Pronostici Serie B: 30a giornata: in arrivo un altro turno infrasettimanale con Brescia-Benevento

Serie B 30a giornata, non si ferma un attimo il campionato di calcio cadetto che tra martedì 15 a mercoledì 16 marzo 2022 si gioca un altro turno infrasettimanale di Serie B che siamo andati ad analizzare con ultime dai campi, quote e consigli per le scommesse su tutte le partite che ci attendono in settimana.

Big match Brescia-Benevento in apertura

Tra Brescia-Benevento è sfida d’alta quota, visto che tra le due formazioni ci sono solo due punti di differenza in favore delle Rondinelle, che però non hanno mai vinto nelle ultime due uscite. All’andata, vittoria in trasferta della squadra di Inzaghi.

Nelle quote il Brescia è favorito @2.20 mentre la vittoria corsara del Benevento si gioca @3.50 (pareggio @3.10). All’andata solo 1-0 ma il Brescia arriva da 4 partite consecutive con entrambe le squadre a segno, il Benevento da 2. Consigliamo GOL SI @1.80.

Serie B 30a giornata: le partite di martedì

Il Lecce, che non è riuscito a far valere come nel recente passato la prolificità del suo attacco (17 reti Coda e 12 Strefezza), proverà ad invertire la rotta dopo due pari consecutivi facendo visita al Cosenza. I lupi silani, che occupano il 17° posto con soli 23 punti, sono reduci da 2 sconfitte consecutive. All’andata, vittoria per 3-1 del Lecce: i giallorossi hanno ottenuto lo stesso risultato contro il Cosenza 3 volte negli ultimi 4 precedenti.

Cittadella-Reggina sono due formazioni che sono in lotta per rientrare nella zona playoff. I veneti hanno 4 punti in più dei calabresi, che tra l’altro non battono i rivali dal 2013, da allora, 3 vittorie del Cittadella e 2 pareggi.

Il Frosinone di Grosso (2 vittorie e un pari negli ultimi 3 turni) parte favorito nel match dello Scida contro il Crotone, che non ha mai vinto nelle ultime 11 gare (5 pareggi e 6 sconfitte). Gli squali hanno perso già la sfida dell’andata per 2-1.

Sono attualmente appaiate a quota 37 punti Como-Ternana, che si affronteranno per mettersi intanto al riparo dalla zona calda della classifica, ma anche per capire se si potrà riaprire uno spiraglio in chiave playoff. All’andata, vittoria del Como in trasferta per 2-1.

È quasi un’ultima chiamata per Vicenza-Parma, seppur per motivi opposti: i padroni di casa sono terzultimi e devono vincere per provare ad allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione; i Ducali sono a +10 dalla quintultima e a -11 dai playoff e, se non faranno bottino pieno, difficilmente potranno tornare in corsa per la Serie A. Nel match del girone di andata, vittoria del Parma per 1-0

Il Monza di Giovanni Stroppa, in serie positiva da 3 turni (2 vittorie e un pari), fa visita all’Alessandria che occupa il 16° posto e che negli ultimi 10 match non ha mai vinto, collezionando solo 5 punti frutto di altrettanti pareggi (5 sconfitte nel parziale). L’ultima vittoria dei piemontesi contro i brianzoli risale al 2014 (2-3 in trasferta nel campionato di Serie C): da allora 4 vittorie del Monza e 2 pareggi.

Serie B 30a giornata: le sfide di mercoledì

Mercoledì alle 18:30 tocca alla capolista Pisa fare visita all’Ascoli: i toscani, migliore difesa del campionato con soli 22 gol subiti, vengono da due clean sheet consecutivi, ma i bianconeri sono ottavi e vogliono restare in zona playoff. All’andata, pareggio per 1-1 in casa dei marchigiani, risultato che ha interrotto una serie di 3 successi di fila dei nerazzurri.

In contemporanea si giocano altre due partite. La Cremonese non dovrebbe avere problemi contro il Pordenone, formazione che a parte l’ultimo pari con il Como sembra rassegnata alla Serie C. Curioso che comunque uno dei 13 punti conquistati dai friulani sia arrivato proprio all’andata contro i griogiorossi (2-2).

Cerca punti playoff il Perugia, che ospita una Spal tutt’altro che sicura della salvezza, anche se il margine sulla zona retrocessione è di 6 punti. Sarà il 4° incrocio ufficiale tra le due formazioni, senza contare le amichevoli: al momento il bilancio è di due vittorie per gli umbri (inclusa quella dell’andata) e una per i ferraresi.

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

15-03-2022

Brescia – Benevento 2,20 3,15 3,40

Cittadella – Reggina 1,95 3,25 4,25

Como – Ternana 2,65 3,20 2,65

Cosenza – Lecce 4,75 3,45 1,77

Crotone – Frosinone 3,75 3,40 1,95

Vicenza – Parma 2,75 3,35 2,50

Alessandria – Monza 3,65 3,25 2,05

16-03-2022

Ascoli – Pisa 2,85 3,00 2,65

Cremonese – Pordenone 1,43 4,25 8,25

Perugia – Spal 1,97 3,35 3,90

Serie B 2021/2022

Lecce 2,75

Cremonese 4,50

Pisa 4,50

Benevento 4,50

Brescia 6,50

Monza 7,50

Frosinone 33

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,75 1,00

Ascoli Promossa S/N 10 1,00

Benevento Promossa S/N 1,85 1,00

Brescia Promossa S/N 2,50 1,00

Cittadella Promossa S/N 10 1,00

Como Promossa S/N 50 1,00

Cremonese Promossa S/N 1,85 1,00

Frosinone Promossa S/N 6,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,50 1,00

Parma Promossa S/N 50 1,00

Perugia Promossa S/N 10 1,00

Pisa Promossa S/N 1,85 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 33 1,00

Ternana Promossa S/N 50 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Alessandria Retrocessa S/N 1,45 1,00

Como Retrocessa S/N 25 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,05 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,35 1,00

Parma Retrocessa S/N 25 1,00

Pordenone Retrocessa S/N 1,01 1,00

Reggina 1914 Retrocessa S/N 50 1,00

Spal Retrocessa S/N 7,50 1,00

Ternana Retrocessa S/N 25 1,00

Capocannoniere Rs Serie B 2021/2022

Coda, Massimo 1,05

Charpentier, Gabriel 20

Donnarumma, Alfredo 20

Corazza S 33

Cerri, Alberto 50

Mota Dany 50

Lapadula G 50

