Pronostici Serie B 23a giornata, le scommesse sul turno infrasettimanale

Serie B 23a giornata, turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto in Italia, in programma martedì 15 e mercoledì 16 febbraio 2022. Tra le sfide più attese c’è Cremonese-Parma.

Serie B 23a giornata: le partite di martedì

Le gare del martedì si giocano tutte in contemporanea alle 18:30. Al Marulla di Cosenza i padroni di casa, reduci da tre pareggi di fila e attualmente quartultimi con 19 punti, ospitano il Perugia, che grazie alle ultime 2 vittorie di fila ha agguantato l’ottavo posto, l’ultimo valido per i playoff. All’andata, la gara del Curi si è conclusa con il punteggio di 1-1, terzo pareggio negli ultimi 5 scontri diretti (2 vittorie dei calabresi).

Dopo aver perso la vetta della classifica, il Pisa non sembra riuscire più a vincere e, dopo 3 pareggi di fila, sarà chiamato ad invertire la rotta contro il Vicenza, penultimo in classifica con 12 punti. All’andata, vittoria per 3-1 dei toscani: è stata la quarta sfida di fila (2 pareggi e una vittoria dei veneti nel totale) in cui sono state segnate almeno 3 reti. Il Pisa si è però un pò perso offensivamente anche se la difesa rimane una delle più solide del campionato.

Il Pordenone, fanalino di coda con 12 punti, cerca una boccata d’ossigeno contro il Cittadella, formazione che negli ultimi 5 turni ha racimolato solo 4 punti (4 pareggi e una sconfitta). All’andata, vittoria per 1-0 dei veneti, che hanno conquistato la terza affermazione di fila contro i friulani, la seconda consecutiva con il minimo punteggio. Occhio ad un altro Under.

Dopo aver battuto il Crotone per 1-0, la Reggina tornata alla vittoria dopo 9 turni a secco (8 sconfitte e un pari) fa visita alla Spal che si è vista staccare proprio dai calabresi visti i soli 3 punti ottenuti negli ultimi 5 turni. Gli amaranto sono al momento il peggior attacco del campionato con soli 17 gol fatti, mentre i ferraresi hanno una delle peggiori difese (32 reti subite).

L’ultimo match del martedì vede di fronte Ternana-Monza. La classifica sorride maggiormente ai brianzoli che attualmente si trovano a quota 38 al 5° posto in classifica, a +10 sugli umbri allenati da Lucarelli. All’andata, pareggio per 1-1.

Serie B 23a giornata: Big match Cremonese-Parma

Altissima la posta in palio tra Cremonese-Parma, con i padroni di casa che sono saliti fino al secondo posto con 41 punti grazie alle 4 vittorie conseguite nell’ultimo periodo, inframezzate da una sconfitta.

Fabio Pecchia sta facendo un ottimo lavoro, ma anche Iachini sembra aver imbeccato la strada giusta, con i gialloblù reduci da tre turni senza sconfitte (due pareggi e una vittoria) e la zona playoff che ora dista solo 6 lunghezze.

All’andata, vittoria per 2-1 in trasferta dei grigiorossi, che hanno ottenuto il 2° successo della loro storia contro i Ducali (6 sconfitte e 2 pareggi).

Serie B 23a giornata: le sfide di mercoledì

Anche mercoledì tutte le gare si giocano in contemporanea alle 18:30. I fari saranno puntati in primis sulla trasferta del Lecce capolista in casa dell’Alessandria, 16° con 22 punti. I salentini possono vantare il miglior attacco con 36 reti, ma hanno anche la seconda miglior difesa, a conferma dell’equilibrio trovato da Baroni. Giallorossi favoriti, dunque, contro i piemontesi che però hanno bisogno di punti salvezza e negli ultimi 4 turni hanno messo insieme 5 punti (2 pareggi, una vittoria e una sconfitta).

Manca dal 13 gennaio la vittoria al Benevento (37 punti, 3 pareggi e una sconfitta da quella data), che ospita un Ascoli scivolato fuori dalla lotta playoff (un pareggio e una sconfitta negli ultimi due turni). All’andata, i campani si sono imposti in trasferta per 2-0, ottenendo la terza vittoria di fila contro i marchigiani. L’ultimo successo dei bianconeri risale al 3 novembre 2018 (1-2 in trasferta).

