Pronostici Serie B: 28a giornata nel fine settimana col big match Cremonese-Brescia

Serie B: 28a giornata, nel fine settimana torna in campo il campionato di calcio cadetto impegnato in un vero tour de force in questi giorni. Vediamo cosa ci aspetta per questo turno di Serie B analisi, statistiche e consigli per le scommesse.

Serie B: 28a giornata: le partite di sabato

Sabato sono quattro le partite che si giocano in contemporanea alle 14:00. Il Cittadella ospita il Monza con la possibilità di agganciare i brianzoli a quota 45 punti in classifica. In palio ci sono 3 punti pesantissimi in chiave playoff: all’andata, vittoria del Monza per 1-0 tra le mura amiche, mentre nei 14 precedenti in tutte le competizioni si contano 9 vittorie dei lombardi, 3 successi dei veneti e 2 pareggi.

La gara tra Como-Spal può essere uno spartiacque per entrambe le formazioni: gli uomini di Gattuso vengono da due pareggi consecutivi (entrambi per 1-1) e con una vittoria potrebbero avvicinarsi alla top 8, mentre i ferraresi di Venturato sono a soli +4 punti dalla zona calda della graduatoria. All’andata, pareggio per 1-1, come in parità era terminato l’ultimo precedente risalente alla Coppa Italia del 2015.

Il Parma di Iachini, 3 risultati utili consecutivi (2 pareggi e una vittoria), è ad una delle ultime chiamate contro la Reggina, che dall’arrivo di Stellone ha ingranato la quinta scalando la graduatoria verso le posizioni che contano per giocarsi la Serie A. I calabresi, che hanno il terzo peggior attacco della Serie B, hanno cominciato a segnare con continuità, tanto che nelle ultime 5 uscite hanno messo a segno 9 gol.

Il Pordenone, ormai con un piede in Serie C, ospita il Pisa in una gara in cui hanno tutto da perdere i toscani, attualmente quarti dopo essere stati a lungo nelle prime due posizioni. Del resto, già all’andata, i friulani hanno fermato il Pisa sull’1-1, secondo pareggio consecutivo nei precedenti dopo il 2-2 del girone di ritorno dello scorso anno.

Serie B: 28a giornata: big match Cremonese-Brescia

Chiude il programma del sabato il derby lombardo tra Cremonese-Brescia, una sfida d’altissima quota che si gioca con le Rondinelle attualmente davanti di un solo punto. I grigiorossi vengono da 7 risultati utili consecutivi, 9 nelle ultime 10 gare, mentre il Brescia ha una serie positiva aperta di 11 gare.

Si affrontano, tra l’altro, la seconda miglior difesa, quella della Cremonese e quella del Brescia che con 42 gol ha anche il secondo miglior attacco, al pari col Benevento.

Serie B: 28a giornata: i match di domenica

Domenica, il turno prosegue con 5 partite in contemporanea alle 15:30. Tra queste i fari saranno puntati innanzitutto sulla sfida del Curi tra il Perugia, reduce da due sconfitte consecutive, e il Lecce capolista. All’andata, la sfida in casa dei salentini si è conclusa con il punteggio di 0-0, esattamente come la sfida dell’anno precedente sullo stesso campo. L’ultimo precedente in casa degli umbri ha visto, invece, il Lecce prevalere con il punteggio di 1-2.

Il Frosinone, tornato alla vittoria contro il Cosenza, cerca punti in casa dell’Ascoli, che ha sole due lunghezze in meno e potrebbe in caso di vittoria scavalcare i Ciociari. L’ultima vittoria dei bianconeri risale al 2011, dopodiché negli 11 precedenti successivi si sono verificati ben 10 successi dei laziali e un pareggio.

Il Vicenza si giocherà le restanti speranze di salvezza in casa contro la Ternana che, battendo il Pordenone, si è portata a +10 sulla zona calda della classifica. All’andata, la sfida non ha avuto storia in casa dei rossoverdi, che si sono imposti per 5-0.

Scontro salvezza tra Crotone-Alessandria, con i piemontesi che hanno al momento 9 punti in più dei Pitagorici, che non hanno mai vinto nelle ultime 9 partite e non hanno più tanti bonus a disposizione. All’andata, l’unico precedente tra le due compagini: 1-0 in favore dell’Alessandria al Moccagatta.

L’ultima sfida in programma è quella del Marulla tra Cosenza-Benevento: i lupi silani sono attualmente in zona playout ma vogliono provare fino all’ultimo a tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Il Benevento è però il peggior avversario da affrontare in questo momento, poiché reduce da 3 vittorie ed un pareggio. All’andata, vittoria delle Streghe per 3-0, che hanno ottenuto il 4° successo di fila contro i calabresi.

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

Vediamo le quote 1X2 sul prossimo turno del campionato di calcio cadetto e a seguire le quote antepost aggiornate sulla Serie B.