolista Venezia che ospita il fanalino di coda Pescara. Pronostico Venezia-Pescara 21 febbraio 2026.

Pronostico Venezia-Pescara 21 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Venezia-Pescara, match della 26° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Venezia dopo essersi fermata nello 0-2 in Laguna contro il Modena, si è subito ripresa lo scorso turno, battendo 4-0 il Cesena in trasferta e riprendendosi il primo posto in classifica, a +1 dal Frosinone e a +2 dal Monza, in una classifica del campionato di calcio cadetto molto corta.

Il Pescara è ultimo con 18 punti, ma l’1-0 della settimana scorsa ad Avellino ha riacceso qualche piccola speranza per gli abruzzesi che pagano però sempre la peggior difesa del campionato (48 gol al passivo) e un rendimento esterno che rimane negativo (1-4-7).

Pronostico Venezia-Pescara 21 febbraio 2026

Pronostico Venezia-Pescara 21 febbraio 2026

Probabili Formazioni Venezia-Pescara

Venezia (3-5-1-1): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Doumbia, Busio, Dagasso, Sagrado; Kike Perez, Adorante. Allenatore: Stroppa.

Pescara (4-3-2-1): Desplanches, Gravillon, Capellini, Bettella, Faraoni, Valzania, Brugman, Caligara, Meazzi, Olzer, Russo. Allenatore: Gorgone.

Guida TV Calcio: dove vedere Venezia-Pescara?

Venezia-Pescara si gioca al Pier Luigi Penzo. Il match è in programma sabato 21 febbraio alle ore 15:00 e sarà disponibile in diretta streaming su DAZN o su LaB Channel disponibile in abbonamento su Amazon Prime.

Le migliori quote per Venezia-Pescara

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Venezia-Pescara
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.335.258.00
1.364.758.50
1.335.407.40
1.325.257.50
1.335.357.50

Le nostre scommesse su Venezia-Pescara

All’andata a Pescara il Venezia fu fermato sul 2-2 ma i lagunari ma in questo momento il Venezia è una squadra che va fortissimo. Questo non è solo un testa coda, ma anche la sfida tra le due migliori squadre da Over del campionato di calcio cadetto. Il Venezia è O/U 16-9 in stagione con 2.9 gol totali di media, il Pescara arriva da 3 Under di fila, ma rimane O/U 15-10 in questa stagione, con 3.0 gol totali di media, un numero che sale a 3.3 gol in trasferta dove gli abruzzesi rimangono i migliori in assoluto da Over (/U 8-4).

PRONOSTICO: OVER 3.0 @1.78 BET365

Risultato Esatto Finale per Venezia-Pescara

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 3-1, 4-0.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (14-8-1, +3.53)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