Cerca riscatto il Crotone di Modesto (terzultimo a quota 14) che, dopo la sconfitta nel derby calabrese, ospita un Brescia (40 punti) affetto da pareggite (terzo pari di fila dopo l’1-1 casalingo contro l’Alessandria). Le due formazioni si sono affrontate già due volte in questa stagione e in entrambi i casi la gara al 90’ è terminata con il punteggio di 2-2: il match di Coppa Italia, però, si è poi concluso ai rigori con la vittoria dei Pitagorici. Attenzione ad un altra X.

Conclude il turno Frosinone-Como. I ciociari, sesti con 37 punti, sono incappati nella pesante sconfitta di Perugia dopo 4 vittorie di fila, mentre i lombardi non vincono dal 12 dicembre: 4 pareggi e una sconfitta dopo la vittoria in trasferta per 1-0 a Vicenza. All’andata,successo per 2-0 in trasferta per la squadra di Grosso, che contro il Como ha perso solo una volta in gare ufficiali (ai calci di rigore in Coppa Italia nel 2014), ottenendo 3 vittorie e un pari.

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

Iniziamo dalle quote SNAI 1X2 sul turno infrasettimanale e a seguire le quote antepost più interessanti della Serie B.

15-02-2022

Cosenza – Perugia 3,70 3,05 2,10

Cremonese – Parma 2,10 3,15 3,65

Pisa – Vicenza 1,85 3,25 4,75

Pordenone – Cittadella 3,20 3,10 2,35

Spal – Reggina 2,05 3,25 3,75

Ternana – Monza 2,80 3,10 2,60

16-02-2022

Alessandria – Lecce 4,50 3,35 1,85

Benevento – Ascoli 1,70 3,60 5,00

Crotone – Brescia 2,70 3,15 2,65

Frosinone – Como 1,67 3,60 5,25

Serie B 2021/2022

Lecce 2,50

Cremonese 4,50

Benevento 6,50

Brescia 6,50

Monza 7,50

Pisa 7,50

Frosinone 10

Perugia 33

Ascoli 50

Parma 75

Cittadella 75

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 3,00 1,00

Alessandria Promossa S/N 50 1,00

Ascoli Promossa S/N 6,50 1,00

Benevento Promossa S/N 2,25 1,00

Brescia Promossa S/N 2,25 1,00

Cittadella Promossa S/N 7,50 1,00

Como Promossa S/N 15 1,00

Cosenza Promossa S/N 150 1,00

Cremonese Promossa S/N 2,00 1,00

Crotone Promossa S/N 350 1,00

Frosinone Promossa S/N 4,00 1,00

Lecce Promossa S/N 1,45 1,00

Lr Vicenza Promossa S/N 500 1,00

Parma Promossa S/N 7,50 1,00

Perugia Promossa S/N 5,50 1,00

Pisa Promossa S/N 3,00 1,00

Pordenone Promossa S/N 500 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 25 1,00

Spal Promossa S/N 33 1,00

Ternana Promossa S/N 15 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Ac Monza Retrocessa S/N 250 1,00

Alessandria Retrocessa S/N 1,85 1,00

Ascoli Retrocessa S/N 25 1,00

Benevento Retrocessa S/N 250 1,00

Brescia Retrocessa S/N 250 1,00

Cittadella Retrocessa S/N 20 1,00

Como Retrocessa S/N 7,50 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,40 1,00

Cremonese Retrocessa S/N 250 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,25 1,00

Frosinone Retrocessa S/N 100 1,00

Lecce Retrocessa S/N 500 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,10 1,00

Parma Retrocessa S/N 20 1,00

Perugia Retrocessa S/N 33 1,00

Pisa Retrocessa S/N 250 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,10 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 4,00 1,00

Spal Retrocessa S/N 3,00 1,00

Ternana Retrocessa S/N 7,50 1,00

Capocannoniere Rs Serie B 2021/2022

Coda, Massimo 3,50

Lapadula G 4,50

Charpentier, Gabriel 10

Mota Dany 10

Corazza S 10

Falletti Cesar 12

Donnarumma, Alfredo 15