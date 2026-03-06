Pronostico Catanzaro-Empoli: analisi, formazioni, quote e scommesse 29° giornata Serie B del 08-03-2026

Pronostico Catanzaro-Empoli 8 marzo 2026
Pronostici Serie B
6 Marzo 2026

Il Catanzaro torna in casa dopo il secondo pareggio di fila nel turno infrasettimanale del campionato cadetto che ha un pò rallentato la corsa dei calabresi verso la promozione mentre l’Empoli non vince da 9 turni ed è quasi risucchiato nella lotta per la salvezza, per questo la 29° giornata di Serie B sarà importante per entrambe queste formazioni. Pronostico Catanzaro-Empoli 8 marzo 2026.

Pronostico Catanzaro-Empoli 8 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Catanzaro-Empoli match della 29° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Catanzaro non perde da 6 turni in campionato, ma è comunque un pò sceso in 5° posizione, visto che dopo 4 vittorie di fila ha pareggiato le ultime 2 partite, il 2-2 interno contro il Frosinone e il 3-3 sul campo della Carrarese dove i calabresi hanno dimostrato di aver perso un pò di solidità difensiva.

Proverà ad approfittarne un Empoli al 12° posto, che dopo 3 pareggi ha perso nel turno infrasettimanale per 1-2 a Bari, contro i pugliesi in ripresa. I toscani non vincono ormai da 9 turni (4 pareggi e 5 ko) e devono stare attenti a non farsi risucchiare nella zona calda della retrocessione.

Pronostico Catanzaro-Empoli 8 marzo 2026

Pronostico Catanzaro-Empoli 8 marzo 2026

Probabili Formazioni Catanzaro-Empoli

CATANZARO(3-5-2): Pigliacelli, Brighenti, Antonini, Cassandro, Favasuli, Buglio, Rispoli, Pontisso, Di Chiara, Cisse, Iemmello. All. Aquilani

EMPOLI(3-5-1-1): Fulignati, Curto, Guarino, Moruzzi, Yepes, Ghion, Belardinelli, Carboni, Ille, Pellegri. All. Dionisi

Guida TV Calcio: dove vedere Catanzaro-Empoli?

Puoi vedere Catanzaro-Empoli, così come tutti i match della Serie BKT 2025/26, su DAZN in streaming live e on demand. Le squadre sono in campo domenica pomeriggio, ore 15:00 del 8 marzo 2026, dallo Stadio Nicola Ceravolo.

Migliori quote per Catanzaro-Empoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Catanzaro-Empoli
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.203.103.10
2.253.253.20
2.303.153.15
2.253.203.15
2.303.103.10

Le nostre scommesse su Catanzaro-Empoli

Il Catanzaro in stagione ha perso solo una volta in casa (7-6-1 con 22 gol segnati e solo 13 incassati). L’Empoli come visto non vince da 9 turni di campionato, e nelle ultime 4 trasferta ha riportato a casa solo 1 punto da un pareggio, con 3 sconfitte a completare il quadro. Del resto i toscani hanno un rendimento mediocre fuori casa (4-1-8 con 14 gol segnati e 23 subiti). I calabresi sul proprio campo potrebbero tornare a fare tre punti pieni per la corsa verso la Serie A, vendicando anche lo 0-1 dell’andata a Empoli, anche se giochiamo l’asian handicap che ci darà mezzo rimborso sulla puntata in caso di pareggio.

PRONOSTICO: CATANZARO (0, -0.5) @1.95

Risultato Esatto Finale per Catanzaro-Empoli

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-0, 2-2.

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (15-10-1, +2.31)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅
Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌
Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌

