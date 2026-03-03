Turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto che tra martedì e mercoledì gioca la 28° giornata di Serie B, e noi ci concentriamo sul match di giovedì sera, ore 19:00, dallo Stadio dei Marmi di Carrara col Pronostico Carrarese-Catanzaro 4 marzo 2026.

Pronostico Carrarese-Catanzaro 4 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Carrarese-Catanzaro, match della 28° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Catanzaro è al 5° posto con 45 punti, impegnato nella corsa ai playoffs anche se la lunga striscia vincente dei calabresi si è un pò interotta lo scorso turno, quando il Catanzaro è stato fermato sul pareggio, 2-2 in casa nel big match contro il Frosinone, altra squadra che punta alla promozione.

Altri obiettivi per la Carrarese che era partita abbastanza bene, ma è in calo al 12° posto con 31 punti, solo a +4 dalla zona rossa. La Carrarese non ha mai vinto nelle ultime 5 di campionato, e dopo 3 sconfitte consecutive, nel fine settimana scorsa si è almeno un pò ripresa con l’1-1 a Mantova.

Probabili Formazioni Carrarese-Catanzaro

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Belloni; Rubino, Abiuso.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Cassandro; Favasuli, Petriccione, Pompetti, D’Alessandro; Liberali, Iemmello; Pittarello.

Guida TV Calcio: dove vedere Carrarese-Catanzaro?

Puoi vedere Catanzaro-Carrarese, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote per Carrarese-Catanzaro

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Carrarese-Catanzaro

La Carrarese arriva da 5 Under consecutivi e in casa è una delle migliori squadre da punteggi bassi del campionato di calcio cadetto (O/U 5-8 con 2.0 gol totali di media). Il Catanzaro ha un buon attacco ma anche una solida difesa che non sarà facile da scalfire per la Carrarese. All’andata 1-1, un risultato che speriamo di vedere anche oggi.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.73

Risultato Esatto Finale per Carrarese-Catanzaro

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-2, 1-3.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (15-9-1, +3.31)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣

Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌

Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅

Modena-Carrarese: 1 @1.70✅

Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅

Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌

