Pronostici Serie B: turno infrasettimanale del 22 e 23 febbraio

Serie B 25a giornata, il campionato di calcio cadetto torna subito in campo col turno infrasettimanale del 22 e 23 febbraio. Andiamo a vedere le sfide, le ultime dai campi, le quote e i consigli per le scommesse.

Serie B 25a giornata: le partite di martedì

Serie B 25a giornata. Al Romeo Anconetani di Pisa i padroni di casa, attualmente secondi con 45 punti, ospitano il Parma con l’obiettivo di tornare in vetta alla classifica dopo aver vinto in rimonta in casa del Monza (1-2). I Ducali dopo un buon periodo di forma, sono incappati in due sconfitte di fila che hanno tarpato le ali agli uomini di Iachini, che ora distano 10 punti dalla zona playoff. All’andata, al Tardini la sfida si è conclusa con il punteggio di 1-1, dopo un mini-ciclo di una vittoria parmense e tre dei toscani.

Anche la Cremonese vuole riassaggiare la vetta della classifica e lo fa ospitando il Vicenza. Gli uomini di Pecchia hanno impattato a Perugia dopo 3 vittorie di fila, mentre i veneti non hanno mai perso negli ultimi 3 turni (3 punti frutto di altrettanti pareggi). Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, con i grigiorossi che hanno già vinto all’andata in trasferta per 1-0, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive contro i vicentini.

Al Monza del presidente Berlusconi non basta l’ottimo stato di forma di Valoti, in gol contro il Pisa prima della disfatta, ma contro il Pordenone c’è un’importante opportunità per tornare alla vittoria senza perdere contatto con la vetta. I friulani, infatti, sono ultimi con 12 punti e non vincono da 4 turni (3 sconfitte e un pari). All’andata non c’è stata storia allo U-Power Stadium, con i brianzoli vittoriosi per 3-1: terza vittoria negli ultimi cinque scontri diretti per il Monza (2 pareggi).

Sono in palio tre punti pesantissimi anche ad Alessandria, con i padroni di casa che occupano il 16° posto e vogliono allontanarsi dalla zona calda, ma negli ultimi 5 turni non hanno mai vinto (3 pareggi e due sconfitte). I ragazzi di Longo dovranno vedersela con il Perugia di Alvini, che con 38 punti è a ridosso della zona playoff e, dopo aver fermato la Cremonese sul pari (preceduto da 3 vittorie), il morale è a mille tra gli umbri. Nei 4 precedenti tra Serie B, Coppa Italia e Lega Pro un solo pareggio (quello per 1-1 maturato all’andata), due successi del Perugia e uno per l’Alessandria.

Chiude il programma del martedì la sfida tra Spal-Ternana. Alla sua prima stagione in Serie B, Cristiano Lucarelli ha conquistato da allenatore 8 vittorie, l’ultima delle quali prestigiosa, nel weekend scorso, in casa del Parma per 2-3. Gli umbri vogliono viaggiare verso una salvezza tranquilla, ma i ferraresi di Venturato sono scivolati al 15° posto avendo maturato solo 3 punti nelle ultime 5 gare (3 pareggi e 2 sconfitte).

Serie B 25a giornata: le sfide di mercoledì

Il Lecce capolista, che continua a segnare a raffica con Coda (12 reti) e Strefezza (11), ospita il Cittadella di Gorini, che attualmente di punti ne ha 35 e può ancora rientrare nella lotta per i playoff. All’andata, l’unica vittoria dei salentini contro i veneti: per il resto, si contano 2 pareggi e 4 successi del Cittadella.

Dopo essere tornato alla vittoria proprio contro il Cittadella in trasferta, il Benevento di Caserta vuole proseguire la sua corsa verso la Serie A ospitando il Como. I lombardi sono una delle formazioni più in forma del campionato cadetto, con 2 vittorie e 3 pareggi negli ultimi 5 turni. Insomma, per le Streghe sarà una sfida impegnativa, considerato che all’andata la sfida si è conclusa con un pareggio per 1-1.

Il Brescia, imbattuto da 8 turni, ma vittorioso solo 3 volte in questo arco di tempo, ospita l’Ascoli di Sottil che, con 2 vittorie ed un pareggio nelle ultime 3 uscite, è salito al 7° posto in classifica. Insomma, sarà una sfida d’alta quota quella del Rigamonti, poiché gli uomini di Filippo Inzaghi sono ancora in lotta per la promozione diretta in Serie A. Negli ultimi 10 precedenti, il risultato più ricorrente è stato il pareggio (5), mentre il Brescia si è imposto 3 volte, contro le 2 dei marchigiani.

Attenzione anche alla sfida tra Frosinone-Reggina che, dopo il primo passo falso con il nuovo tecnico Stellone, ha conquistato 3 vittorie di fila e si riaffaccia ora nelle posizioni che contano. I Ciociari non vincono da 3 turni (2 sconfitte e un pareggio), ma all’andata sono usciti imbattuti dal Granillo (0-0), ottenendo il terzo risultato utile consecutivo negli scontri diretti contro i calabresi.

Chiude il programma il derby calabrese tra Crotone-Cosenza, rispettivamente 18ª e 17ª in classifica. Una vittoria potrebbe dare un senso alla lotta salvezza di una delle due compagini, mentre un pari servirebbe poco ad entrambe. Gli uomini di Modesto vengono da 3 sconfitte di fila, mentre ai silani non è bastato affidarsi al tecnico Bisoli per risollevarsi (non vincono da 14 turni, ovvero da fine ottobre).

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

22-02-2022

Alessandria – Perugia 3,05 2,90 2,55

Cremonese – Vicenza 1,60 3,60 5,75

Pisa – Parma 2,20 3,15 3,40

Pordenone – Monza 4,00 3,35 1,95

Spal – Ternana 2,40 3,30 2,90

23-02-2022

Benevento – Como 1,85 3,35 4,50

Brescia – Ascoli 1,87 3,40 4,25

Crotone – Cosenza 2,00 3,20 3,90

Frosinone – Reggina 1,70 3,50 5,00

Lecce – Cittadella 1,77 3,40 4,75

