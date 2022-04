Scommesse Serie B 34a giornata, non c’è un attimo di pausa per il campionato di calcio cadetto che dopo il turno infrasettimanale torna in campo nel weekend con un turno molto importante. Vediamo i nostri pronostici calcio Serie B.

Scommesse Serie B 34a giornata: le partite di sabato

Tra sabato 9 e lunedì 11 aprile si gioca la 34° giornata di Serie B dopo un turno infrasettimanale in cui siamo tornati in cassa con la nostra free pick sul Lecce.

Sono tre le gare che si giocheranno in contemporanea sabato pomeriggio, alle ore 14:00. Grande occasione per l’Alessandria che, in casa, contro il fanalino di coda Pordenone, deve necessariamente ottenere i 3 punti per non rischiare la retrocessione diretta. I piemontesi arrivano a questa sfida dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime 5 partite. Attenzione al Pordenone, reduce dall’incredibile successo per 2-0 contro il Frosinone e in grado di mettere in difficoltà qualsiasi squadra abbia incontrato sul proprio cammino nelle ultime settimane, Cremonese compresa. Solo 5 precedenti tra i due club, con 3 vittorie dell’Alessandria, un pareggio e un successo del Pordenone per 2-0 (all’andata).

Sfida della tranquillità tra Como-Cittadella, rispettivamente a 44 e 45 punti in classifica e senza particolari ambizioni. Nei 5 precedenti tra i due club, 2 vittorie del Cittadella, una del Como e due pareggi, l’ultimo dei quali per 2-2 nella sfida d’andata.

Il Lecce, in piena corsa per la promozione diretta in Serie A, ospita la Spal, che ha ancora un buon distacco dalla zona playout, nonostante abbia ottenuto solamente 3 punti nelle ultime 5 partite. I pugliesi, invece, dopo i tre pareggi consecutivi della seconda parte di marzo, hanno ottenuto due successi contro Frosinone e Ternana, mettendo a segno 5 reti e subendone solo una. Gli uomini di Marco Baroni, nettamente favoriti sulla carta, non possono permettersi passi falsi: Monza e Pisa sono lì, rispettivamente a -2 e -3. Il match d’andata terminò 1-3 in favore del Lecce.

Alle 16.15 scende in campo la capolista Cremonese sul campo di un Frosinone traumatizzato dalla sconfitta per 2-0 contro il Pordenone, fanalino di coda del campionato cadetto. Pareggio per 1-1 nella sfida d’andata.

Free Pick: doppia con Lecce e Benevento vincenti

Domenica si parte con Benevento-Vicenza, in programma alle ore 14:30. I padroni di casa, a 57 punti (ma con una partita in meno) e ancora in corsa per la promozione diretta in Serie A, arrivano a questa partita dopo aver conquistato 6 punti nelle ultime due gare, realizzando 8 reti e subendone solamente una. Sfida complicata per gli ospiti in una corsa salvezza che appare complicata. Solo 4 i precedenti tra le due squadre, con due pareggi a reti bianche, una vittoria del Vicenza nel lontano 2010 e una vittoria del Benevento (2-3 all’andata).

Sfruttiamo anche la quota dei salentini per proporvi questo raddoppio abbondante come FREE PICK

DOPPIA SERIE B @2.57

Lecce-Spal: 1

Benevento-Vicenza: 1

Scommesse Serie B 34a giornata: le sfide di domenica

L’Ascoli deve subito riprendersi contro la Reggina che è stata sconfitta per 0-3 da un Benevento. Gli uomini di Sottil, che nelle ultime 3 partite hanno ottenuto solamente 3 punti (in casa, contro il Pordenone), non possono permettersi ulteriori passi falsi. I padroni di casa si presenteranno alla sfida con maggiori motivazioni, ma anche con più pressioni. All’andata successo esterno dell’Ascoli per 1-2. Un altra affermazione dell’Ascoli si gioca ancora @2.10 ma la quota sta calando.

Cosenza–Monza. I calabresi nelle ultime 6 partite hanno ottenuto solamente 2 punti. Il Monza resta ancora tra le favorite per la conquista del titolo e la promozione diretta in Serie A, anche in virtù di una difesa che appare impenetrabile da un mese a questa parte (zero gol subiti contro Vicenza, Alessandria, Crotone e Ascoli). Netto 4-1 in favore dei lombardi nella sfida d’andata dello scorso 30 novembre. La vittoria dei brianzoli è offerta @1.75.

