Pronostico Monza-Venezia: analisi e scommesse sul big match della 32° giornata di Serie B del 21-03-2026

Pronostico Monza-Venezia 21 marzo 2026
Pronostici Serie B
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20 Marzo 2026

La sfida più attesa del campionato cadetto, che mette contro le prime 2 della classe, si gioca sabato pomeriggio in Brianza, col Monza che ospita il Venezia in questa 32° giornata di Serie B. Pronostico Monza-Venezia 21 marzo 2026.

Pronostico Monza-Venezia 21 marzo 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Monza-Venezia match della 32° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Venezia è al primo posto con 67 punti, a +3 proprio su brianzoli. I lagunari dopo il mezzo passo falso nel 0-0 in casa della Samp, sono tornati sul proprio campo e si sono ripresi con un netto 3-1 nel derby veneto col Padova.

Il Monza invece dopo la sconfitta a La Spezia, e il successo per 3-0 sul Palermo, ha nuovamente tirato il freno a mano con lo 0-0 a Reggio Emilia contro una Reggiana in crisi e in lotta per la salvezza, e che aveva perso le 3 partite precedenti, un brutto passo falso per i brianzoli che comunque rimangono ancora a +2 sul Frosinone, nella corsa per la promozione diretta senza passare dai playoffs.

Pronostico Monza-Venezia 21 marzo 2026

Pronostico Monza-Venezia 21 marzo 2026

Probabili Formazioni Monza-Venezia

MONZA (3-4-2-1): Thiam, Ravanelli, Delli Carri, Carboni, Bakoune, Colombo, Pessina, Azzi, Hernani, Mota Carvalho, Cutrone. 

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Kike Perez,, Busio, Doumbia, Haps; Yeboah, Lauberbach.

Guida TV Calcio: dove vedere Monza-Venezia

L’incontro tra Monza e Venezia è in calendario sabato 21 marzo, con calcio d’avvio previsto alle 17:15. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. 

Migliori quote per Monza-Venezia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Monza-Venezia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.703.002.60
2.753.002.75
2.802.802.80
2.802.952.70
2.802.852.80

Le nostre scommesse su Monza-Venezia

All’andata in Veneto il Venezia vinse 2-0 ma per questo ritorno al Brianteo ci aspettiamo che il Monza faccia meglio, e ci aspettiamo entrambe le big del campionato di calcio cadetto a segno in questo scontro diretto.

PRONOSTICO: GOL SI @1.68

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (16-10-1, +3.94)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅
Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌
Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌
Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅
Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅

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