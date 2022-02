Pronostici Lecce-Benevento e partite della 22a giornata di Serie B

Serie B 22a giornata, torna in campo il campionato di calcio cadetto nel weekend del 12 e 13 febbraio 2022. Il big match è Lecce-Benevento in campo domenica.

Serie B 22a giornata: le prime sfide del sabato

Esame Cittadella per la Cremonese, una delle formazioni più in forma del campionato e reduce dall’importante vittoria nello scontro diretto con il Monza (3-2). Gli uomini di Pecchia, attualmente a -3 dalla vetta, fanno visita alla squadra allenata da Gorini, che negli ultimi 5 incontri non ha mai perso, ottenendo però una sola vittoria (4 pareggi). All’andata, vittoria per 2-0 da parte dei grigiorossi, che non battevano il Cittadella dall’aprile del 2019 (2 sconfitte e 2 pareggi nel frattempo).

A proposito del Monza, i brianzoli sono attesi dall’impegno casalingo contro la Spal, formazione che occupa il 14° posto e che viene da tre pareggi consecutivi. I lombardi non battono i ferraresi dal 2011: da allora ben 6 pareggi, tra cui quello dell’andata per 1-1 e un successo per la Spal.

Importante scontro salvezza tra Vicenza, fanalino di coda con 11 punti, e Cosenza, attualmente quartultimo con 18 punti. I silani vengono da 2 pareggi di fila, mentre i veneti hanno perso in casa del Frosinone dopo aver battuto l’Alessandria. All’andata, vittoria per 2-1 dei calabresi, dopo 3 pareggi di fila tra le due squadre. L’ultima vittoria del Vicenza risale addirittura al 2003.

Il Parma sfida il Pordenone. Il Pisa ospita la Ternana

Va a caccia di una vittoria, che manca da quattro turni, il Parma di Beppe Iachini, che continua ad essere abbonato ai pareggi (2 di fila e 10 in stagione, come Frosinone e Perugia). Il prossimo avversario dei Ducali sarà il Pordenone, che negli ultimi due turni ha messo in carniere 4 punti, anche se la situazione di classifica è ancora disperata (penultimo posto con 12 punti). I precedenti, tra Serie B e Serie C, sono in totale 4: nessuna vittoria per i friulani, con 3 successi degli emiliani (compreso il 4-0 dell’andata) e un pareggio.

Il Pisa, che ha perso la vetta con 2 pareggi e una sconfitta negli ultimi 3 turni, ospita la Ternana, reduce dalla importante vittoria per 2-0 sulla Reggina. I toscani non vincono dal 18 dicembre e vogliono tornare a farlo al più presto per coltivare il sogno di promozione diretta in Serie A. Sulla carta i nerazzurri partono favoriti e all’andata hanno confermato la loro superiorità andando a vincere per 4-1 in Umbria.

Serie B 22a giornata: le ultime sfide del sabato

Alle 16:15 il programma del sabato si chiude con le due gare di Perugia e Reggio Calabria. Al Curi gli uomini di Alvini ospitano il Frosinone di Fabio Grosso, che sta vivendo un buon periodo di forma (4 vittorie di fila) e a -4 dalla vetta ora i ciociari sognano anche la promozione diretta nella massima serie. All’andata la contesa si è conclusa con il punteggio di 0-0, ma negli ultimi 3 precedenti in Umbria il Frosinone non ha mai vinto (2 vittorie del Perugia e un pareggio).

Al Granillo, invece, derby calabrese tra Reggina e Crotone: gli amaranto arrivano alla sfida con 23 punti, a soli +2 dalla zona playout, mentre i pitagorici sono terzultimi a quota 14 ma non perdono da quattro turni (3 pareggi e una vittoria). All’andata, le squadre si sono divise la posta pareggiando per 1-1.

Serie B 22a giornata: le partite di domenica

Domenica torna in campo il Brescia dopo l’esonero di Filippo Inzaghi e il dietrofront di Cellino dopo il secondo pareggio consecutivo, quello in casa del Cosenza (0-0). Il presidente dei lombardi aveva allontanato il tecnico, ma il no di Lopez e una clausola presente nel contratto, lo hanno costretto alla marcia indietro. Le Rondinelle, comunque imbattute da 5 turni, ospiteranno l’Alessandria sedicesima in graduatoria, che nel turno precedente ha fermato il Pisa tra le mura amiche (1-1). Un solo precedente tra le due compagini: è la sfida dell’andata vinta dal Brescia in trasferta per 1-3.