Sfida quasi da dentro o fuori per il Crotone, contro una Ternana che non ha più nulla da chiedere al campionato. I padroni di casa, a -4 dalla zona playout, hanno ottenuto solamente 5 punti nelle ultime 5 partite. All’andata la rete di Falletti consentì agli uomini di Lucarelli di portare a casa i 3 punti.

Big Match Perugia-Pisa

Tra le sfide più interessanti della giornata spicca sicuramente quella delle ore 18:00 tra Perugia-Pisa, entrambe ancora in lotta per obiettivi di lusso. I padroni di casa, che inseguono l’ottavo posto, che consentirebbe loro di accedere ai prossimi playoff, stanno attraversando un vero e proprio periodo di crisi, con una sola vittoria negli ultimi 5 incontri, ottenuta contro la Reggina lo scorso 12 marzo.

La squadra di Alvini, negli ultimi due turni, è riuscita solo parzialmente ad approfittare delle due sconfitte consecutive del Frosinone, pareggiando contro Crotone e Cittadella. E intanto, dietro, il Parma è a -3. Ultimo mese non particolarmente positivo per il Pisa che, dal 13 marzo scorso, ha vinto solamente 2 partite (contro Cremonese e Cittadella), ottenendo un solo punto nelle restanti 3 (nell’ultimo turno di campionato, contro il Brescia). All’andata, 1-1 con reti di Marsura e De Luca.

Scommesse Serie B 34a giornata: Brescia-Parma, posticipo di lusso lunedì sera

Chiude la giornata numero 34 del campionato cadetto il match tra Brescia-Parma, in programma lunedì 11 aprile alle ore 20:30. I padroni di casa, dopo l’arrivo di Eugenio Corini in panchina (che ha sostituito l’esonerato Filippo Inzaghi) hanno ottenuto 4 punti nelle ultime 2 partite e sono reduci dal pareggio a reti bianche nello scontro diretto contro il Pisa. Se un posto nei playoff è dato ormai per assodato, il club lombardo può ancora sognare la promozione diretta in Serie A: sono infatti solamente 4 le lunghezze di distacco che lo separano dal Lecce, al secondo posto con 62 punti.

Il Parma si presenta a questa sfida dopo il successo spettacolare per 4-3 ottenuto contro il Como, frutto di un secondo tempo in cui sono arrivati addirittura 6 dei 7 gol totali dell’incontro. Ma non solo: gli emiliani non perdono una partita da quasi due mesi e al momento si trovano a -6 dalla zona playoff. Nella gara d’andata vittoria esterna del Brescia per 0-1.

Tutte le quote del campionato di calcio cadetto

QUOTE 1X2

Alessandria – Pordenone 1,70 3,50 5,25

Como – Cittadella 2,75 3,20 2,55

Lecce – Spal 1,50 4,00 6,50

Frosinone – Cremonese 2,55 3,10 2,90

Benevento – Vicenza 1,60 3,75 5,50

Ascoli – Reggina 2,00 3,25 3,85

Cosenza – Monza 5,00 3,50 1,73

Crotone – Ternana 2,45 3,10 2,95

Perugia – Pisa 2,75 2,90 2,80

Brescia – Parma 2,05 3,20 3,80

Vincente Serie B 2021/2022

Cremonese 2,50

Lecce 2,50

Benevento 4,50

Monza 5,50

Brescia 12

Pisa 12

Testa A Testa Rs 2021/2022

Ac Monza – Lecce 2,30 1,55

Benevento – Brescia 1,50 2,40

Reggina 1914 – Ternana 1,90 1,80

Promossa Serie B 2021/2022

Ac Monza Promossa S/N 2,00 1,00

Ascoli Promossa S/N 6,50 1,00

Benevento Promossa S/N 1,85 1,00

Brescia Promossa S/N 2,75 1,00

Cittadella Promossa S/N 33 1,00

Cremonese Promossa S/N 1,65 1,00

Frosinone Promossa S/N 6,50 1,00

Lecce Promossa S/N 1,65 1,00

Parma Promossa S/N 15 1,00

Perugia Promossa S/N 10 1,00

Pisa Promossa S/N 2,75 1,00

Retrocessa Serie B 2021/2022

Alessandria Retrocessa S/N 1,35 1,00

Cosenza Retrocessa S/N 1,25 1,00

Crotone Retrocessa S/N 1,10 1,00

Lr Vicenza Retrocessa S/N 1,25 1,00

Spal Retrocessa S/N 7,50 1,00

