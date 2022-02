Pronostici Benevento-Parma, Cremonese-Monza e partite della 21a giornata di Serie B

Serie B 21a giornata, nel fine settimana torna in campo il campionato di calcio cadetto in Italia. Le prime della classe hanno turni agevoli sulla carta. I big match sono Benevento-Parma e Cremonese-Monza.

Serie B 21a giornata: le prime sfide di sabato

Alessandria-Pisa, con i padroni di casa quintultimi a 20 punti, ma che si sono rafforzati con gli arrivi di Mattiello, Gori e Fabbrini nel mercato invernale. Il Pisa, 39 punti e miglior difesa (15 gol subiti), ha perso la vetta dopo lo 0-0 contro la Spal e la sconfitta interna col Frosinone, ma non perde da 4 trasferte (3 vittorie e un pari) ed ha aggiunto al reparto offensivo Puscas e Torregrossa, oltre ad aver trattenuto l’oggetto del desiderio Lorenzo Lucca.

La capolista Lecce (40) farà visita al neopromosso Como (11° con 26 punti), che si è rafforzato con l’arrivo di Ciciretti. I lombardi non vincono da tre turni, mentre i salentini vengono da 3 successi di fila. L’arrivo di Asencio ha dato un’ulteriore arma al tecnico Baroni, che va ora a caccia di un’altra vittoria dopo averne conquistate 6 nelle ultime 8 sfide.

Al Marulla di Cosenza i padroni di casa ospitano il Brescia di Filippo Inzaghi, che ai calabresi hanno venduto nella sessione di gennaio Ndoj (sono arrivati in Calabria anche Hristov, Kongolo e Camporese). I Lupi sono quartultimi con 17 punti e il 2° peggior attacco della B con soli 17 gol fatti, invece il Brescia, 3° con 38 punti, vanta il 2° miglior attacco con 33 reti, anche se ha vinto solo 2 delle ultime 5 gare. Il Cosenza ha perso 5 partite su 5 in casa negli ultimi tempi, mentre il Brescia ha vinto le ultime 5 trasferte con uno score esterno in questa stagione di 8 vittorie, un pari e una sconfitta.

Serie B 21a giornata: Crotone-Cittadella e Ternana-Reggiana

Si gioca anche allo Scida di Crotone, dove la squadra di casa si presenterà con un organico profondamente rinnovato contro il Cittadella. Undici gli acquisti per Modesto che potrà contare tra gli altri su Serpe, Cangiano, Schnegg, Golemic, Marras e Adekanye, anche se sono andati via elementi come Molina, Donsah, Benali, Juwara e Zanellato. L’obiettivo è quello di lasciare il terzultimo posto (13 punti, di cui 5 arrivati negli ultimi 3 turni). Il Cittadella, che insegue i playoff a quota 31, viene da 3 pareggi consecutivi, ma è imbattuto da 10 giornate (4 vittorie e 6 pari) e non ha mai perso nelle ultime 6 trasferte.

L’ultima gara del primo pomeriggio vede di fronte Ternana- Reggina. Gli umbri, che si sono rafforzati con Bogdan (Salernitana), non vincono da 6 turni, mentre i calabresi sono a secco da 8 turni ed hanno messo a segno una sola rete negli ultimi 5. Per dare una mano al nuovo mister Stellone, la proprietà della Reggina ha acquistato nel mercato di riparazione Aya, Kupisz, Lombardi, Vasic e Folorunsho.

Serie B 21a giornata: Benevento-Parma, il big match del sabato

Si gioca a Benevento la sfida tra i padroni di casa quarti in classifica con 35 punti e il Parma che invece è 12° a -11 dai giallorossi. I campani hanno conquistato solo un punto nelle ultime due gare (1-1 con la SPAL e sconfitta 2-0 ad Alessandria), ma si sono rafforzati con gli arrivi di Gyamfi, Petriccione, Farias e Forte.

Il Parma ha un buono score in trasferta (solo 3 sconfitte, poi altrettante vittorie e 4 pari) e punterà a migliorarlo sin da subito grazie agli acquisti nel reparto offensivo di Goran Pandev (10 titoli in Italia e 100 gol in Serie A) e Nwankwo Simy (20 gol nella passata stagione).

Serie B 21a giornata: le ultime partite del sabato

Alle 16:15 il Frosinone ospita il Vicenza dopo aver ceduto diversi elementi importanti della rosa, tra cui Gori, Maiello, Ardemagni e Iemmello, mentre Gatti ha fatto toccata e fuga a Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus, la sua prossima squadra a partire dal prossimo giugno. I ciociari vengono da tre vittorie di fila, che ne hanno rilanciato le ambizioni con il 7° posto (34). Il Vicenza, che a gennaio si è rafforzato con De Maio, J.Lukaku e Teodorczyk, viene dalla vittoria contro l’Alessandria, che ha dato nuove speranze di salvezza (una sola sconfitta nelle ultime 3 gare con 6 reti segnate).

