Pronostici Serie B: 27a giornata, turno infrasettimanale con Benevento-Cremonese

Serie B 27a giornata, il campionato di calcio cadetto continua a ritmo serrato col turno infrasettimanale del 1 e 2 marzo 2022 con Benevento-Cremonese tra le sfide più interessanti.

Serie B 27a giornata: big match Benevento-Cremonese

Il 27° turno di Serie B prende il via martedì 1° marzo alle 18:30 con tre gare in contemporanea. I fari saranno puntati innanzitutto sul Vigorito per il match d’altissima quota tra Benevento-Cremonese. Sfida al vertice quella tra Benevento-Cremonese, che aprono il turno infrasettimanale di Serie B.

Le due squadre, separate da appena tre punti, coltivano concrete speranze promozione ma secondo i betting analyst di 888sport.it sono i giallorossi i favoriti con il successo campano @2,25. Più diffciile il «2», offerto @3,60, mentre nel mezzo c’è la «X» @2,95. Una partita da Under 2.5 quella del Vigorito, dove un match con meno di tre reti vale @1,70 la posta, con l’Over 2.5 offerto invece @2,08. Tra i risultati esatti è quindi in pole l’1-1 @5,75, mentre l’1-0 vale @7,50 la posta.

Tra le due formazioni ci sono attualmente 3 punti in favore dei grigiorossi, ragion per cui una vittoria delle Streghe porterebbe all’aggancio. Si affrontano due formazioni che stanno attraversando un ottimo periodo di forma: i padroni di casa sono reduci da 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5 gare, mentre Pecchia e i suoi nello stesso parziale hanno ottenuto 3 vittorie e 2 pari. All’andata, pareggio per 1-1 in casa della Cremonese, dopo che i due precedenti si erano conclusi entrambi con la vittoria dei giallorossi.

Serie B 27a giornata: i match di martedì

Brescia-Perugia. Cercherà di approfittarne il Brescia di Filippo Inzaghi, imbattuto da ben 10 turni (4 vittorie e 6 pareggi) e ad una sola lunghezza dalla vetta: le Rondinelle ospiteranno il Perugia, formazione che prima della sconfitta dell’ultimo turno aveva conquistato 3 vittorie ed un pari ed è comunque in piena corsa per i playoff.

La Ternana di Lucarelli, 2 sconfitte di fila (3 nelle ultime 4 gare), ospita il Pordenone con la possibilità di allontanarsi dalla zona cada della graduatoria e al contempo dare il colpo di grazia ai friulani, già battuti all’andata in trasferta per 3-1 (seconda storica vittoria degli umbri contro il Pordenone, che ha invece ottenuto un successo contro i rossoverdi).

Alle 20:30 chiude il programma del martedì il match tra Alessandria-Como: i piemontesi vengono da 3 sconfitte di fila e in casa hanno vinto solo 4 volte fin qui, esattamente il numero delle volte in cui i lombardi hanno ottenuto il successo in trasferta. All’andata, vittoria per 2-0 del Como, alla terza affermazione di fila contro l’Alessandria, la quarta negli ultimi 5 precedenti.

Serie B 27a giornata: le sfide di mercoledì

Le sfide di mercoledì si giocano tutte in contemporanea alle 18:30. Il Lecce capolista si affida ancora al capocannoniere Coda (14° gol stagionale a Monza) per provare a superare l’Ascoli, una delle formazioni più in forma del campionato con 3 vittorie e un pari negli ultimi 5 match.

Attenzione anche alla sfida dello U-Power Stadium tra Monza-Parma: i brianzoli vogliono riscattarsi e rimanere aggrappati al treno delle prime, mentre per i Ducali non ci sono più prove d’appello se non vogliono essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. All’andata l’unico precedente di B tra le due compagini: 0-0 al Tardini.

Il Pisa, precipitato addirittura al 5° posto, ha la possibilità di risollevarsi e riaccreditarsi per la promozione diretta affrontando il Crotone, penultimo in classifica con 15 punti e quasi rassegnato con 2 sole vittorie in stagione, una delle quali è arrivata proprio contro i toscani nel match dell’andata allo Scida.

Reggina-Vicenza. Sfida verità al Granillo di Reggio Calabria, con i padroni di casa che, dopo aver ottenuto 4 vittorie negli ultimi 5 turni, si sono rilanciati in chiave playoff. In riva allo Stretto sbarcherà il Vicenza, che non perde da 5 turni (4 pareggi e una vittoria) ed ora crede davvero di poter quantomeno risalire fino ai playout.

Non può permettersi altri passi falsi il Frosinone di Grosso, che ospita il Cosenza con l’obiettivo di cancellare la brutta sconfitta subita in casa del Cittadella. I Ciociari sono scesi in ottava posizione e ora rischiano seriamente di uscire dalle posizioni che contano per la promozione. Il Frosinone, che ha una delle migliori difese del campionato, ha subito però ben 10 gol nelle ultime 5 partite e deve rapidamente invertire la rotta.

Chiude il programma il match tra Spal-Cittadella al Mazza: all’andata 0-0 in casa dei veneti, terzo pareggio negli ultimi 10 precedenti tra le due formazioni (4 vittorie dei ferraresi e 3 del Cittadella).

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

Vediamo le quote 1X2 di SNAI sul prossimo turno del campionato di calcio cadetto e a seguire le quote antepost aggiornate sulla Serie B.

01-03-2022

Benevento – Cremonese 2,25 2,95 3,50

Brescia – Perugia 2,15 3,05 3,65

Ternana – Pordenone 1,70 3,50 5,50

Alessandria – Como 2,30 3,05 3,30

02-02-2022

Frosinone – Cosenza 1,45 4,00 7,25

Lecce – Ascoli 1,65 3,65 5,25

Monza – Parma 2,10 3,00 3,90

Pisa – Crotone 1,77 3,45 4,75

Reggina – Vicenza 2,20 3,15 3,50

Spal – Cittadella 2,45 3,00 3,15

Serie B 2021/2022

Lecce 2,50

Cremonese 3,50

Benevento 4,50

Brescia 6,50

Pisa 7,50

Monza 10

Frosinone 33

Ascoli 50

Cittadella 50

Perugia 50

Testa A Testa Rs 2021/2022

Ac Monza – Brescia 2,00 1,72

Benevento – Lecce 2,10 1,65

Cittadella – Frosinone 2,20 1,60

Cosenza – Alessandria 2,30 1,55

Reggina 1914 – Ternana 1,55 2,30

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,75 1,00

Ascoli Promossa S/N 6,50 1,00

Benevento Promossa S/N 2,00 1,00

Brescia Promossa S/N 2,25 1,00

Cittadella Promossa S/N 6,50 1,00

Como Promossa S/N 15 1,00

Cremonese Promossa S/N 1,85 1,00

Frosinone Promossa S/N 5,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,50 1,00

Parma Promossa S/N 15 1,00

Perugia Promossa S/N 6,50 1,00

Pisa Promossa S/N 2,50 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 15 1,00

Ternana Promossa S/N 33 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Alessandria Retrocessa S/N 1,45 1,00

Como Retrocessa S/N 15 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,10 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Parma Retrocessa S/N 15 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,01 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 15 1,00

Spal Retrocessa S/N 3,50 1,00

Ternana Retrocessa S/N 10 1,00

Capocannoniere Rs Serie B 2021/2022

Coda, Massimo 1,35

Lapadula G 10

Charpentier, Gabriel 20

Corazza S 20

Donnarumma, Alfredo 25

Mota Dany 33

