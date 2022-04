Scommesse Serie B 33a giornata, tra martedì 5 e mercoledì 6 aprile si gioca un turno infrasettimanale del campionato di calcio cadetto molto importante, con diverse sfide che possono essere decisive per la corsa alla promozione. Tra i big match da non perdere segnaliamo Pisa-Brescia ma anche Reggina-Benevento e la sfida salvezza Vicenza-Crotone. Vi diamo inoltre una free pick su Ternana-Lecce.

Scommesse Serie B 33a giornata: le partite di martedì

Sono 4 le gare che si giocano martedì 5 aprile in contemporanea, alle ore 19:00. La capolista Cremonese, dopo lo stop interno contro la Reggina, ospita l’Alessandria, reduce da un pareggio che complica i piani salvezza. Gli uomini di Pecchia non possono permettersi passi falsi. All’andata i grigiorossi si imposero per 1-0.

Trasferta per il Frosinone, che affronta il Pordenone, fanalino di coda del campionato. Gli ospiti, reduci dalla sconfitta di misura di Lecce, vogliono tornare immediatamente al successo per restare agganciati al treno playoff. Attenzione, però, ai padroni di casa, che nonostante l’evidente crisi di risultati, stanno onorando la categoria fino alla fine, come dimostrano i recenti pareggi contro Como e Brescia e le più che onorevoli sconfitte contro Cremonese (2-1) e Ascoli (1-0). Sono solamente sette i precedenti tra i due club, con tre vittorie del Pordenone, tre pareggi, tra cui quello del match d’andata, terminato 2-2 – e una sola vittoria del Frosinone.

Sfida molto interessante quella del Granillo tra Reggina-Benevento, entrambe reduci da risultati positivi. Gli uomini di Caserta hanno rifilato 5 gol al Pisa, mentre i calabresi sono riusciti nell’impresa di inchiodare la capolista Cremonese sull’1-1. Gli ospiti, che inseguono ancora il sogno della promozione diretta in Serie A, hanno conquistato solamente 4 punti nelle ultime tre partite. Nel match d’andata si imposero i campani con un netto 4-0.

Sfida della disperazione per il Cosenza, che in trasferta contro la Spal ha estrema necessità di punti per non rischiare la retrocessione diretta in Lega Pro, senza passare nemmeno dai play out. I ferraresi, che nelle ultime 5 partite hanno ottenuto 5 punti, sono reduci da un buon pareggio contro l’Alessandria, che li tiene ancora sufficientemente lontani dalle zone pericolose. Buio pesto, invece, per il Cosenza, che ha raccolto un solo punto nelle ultime 5 partite. All’andata bastò la rete di Giuseppe Rossi a regalare il successo per 0-1 alla Spal.

Free pick Ternana-Lecce

Il Lecce che, dopo 4 pareggi consecutivi, è tornato alla vittoria contro il Frosinone, affronta la Ternana in trasferta, reduce dal successo per 1-2 contro il Cittadella. La squadra di Baroni vuole la promozione diretta in Serie A, ma la lotta con Cremonese, Monza e Pisa è ancora apertissima. Gli ospiti, saldi a metà classifica e attualmente a -7 dall’ultimo posto disponibile per accedere ai play off, hanno conquistato 10 punti nelle ultime 4 partite, dimostrando di essere in un ottimo momento di forma.

Pareggio con 6 reti nella sfida di andata dello scorso 26 novembre. Diamo fiducia in parte ai salentini consigliando LECCE RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO @1.70, quota in forte calo ma ancora giocabile su Bet365.

Scommesse Serie B 33a giornata: le partite di mercoledì

Apre il mercoledì Parma-Como, alle ore 14:00. I padroni di casa hanno ottenuto 7 punti nelle ultime 3 partite ma hanno giocato un campionato altalenante al di sotto delle attese. Momento positivo per il Como, che nell’ultimo mese ha conquistato 8 punti in 4 partite e che nell’ultima sfida di campionato ha fermato la striscia positiva del Monza.

