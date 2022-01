Pronostico Lecce-Vicenza, occasione d’oro per i salentini super favoriti

Lecce-Vicenza 26 Gennaio, questa sera al Via del mare si gioca un recupero importante per i salentini nettamente favoriti sul Vicenza per i tre punti che gli permetterebbero di continuare a lottare al vertice. La pensano così i bookmakers, sia per la vittoria di questa sera che per la vittoria finale del campionato di calcio cadetto di Serie B.

Lecce-Vicenza 26 Gennaio: quote e analisi

La vittoria all’ultimo minuto con la Cremonese apre la strada per il ritorno in vetta, ma prima il Lecce dovrà superare lo scoglio Vicenza nel recupero di Serie B in programma domani. Un compito che per i bookmaker dovrebbe risultare piuttosto agevole per Baroni e i suoi, finora imbattuti in casa e favoriti @1,37 su Planetwin365.

Dello stesso avviso anche gli scommettitori, che nel 68% dei casi hanno scelto i salentini. Strada in salita invece per l’ultima in classifica, data @8,60 (con l’11% delle scelte) e con il pareggio @4,45.

L’ultimo confronto al Via del Mare, a fine 2020, si è chiuso 2-1 per i padroni di casa e lo stesso punteggio stavolta pagherebbe @8,24.

Tutte le quote antepost sulla Serie B

Il Lecce intanto è tornato a volare nelle scommesse sulla promozione, dove è primo @1,45 davanti a Benevento (1,75) e Brescia (1,90). Fiducia dagli analisti anche per il primo posto a fine campionato, in quota @2,75.

Vincente Serie B 2021/2022

Lecce 3,00

Benevento 5,50

Brescia 5,50

Monza 6,50

Cremonese 6,50

Frosinone 7,50

Pisa 7,50

Ascoli 20

Cittadella 25

Perugia 50

Parma 75

Ternana 100

Como 100

Spal 250

Reggina 250

Alessandria 500

Crotone 2.000

Cosenza 2.000

Pordenone 3.000

Vicenza 3.000

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,50 1,00

Alessandria Promossa S/N 50 1,00

Ascoli Promossa S/N 5,50 1,00

Benevento Promossa S/N 1,85 1,00

Brescia Promossa S/N 2,00 1,00

Cittadella Promossa S/N 6,50 1,00

Como Promossa S/N 20 1,00

Cosenza Promossa S/N 75 1,00

Cremonese Promossa S/N 2,50 1,00

Crotone Promossa S/N 250 1,00

Frosinone Promossa S/N 3,25 1,00

Lecce Promossa S/N 1,65 1,00

Lr Vicenza Promossa S/N 500 1,00

Parma Promossa S/N 10 1,00

Perugia Promossa S/N 7,50 1,00

Pisa Promossa S/N 3,25 1,00

Pordenone Promossa S/N 500 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 25 1,00

Spal Promossa S/N 25 1,00

Ternana Promossa S/N 20 1,00

Capocannoniere Rs Serie B 2021/2022

Coda, Massimo 4,50

Lapadula G 4,50

Charpentier, Gabriel 7,50

Donnarumma, Alfredo 10

Lucca L 10

Corazza S 10

Falletti Cesar 10

Mota Dany 15

Dionisi, Federico 15