Alle 18:30 in campo Ascoli-Perugia. I padroni di casa, ottavi con 32 punti, vengono da due vittorie consecutive (2-4 a Terni e 1-3 a Cosenza), ma in casa hanno vinto solo 2 volte (3 pareggi e 4 sconfitte). Gli umbri, invece, sono decimi con 28 punti e non vincono da 4 giornate (3 pareggi e una sconfitta), uno score che ha convinto la dirigenza a rafforzare la rosa con Olivieri, Beghetto e D’Urso. Dopo aver iniziato molto bene a livello difensivo in trasferta, il Perugia ha concesso 8 reti nelle ultime quattro gare esterne. L’Ascoli, per contro, vanta il 2° peggior attacco interno con sole 8 reti segnate.

Doppio posticipo domenicale con Cremonese-Monza e Pordenone-Spal

Il programma si conclude con i due posticipi domenicali. Il primo vede di fronte Cremonese-Monza, derby lombardo tra due compagini appaiate a quota 35 punti. I padroni di casa erano reduci da 4 vittorie di fila prima di uscire sconfitti dalla sfida contro il Lecce, ma hanno perso fin qui una sola partita interna (5 vittorie e 4 pareggi), mai nelle ultime 7. L’arrivo di Gondo dalla Salernitana potrebbe dare una mano a Pecchia, che si troverà di fronte un Monza che ha perso solo una gara negli ultimi 12 turni, ma al contempo ha fatto 3 punti solo una volta nelle ultime 3. Lo score esterno di Stroppa non è eccelso: una sola vittoria (6 pareggi e 3 sconfitte) di recente nel derby contro il Brescia.

L’altro match mette di fronte il Pordenone, ultimo con 11 punti (una sola vittoria in casa, 3 pareggi e 6 sconfitte) e la Spal, scivolata al sestultimo posto e a secco di vittorie negli ultimi 4 turni. Sono 22 i punti dei ferraresi, che si sono rafforzati nel mercato di riparazione con Alfonso, Meccariello, Zanellato e Vido, che si aggiungono a Giuseppe Rossi. Sulla carta, ospiti favoriti visto che il Pordenone vanta sia il peggior attacco sia la peggior difesa (16 gol fatti e 38 subiti).

Quote 21° giornata di Serie B

Iniziamo dalle quote 1X2 di SNAI per il prossimo turno della cadetteria.

05-02-2022

Alessandria – Pisa 2,85 2,90 2,70

Benevento – Parma 2,10 3,10 3,70

Como – Lecce 3,80 3,30 2,00

Cosenza – Brescia 4,25 3,30 1,92

Crotone – Cittadella 2,75 3,10 2,60

Ternana – Reggina 2,00 3,30 3,90

Frosinone – Vicenza 1,73 3,50 5,00

Ascoli – Perugia 2,75 2,95 2,70

06-02-2022

Cremonese – Monza 2,00 3,20 3,90

Pordenone – Spal 2,90 3,00 2,60

Tutte le quote antepost sul campionato di calcio cadetto

A seguire ci sono le quote antepost principali della Serie B.

Vincente Serie B 2021/2022

Lecce 2,50

Brescia 5,50

Benevento 5,50

Cremonese 7,50

Monza 7,50

Frosinone 8,00

Pisa 8,00

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,50 1,00

Alessandria Promossa S/N 50 1,00

Ascoli Promossa S/N 5,50 1,00

Benevento Promossa S/N 2,00 1,00

Brescia Promossa S/N 2,00 1,00

Cittadella Promossa S/N 5,50 1,00

Como Promossa S/N 20 1,00

Cosenza Promossa S/N 75 1,00

Cremonese Promossa S/N 2,50 1,00

Crotone Promossa S/N 250 1,00

Frosinone Promossa S/N 3,25 1,00

Lecce Promossa S/N 1,45 1,00

Lr Vicenza Promossa S/N 500 1,00

Parma Promossa S/N 8,00 1,00

Perugia Promossa S/N 7,50 1,00

Pisa Promossa S/N 3,25 1,00

Pordenone Promossa S/N 500 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 25 1,00

Spal Promossa S/N 25 1,00

Ternana Promossa S/N 20 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Ac Monza Retrocessa S/N 75 1,00

Alessandria Retrocessa S/N 1,85 1,00

Ascoli Retrocessa S/N 25 1,00

Benevento Retrocessa S/N 250 1,00

Brescia Retrocessa S/N 250 1,00

Cittadella Retrocessa S/N 25 1,00

Como Retrocessa S/N 7,00 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,40 1,00

Cremonese Retrocessa S/N 75 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,40 1,00

Frosinone Retrocessa S/N 50 1,00

Lecce Retrocessa S/N 500 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,15 1,00

Parma Retrocessa S/N 8,50 1,00

Perugia Retrocessa S/N 12 1,00

Pisa Retrocessa S/N 50 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,20 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 3,50 1,00

Spal Retrocessa S/N 5,00 1,00

Ternana Retrocessa S/N 7,00 1,00

Capocannoniere Rs Serie B 2021/2022

Coda, Massimo 3,50

Lapadula G 4,50

Charpentier, Gabriel 7,50

Donnarumma, Alfredo 10

Lucca L 10

Falletti Cesar 10

Corazza S 12

Dionisi, Federico 15

Mota Dany 15

Baldini, Enrico 25

Mulattieri S 25

