Pronostici Serie B: 26a giornata con Monza-Lecce, Parma-Spal e Perugia-Benevento

Serie B 26a giornata, il campionato di calcio cadetto è in campo nel fine settimana è ha in Monza-Lecce il big match. Da non perdere anche Perugia-Benevento e Parma-Spal. Ecco i nostri pronostici sul calcio.

Serie B 26a giornata: le partite di sabato

La 26a giornata di Serie B inizia con 5 sfide in contemporanea alle ore 14:00. Sarà subito in campo la capolista Brescia che farà visita ad un Como che naviga in posizioni di classifica abbastanza tranquille e che all’andata si è imposto in casa delle Rondinelle per 4-2.

Sfida salvezza al Marulla tra Cosenza-Alessandria, due formazioni che negli ultimi 5 turni hanno avuto uno score identico, ovvero 2 sconfitte e 3 pareggi. L’unico precedente in Serie B tra le due formazioni è la gara d’andata, conclusasi con il punteggio di 1-0 per i piemontesi.

Mette in palio 3 punti pesanti per non retrocedere anche il match Vicenza-Pordenone. I padroni di casa, penultimi a quota 15, vengono da 4 pareggi consecutivi, mentre i friulani sono ultimi a 12 con ben 4 sconfitte di fila maturate negli ultimi turni.

Va a caccia del ritorno alla vittoria, dopo due pari di fila, la Cremonese che sarà di scena in casa della Ternana di Lucarelli: all’andata, vittoria per 2-0 in favore dei grigiorossi, che hanno battuto altre due volte gli umbri in passato (2 vittorie della Ternana e 4 pareggi).

Parma-Spal, invece, si troveranno di fronte al Tardini per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria, visto che hanno rispettivamente 29 e 27 punti. Quello dell’andata è stato l’unico pareggio tra le due formazioni: nei restanti 4 precedenti di Serie A, si contano solo successi per i ferraresi.

Chiude il programma del sabato la suggestiva sfida playoff tra Perugia-Benevento, due tra le formazioni più in forma della cadetteria. Gli umbri, attardati di 2 punti rispetto ai campani, sognano il sorpasso dopo aver fermato sullo 0-0 la squadra di Caserta, all’andata, sul suo terreno di gioco.

Serie B 26a giornata: big match Monza-Lecce

La sfida d’altissima quota è quella tra Monza-Lecce. Attualmente i salentini vantano 2 punti di vantaggio sui brianzoli, già battuti all’andata per 3-0. Negli altri 7 precedenti, è il pareggio il risultato più ricorrente (4 volte), poi un successo del Lecce e due del Monza. Il successo leccese è il 3-0 dell’andata.

Le quote puntano sul riscatto dei brianzoli @2.10 col Lecce @3.10 mentre il PAREGGIO @3.50 non è da escludere, come non è da escludere nemmeno una partita con entrambe a segno per un GOL SI @1.85. Il RISULTATO ESATTO 1-1 @7.00 è il nostro preferito.

Serie B 26a giornata: le altre partite di domenica

Trasferta insidiosa per il Pisa al Granillo di Reggio Calabria, perché la Reggina dall’arrivo di Stellone ha ottenuto 3 vittorie di fila prima del ko di Frosinone. All’andata, vittoria dei toscani per 2-0 (secondo affermazione nei tre precedenti), ma da allora sono cambiate molte cose e il match potrebbe presentare sorprese.

Il Cittadella di Gorini tenterà l’aggancio al Frosinone in quello che è un vero e proprio scontro diretto per i playoff. I ciociari non vincono con i veneti dal 2018: da allora 5 pareggi e 3 sconfitte (inclusa quella dell’andata (0-1 al Benito Stirpe).

Potrebbe essere una delle ultime chiamate, infine, la trasferta di Ascoli per il Crotone, che nelle ultime 10 partite ha vinto una sola volta, mai nelle ultime 7. All’andata, secondo pareggio di fila tra le due compagini (2-2 allo Scida dopo l’1-1 dello scorso anno in casa dei marchigiani).

Tutte le quote sul campionato cadetto

26-02-2022

Como – Brescia 2,95 3,25 2,40

Cosenza – Alessandria 2,60 3,00 2,90

Parma – Spal 1,92 3,35 4,00

Ternana – Cremonese 3,00 3,15 2,40

Vicenza – Pordenone 1,95 3,25 4,00

Perugia – Benevento 2,40 3,05 3,10

27-02-2022

Ascoli – Crotone 2,10 3,20 3,60

Cittadella – Frosinone 2,55 3,15 2,80

Monza – Lecce 2,15 3,35 3,30

Reggina – Pisa 3,25 3,15 2,25

Serie B 2021/2022

Lecce 3,00

Cremonese 4,50

Brescia 4,50

Monza 6,50

Pisa 6,50

Benevento 7,50

Perugia 20

Frosinone 20

Ascoli 50

Cittadella 150

Reggina 350

Ternana 350

Como 350

Parma 500

Spal 1.000

Alessandria 2.000

Vicenza 3.000

Cosenza 3.000

Pordenone 3.000

Crotone 3.000

Testa A Testa Rs 2021/2022

Ac Monza – Benevento 1,85 1,85

Lecce – Brescia 1,65 2,10

Pordenone – Lr Vicenza 2,40 1,50

Reggina 1914 – Ternana 1,85 1,85

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,25 1,00

Ascoli Promossa S/N 6,50 1,00

Benevento Promossa S/N 2,50 1,00

Brescia Promossa S/N 2,00 1,00

Cittadella Promossa S/N 10 1,00

Como Promossa S/N 20 1,00

Cremonese Promossa S/N 2,00 1,00

Frosinone Promossa S/N 5,00 1,00

Lecce Promossa S/N 1,60 1,00

Parma Promossa S/N 33 1,00

Perugia Promossa S/N 6,00 1,00

Pisa Promossa S/N 2,25 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 20 1,00

Spal Promossa S/N 100 1,00

Ternana Promossa S/N 20 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Alessandria Retrocessa S/N 1,85 1,00

Ascoli Retrocessa S/N 100 1,00

Cittadella Retrocessa S/N 75 1,00

Como Retrocessa S/N 20 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,30 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,10 1,00

Frosinone Retrocessa S/N 250 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,10 1,00

Parma Retrocessa S/N 7,50 1,00

Perugia Retrocessa S/N 100 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,02 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 15 1,00

Spal Retrocessa S/N 3,00 1,00

Ternana Retrocessa S/N 15 1,00