Chiude il programma Ascoli-Como, formazioni divise da 5 punti in favore dei marchigiani, che rispetto ai lombardi sono in vantaggio nella lotta all’ingresso nella zona playoff. Negli ultimi 5 precedenti, sono 4 le vittorie dei bianconeri (una del Como), inclusa la sfida dell’andata conquistata in trasferta di corto muso (0-1).

Big match: Lecce-Benevento

Lecce-Benevento è invece il big match che mette di fronte la capolista con un’altra delle formazioni candidate alla promozione, anche se negli ultimi tre turni ha smarrito la via della vittoria (2 pareggi e una sconfitta).

Gli ultimi tre precedenti si sono conclusi tutti in pareggio, ma di sicuro a questo appuntamento ci arrivano meglio gli uomini di Baroni, reduci da 3 vittorie ed un pareggio.

Quote 21° giornata di Serie B

Iniziamo dalle quote 1X2 di SNAI per il prossimo turno della cadetteria e a seguire le quote antepost.

12-02-2022

Cittadella – Cremonese 2,70 3,00 2,75

Monza – Spal 1,85 3,25 4,50

Parma – Pordenone 1,65 3,60 5,75

Pisa – Ternana 2,20 3,10 3,40

Vicenza – Cosenza 2,20 3,40 3,20

Perugia – Frosinone 2,60 3,10 2,80

Reggina – Crotone 2,50 3,25 2,80

13-02-2022

Ascoli – Como 2,30 3,10 3,25

Brescia – Alessandria 1,65 3,60 5,50

Lecce – Benevento 2,00 3,35 3,75

Quote Antepost Serie B

Serie B 2021/2022

Lecce 2,50

Benevento 5,50

Cremonese 5,50

Brescia 5,50

Frosinone 6,50

Pisa 8,00

Monza 12

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 3,25 1,00

Alessandria Promossa S/N 50 1,00

Ascoli Promossa S/N 6,50 1,00

Benevento Promossa S/N 2,25 1,00

Brescia Promossa S/N 2,25 1,00

Cittadella Promossa S/N 6,50 1,00

Como Promossa S/N 15 1,00

Cosenza Promossa S/N 150 1,00

Cremonese Promossa S/N 2,25 1,00

Crotone Promossa S/N 350 1,00

Frosinone Promossa S/N 2,75 1,00

Lecce Promossa S/N 1,45 1,00

Lr Vicenza Promossa S/N 500 1,00

Parma Promossa S/N 15 1,00

Perugia Promossa S/N 6,50 1,00

Pisa Promossa S/N 3,00 1,00

Pordenone Promossa S/N 500 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 33 1,00

Spal Promossa S/N 33 1,00

Ternana Promossa S/N 15 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Ac Monza Retrocessa S/N 50 1,00

Alessandria Retrocessa S/N 1,85 1,00

Ascoli Retrocessa S/N 25 1,00

Benevento Retrocessa S/N 250 1,00

Brescia Retrocessa S/N 250 1,00

Cittadella Retrocessa S/N 25 1,00

Como Retrocessa S/N 8,00 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,40 1,00

Cremonese Retrocessa S/N 250 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,50 1,00

Frosinone Retrocessa S/N 100 1,00

Lecce Retrocessa S/N 500 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,12 1,00

Parma Retrocessa S/N 8,00 1,00

Perugia Retrocessa S/N 25 1,00

Pisa Retrocessa S/N 75 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,15 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 3,50 1,00

Spal Retrocessa S/N 3,50 1,00

Ternana Retrocessa S/N 8,00 1,00

Capocannoniere Rs Serie B 2021/2022

Coda, Massimo 3,50

Lapadula G 4,50

Charpentier, Gabriel 7,50

Donnarumma, Alfredo 10

Corazza S 10

Falletti Cesar 10

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.