Le altre 4 sfide del mercoledì si giocheranno tutte in contemporanea alle ore 19:00. Il Perugia, reduce dallo stop di Crotone, cerca punti play off a Cittadella. Gli uomini di Alvini sperano ancora nell’aggancio all’ottavo posto. Di fronte a loro trovano un Cittadella in crisi di risultati e in grado di portare a casa solo 2 punti nelle ultime 5 partite. Il match d’andata terminò sul risultato di 1-1.

Sfida salvezza tra Vicenza-Crotone, rispettivamente al quartultimo e penultimo posto della classifica e separate da 4 punti. Situazione quasi disperata per i calabresi, che con 20 punti rischiano la retrocessione diretta in Lega Pro, senza passare dai play out. Vincere questo scontro diretto, però, rilancerebbe gli uomini di Zaffaroni e riaccenderebbe qualche flebile speranza di permanenza nel campionato cadetto. Vittoria di misura per 0-1 dei vicentini nel match d’andata, grazie alla rete realizzata nella ripresa da Giacomelli.

Il Monza, dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro il Como, cerca l’immediato riscatto. La squadra di Stroppa, però, deve anche guardarsi le spalle: le vittorie di Benevento e Brescia, infatti, hanno accorciato la classifica, rendendo la corsa alla Serie A ancora più coinvolgente. L’Ascoli ha ottenuto 3 successi nelle ultime 4 partite e continua a restare agganciato al treno play off. Solo tre precedenti nella storia dei due club, con un successo per parte e un pareggio per 1-1, arrivato nel match d’andata.

Scommesse Serie B 33a giornata: big match Pisa-Brescia

Il Brescia, che dopo l’esonero di Filippo Inzaghi è tornato a conquistare i 3 punti, in casa contro il Vicenza, sarà ospite di un Pisa traumatizzato dal pesante ko sul campo del Benevento. Un risultato che ha consentito il sorpasso in classifica del Lecce. Gli uomini di D’Angelo, che nelle ultime 5 partite hanno conquistato 9 punti, devono rialzare subito la testa per evitare di rovinare in poche settimane quanto fatto di buono nel corso della stagione.

L’avversario, però, è di quelli temibili: l’arrivo di Corini, infatti, sembra aver ridato smalto ed entusiasmo a un club che, prima della vittoria contro il Vicenza, aveva conquistato solamente 3 punti in 4 partite (3 pareggi, 1 sconfitta). All’andata successo esterno per 0-1 del Pisa.

Tutte le quote sulla Serie B

QUOTE 1X2

Cremonese – Alessandria 1,53 4,00 6,25

Pordenone – Frosinone 4,50 3,30 1,83

Reggina – Benevento 3,35 3,20 2,20

Spal – Cosenza 1,85 3,35 4,50

Ternana – Lecce 2,95 3,20 2,40

Parma – Como 1,60 3,75 5,50

Cittadella – Perugia 2,60 2,95 2,90

Monza – Ascoli 1,55 4,00 5,75

Pisa – Brescia 2,55 3,00 2,90

Vicenza – Crotone 2,15 3,40 3,25

Serie B 2021/2022

Lecce 2,75

Cremonese 2,75

Monza 5,50

Pisa 5,50

Benevento 7,50

Brescia 7,50

Ascoli 33

Frosinone 50

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 1,85 1,00

Ascoli Promossa S/N 5,50 1,00

Benevento Promossa S/N 2,25 1,00

Brescia Promossa S/N 2,25 1,00

Cittadella Promossa S/N 15 1,00

Como Promossa S/N 50 1,00

Cremonese Promossa S/N 1,65 1,00

Frosinone Promossa S/N 7,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,65 1,00

Parma Promossa S/N 50 1,00

Perugia Promossa S/N 10 1,00

Pisa Promossa S/N 1,85 1,00

Reggina 1914 Promossa S/N 50 1,00

Ternana Promossa S/N 50 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Alessandria Retrocessa S/N 1,40 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,30 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,10 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,30 1,00

Parma Retrocessa S/N 50 1,00

Spal Retrocessa S/N 7,00 1,00

Testa A Testa Rs 2021/2022

Ac Monza – Lecce 2,30 1,55

Benevento – Brescia 1,85 1,85

Cosenza – Alessandria 2,40 1,50

Reggina 1914 – Ternana 1,90 1,80

