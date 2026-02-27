Pronostico Sampdoria-Bari: analisi, quote, guida tv, formazioni e scommesse 27° giornata di Serie B del 27-02-2026

Pronostico Sampdoria-Bari 27 febbraio 2026
27 Febbraio 2026

Venerdì 27 si giocano due anticipi che aprono la 27° giornata di Serie B, e abbiamo scelto lo scontro del Marassi, tra nobili decadute, per la nostra free pick sul campionato di calcio cadetto col Pronostico Sampdoria-Bari 27 febbraio 2026.

Pronostico Sampdoria-Bari 27 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sampdoria-Bari, match della 27° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Dopo sei risultati utili consecutivi, tra i quali qualche pareggio di lusso oltre a preziose vittorie, la Sampdoria è tornata nuovamente a calare col la sconfitta di Mantova. Restano i segnali positivi delle precedenti prestazioni ma manca la costanza per i blucerchiati che devono ancora lottare per la salvezza.

I pugliesi hanno vinto solo 4 partite delle 26 giocate fin qui: ha fatto peggio soltanto il fanalino di coda Pescara. Due di queste vittorie del Bari sono arrivate contro il Cesena, tra le quali l’ultima datata 24 gennaio. La formazione guidata da Moreno Longo ha il peggior attacco dell’intera competizione, con appena 21 gol segnati. Nonostante le difficoltà evidenti, la classifica resta corta con chance di rimettersi in carreggiata per la salvezza.

Pronostico Sampdoria-Bari 27 febbraio 2026

Pronostico Sampdoria-Bari 27 febbraio 2026

Probabili Formazioni Sampdoria-Bari

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Hadzikadunic, Abilgaard, Viti; Di Pardo, Henderson, Ricci, Cicconi; Begic, Cherubini; Brunori. Allenatore: Gregucci.

Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Cavuori, Rao; Moncini. Allenatore: Longo.

Guida TV Calcio: dove vedere Sampdoria-Bari?

Sampdoria-Bari si gioca al Luigi Ferraris. La partita si disputa venerdì 27 febbraio, con calcio d’avvio previsto alle ore 21:00. La gara viene trasmessa in esclusiva su DAZN.

Le migliori quote per Sampdoria-Bari

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Sampdoria-Bari
27/02/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.753.405.00
1.753.305.25
1.723.455.00
1.703.505.00
1.733.405.00

Le nostre scommesse su Sampdoria-Bari

Non tira una bella aria per queste due grandi società che stanno attraversando anni bui, ma la situazione più complicata sembra essere quella dei pugliesi. In casa la Samp ha la possibilità di fare tre punti davvero preziosi e diamo fiducia ai blucerchiati che già all’andata al San Nicola erano riusciti a portare a casa un punticino contro il Bari, questa volta a Marassi potrebbero farne 3 pieni.

PRONOSTICO: VITTORIA SAMPDORIA @1.75

Risultato Esatto Finale per Sampdoria-Bari

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-1, 1-1.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (15-8-1, +4.31)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅

,
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
