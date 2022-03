Pronostici Serie B: 29a giornata con i big match al vertice, Lecce-Brescia e Pisa-Cremonese

Serie B 29a giornata, nel fine settimana si gioca un turno molto importante del campionato di calcio cadetto visto che nei due big match si sfidano le prime quattro della classe: Lecce-Brescia e Pisa-Cremonese. Cercherà di approfittare il Monza che ospita il Vicenza.

Anticipo del venerdì e big match Lecce-Brescia

Parma-Cittadella. Parte subito forte il fine settimana della Serie B: la sfida del Tardini, in programma venerdì sera, vede infatti affrontarsi due formazioni che sperano ancora nei playoff, anche se il Parma (3 pareggi e una vittoria negli ultimi 4 turni) si trova attualmente a 9 punti dall’ottavo posto, mentre i veneti sono scivolati al 10° posto dopo la sconfitta casalinga contro il Monza. Sono solo 5 i precedenti tra le due formazioni: 3 vittorie dei Ducali (compreso il match dell’andata) e 2 pari.

Sabato si continua con la sfida d’alta quota tra Lecce-Brescia con i padroni di casa che sono attualmente in vetta a quota 53, a pari punti con la Cremonese, mentre le Rondinelle inseguono dal 4° posto ma con soli due punti in meno. Si affrontano il primo e il secondo miglior attacco della Serie B (46 contro 43 gol), ma i giallorossi hanno anche la seconda miglior difesa.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un grande spettacolo tra due squadre che meriterebbero entrambe la promozione. All’andata, pari per 1-1 al Rigamonti, esattamente come in pareggio era terminata la sfida in Salento dell’anno scorso e ancora una volta con entrambe le squadre in gol (3-3). Favoriamo i padroni di casa, come sta facendo il mercato visto che la quota della vittoria dei pugliesi è in calo @2.05.

Serie B 29a giornata: le altre partite del sabato

Reggina-Perugia mette in palio punti pesanti in chiave playoff: attualmente la classifica sorride maggiormente agli umbri, che hanno 42 punti, ma non vincono da 3 turni (2 pareggi e una sconfitta), mentre i calabresi hanno perso una sola volta negli ultimi 5 turni (3 vittorie e un pari). Stellone e i suoi sognano l’aggancio, ma i precedenti sorridono al Perugia: tra Serie A e B le squadre si sono incontrate 13 volte con solo 4 vittorie per la Reggina, 6 per gli umbri e 3 pareggi.

Sfida salvezza tra Ternana-Cosenza, con i padroni di casa scivolati in 14ª posizione dopo aver rimediato 3 sconfitte negli ultimi 4 turni, mentre nello stesso parziale i “Lupi Silani” hanno ottenuto un punto in più (2 sconfitte, una vittoria e un pareggio). All’andata, il 3-1 dei calabresi al Marulla ha interrotto una striscia di 3 pareggi nei precedenti tra i due club (tutti in Serie C).

Il Benevento lanciato da 3 vittorie e un pari, ospita il Crotone, penultimo con 16 punti, di cui solo 2 maturati nelle ultime 4 giornate. I pitagorici, con 47 gol subiti, sono la seconda peggiore difesa della Serie B e partono sfavoriti: all’andata, vittoria del Benevento in Calabria, dopo che le Streghe non avevano mai vinto nelle 3 precedenti sfide (2 sconfitte e un pari).

Il Frosinone di Grosso, 45 punti, parte con i favori del pronostico al cospetto di un’Alessandria che ha ottenuto solo 2 punti negli ultimi 5 match ufficiali. I piemontesi, però, credono alla salvezza e all’andata hanno già fermato i ciociari sull’1-1 nell’unico precedente tra le due compagini.

Il Monza prova ad approfittarne contro il Vicenza

Insidia Vicenza per il Monza: i brianzoli, quinti con 48 punti dovranno fare i conti con la voglia di salvezza del Vicenza, che sembrava spacciato, invece negli ultimi 5 turni ha ottenuto 8 punti mettendo insieme 2 vittorie e altrettanti pareggi (una sola sconfitta).

Il Pordenone, con un piede in Serie C, ospita il Como che ha 11 punti di vantaggio sulla zona playout, ma negli ultimi 4 turni non ha mai vinto, ottenendo solo 2 punti. Una Spal in netta ripresa, invece, ospita l’Ascoli con l’obiettivo di fare punti salvezza e fermare la corsa playoff di un Ascoli che continua ad avere un andamento altalenante (2 sconfitte, un pari e una sola vittoria negli ultimi 4 turni).

Serie B 29a giornata: si chiude col big match Pisa-Cremonese

Domenica, invece, alle 15:30 si gioca il big match tra Pisa-Cremonese, due squadre in salute e attualmente divise da un solo punto. Entrambe concorrono per la promozione diretta nella massima serie, ma i posti a disposizione sono solo due e la lotta è attualmente serrata.

Il Pisa punterà sullo stadio amico per far valere la propria solidità difensiva (migliore difesa del campionato con sole 22 reti subite). Dall’altra parte, gli uomini di Pecchia detengono in coabitazione con Brescia e Monza il 2° miglior attacco. All’andata, la sfida si è conclusa con il punteggio di 1-1, risultato che tra le due squadre si è ripetuto 4 volte, 2 in Serie B, una in C e una in amichevole. Nonostante la solida difesa dei toscani, consigliamo il GOL SI @1.90 con entrambe le squadre che potranno segnare.

Tutte le quote sulla Serie B 2021-22

11-03-2022

Parma – Cittadella 2,05 3,35 3,65

12-03-2022

Lecce – Brescia 2,05 3,20 3,70

Reggina – Perugia 3,10 3,00 2,45

Ternana – Cosenza 1,77 3,35 4,75

Benevento – Crotone 1,55 3,85 6,50

Frosinone – Alessandria 1,50 3,90 6,75

Monza – Vicenza 1,70 3,50 5,25

Pordenone – Como 3,15 3,20 2,30

Spal – Ascoli 2,50 3,20 2,90

13-03-2022

Pisa – Cremonese 2,30 3,05 3,25

Serie B 2021/2022

Lecce 2,00

Cremonese 3,50

Pisa 6,50

Brescia 6,50

Benevento 7,50

Monza 10

Frosinone 33

Ascoli 100

Cittadella 100

Perugia 100

Reggina 500

Ternana 1.000

Como 1.000

Parma 1.000

Spal 2.000

Alessandria 3.000

Cosenza 3.000

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,75 1,00

Ascoli Promossa S/N 7,50 1,00

Benevento Promossa S/N 2,50 1,00

Brescia Promossa S/N 2,25 1,00

Cittadella Promossa S/N 7,50 1,00

Como Promossa S/N 25 1,00

Cremonese Promossa S/N 1,75 1,00

Frosinone Promossa S/N 5,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,45 1,00

Parma Promossa S/N 25 1,00

Perugia Promossa S/N 7,50 1,00

Pisa Promossa S/N 2,25 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 15 1,00

Ternana Promossa S/N 33 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Alessandria Retrocessa S/N 1,45 1,00

Como Retrocessa S/N 15 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,05 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Parma Retrocessa S/N 15 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,01 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 33 1,00

Spal Retrocessa S/N 7,50 1,00

Ternana Retrocessa S/N 10 1,00

Testa A Testa Rs 2021/2022

Ac Monza – Benevento 2,20 1,60

Cittadella – Frosinone 2,75 1,40

Cosenza – Alessandria 2,55 1,45

Lecce – Brescia 1,33 3,00

Spal – Ternana 1,90 1,80

