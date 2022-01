Pronostici Lecce-Cremonese e partite della 20a giornata di Serie B

Serie B 20a giornata al via con l’anticipo del venerdì tra Parma-Frosinone. Il turno del campionato cadetto di calcio sarà chiuso domenica sera dal big match Lecce-Cremonese.

Serie B 20a giornata: anticipo Parma-Frosinone

È Parma-Frosinone l’anticipo del venerdì che segnerà il giro di boa del campionato cadetto. I Ducali sono dodicesimi con 23 punti e non giocano dal 21 dicembre, ovvero da quando hanno conquistato la prima vittoria dell’era Iachini.

Il Frosinone di Grosso ha iniziato col botto il 2022, battendo in trasferta la capolista Pisa (1-3). Insomma, sarà una sfida importante quella del Tardini per le parti nobili della graduatoria, con il match di andata che si è concluso con il punteggio di 2-2.

Serie B 20a giornata: le partite del sabato

Il Benevento, che viene da 6 risultati utili consecutivi (5 vittorie e un pareggio), fa visita all’Alessandria che attualmente si trova al 16° posto, in zona playout. Solo tre precedenti: una vittoria per i padroni di casa e due per il Benevento, tra cui anche la gara dell’andata, terminata con un pirotecnico 4-3.

Dopo l’importantissima vittoria in trasferta ai danni della Reggina (0-2), il Brescia di Filippo Inzaghi sogna il sorpasso in vetta ai danni del Pisa ospitando la Ternana di Lucarelli. Gli umbri non vincono da quattro turni ed hanno iniziato il nuovo anno perdendo in casa (2-4) contro l’Ascoli.

Il match tra Como-Crotone può rappresentare uno spartiacque per entrambe le formazioni. I lombardi, attualmente 11° e possono avvicinarsi alla zona playoff, mentre i pitagorici, tornati alla vittoria con il ritorno in panchina di Modesto a dicembre, vanno a caccia di altri punti importanti per la salvezza. I precedenti totali tra le due formazioni sono 5 e non ci sono vittorie per il Como: 2 affermazioni calabresi e 3 pareggi, tra cui il match dell’andata terminato 2-2.

Cerca punti salvezza anche l’altra squadra calabrese, il Cosenza: avversario degli uomini di Occhiuzzi (4 sconfitte nelle ultime 5 gare) sarà l’Ascoli di Sottil, che nell’ultimo turno ha espugnato Terni. All’andata, vittoria dei marchigiani per 1-0, che è arrivata dopo due vittorie dei calabresi nei precedenti recenti.

Serie B 20a giornata: Il Monza sfida la Reggina. La Spal fa visita alla capolista Pisa

Il Monza di Giovanni Stroppa, invece, ospita la Reggina di Mimmo Toscano, che da quando ha preso il posto di Aglietti ha conquistato un solo punto (2 partite). I brianzoli sono sesti con 32 punti e vogliono vincere per scalare ancora qualche posizione in classifica.

La Spal di Venturato, dopo aver fermato sul pari il Benevento, sfida la capolista Pisa, che dovrà fare molta attenzione ai ferraresi: all’andata i toscani sono riusciti a fare bottino pieno con il minimo scarto (1-0).

Il Perugia, che non perde da 8 turni (6 pareggi), ospita il Pordenone penultimo in classifica con soli 8 punti. Gli umbri sono ad un solo punto dalla zona playoff, mentre la situazione dei friulani è disperata con un parziale di 3 sconfitte (una pareggio) nelle ultime 4 uscite.

Serie B 20a giornata: i posticipi di domenica col big match Lecce-Cremonese

Domenica i due posticipi. Alle 16:15 il Vicenza fanalino di coda, che deve recuperare due gare, ospita il Cittadella di Gorini che con 29 punti occupa momentaneamente l’ultima posizione valida per partecipare ai playoff promozione. Sulla carta c’è una differenza importante tra le due compagini, anche se il match dell’andata, a campi invertiti, si è concluso solo con una vittoria di misura del Cittadella (1-0).

Si chiude col botto alle 18:30 con il big match tra Lecce-Cremonese, che occupano rispettivamente 5° e 4° posto con 34 e 35 punti. Entrambe le formazioni hanno la possibilità, vincendo, di inserirsi nella lotta per i primi due posti, che danno diritto alla promozione diretta in Serie A. All’andata, vittoria netta della Cremonese con il punteggio di 3-0. La rivincita del Lecce questa volta ha una quota in salita @2.05, quindi non sarà una passeggiata anche al Via del mare.

Tutte le quote del campionato di calcio cadetto

Vediamo le quote 1X2 del prossimo turno secondo SNAI e anche gli aggiornamenti delle principali quote antepost stagionali.

21-01-2022

20:30 Parma – Frosinone 2,70 2,95 2,80

22-01-2022

14:00 Alessandria – Benevento 3,35 3,25 2,20

Brescia – Ternana 1,90 3,45 4,00

Como – Crotone 2,05 3,35 3,55

Cosenza – Ascoli 2,95 3,15 2,45

Monza – Reggina 1,67 3,60 5,25

Spal – Pisa 2,75 3,00 2,70

16:15 Perugia – Pordenone 1,65 3,75 5,25

23-01-2022

16:15 Vicenza – Cittadella 3,10 3,25 2,30

18:30 Lecce – Cremonese 2,05 3,20 3,75

Vincente Serie B 2021/2022

Benevento 4,00

Lecce 4,00

Brescia 4,50

Monza 6,50

Pisa 6,50

Cremonese 6,50

Frosinone 15

Cittadella 25

Ascoli 33

Perugia 33

Quote Antepost promozione e retrocessione

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,75 1,00

Alessandria Promossa S/N 50 1,00

Ascoli Promossa S/N 7,50 1,00

Benevento Promossa S/N 1,75 1,00

Brescia Promossa S/N 2,00 1,00

Cittadella Promossa S/N 5,50 1,00

Como Promossa S/N 15 1,00

Cosenza Promossa S/N 75 1,00

Cremonese Promossa S/N 2,75 1,00

Crotone Promossa S/N 250 1,00

Frosinone Promossa S/N 3,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,75 1,00

Lr Vicenza Promossa S/N 500 1,00

Parma Promossa S/N 8,00 1,00

Perugia Promossa S/N 7,50 1,00

Pisa Promossa S/N 2,75 1,00

Pordenone Promossa S/N 500 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 25 1,00

Spal Promossa S/N 25 1,00

Ternana Promossa S/N 20 1,000

Retrocessa Serie B 2021/2022

Ac Monza Retrocessa S/N 75 1,00

Alessandria Retrocessa S/N 1,45 1,00

Ascoli Retrocessa S/N 15 1,00

Benevento Retrocessa S/N 250 1,00

Brescia Retrocessa S/N 100 1,00

Cittadella Retrocessa S/N 25 1,00

Como Retrocessa S/N 7,50 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Cremonese Retrocessa S/N 75 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,20 1,00

Frosinone Retrocessa S/N 50 1,00

Lecce Retrocessa S/N 250 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,05 1,00

Parma Retrocessa S/N 10 1,00

Perugia Retrocessa S/N 15 1,00

Pisa Retrocessa S/N 75 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,05 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 5,50 1,00

Spal Retrocessa S/N 5,50 1,00

Ternana Retrocessa S/N 7,50 1,00

