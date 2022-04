Pronostici Serie B 35a giornata, a pasquetta torna in campo il campionato di calcio cadetto per un turno molto interessante che siamo andati ad analizzare con i migliori consigli per le scommesse.

Pronostici Serie B 35a giornata:v lunch match Spal-Crotone

La giornata numero 35 del campionato cadetto si apre lunedì alle ore 12:30 con la sfida tra Spal-Crotone. I padroni di casa, che nelle ultime 5 partite hanno collezionato solamente 3 punti (3 pareggi e 2 sconfitte) sono ora a +5 dalla zona playout e, in caso di sconfitta, rischierebbero di essere nuovamente coinvolti nella lotta per non retrocedere.

Gli ospiti, al penultimo posto, sono alla disperata ricerca di un successo: tornare in Calabria senza i 3 punti significherebbe dire definitivamente addio alle già poche speranze di permanenza in Serie B. Solo 4 precedenti tra i club, con 2 pareggi e 2 vittorie della Spal, l’ultima delle quali per 1-2 nella gara d’andata. Per questo lunch match ci aspettiamo un risultato diverso rispetto all’andata e consigliamo UNDER 2.5 @1.76 che non a caso è anche l’ipotesi preferita da i bookmakers nelle scommesse O/U sui gol.

Pronostici Serie B 35a giornata: le partite delle ore 15:00

La Cremonese ha perso la testa della classifica e ospita un Cosenza galvanizzato dal recente successo per 1-0 con il Benevento. Una vittoria che rilancia il club in chiave salvezza: gli uomini di Marco Zaffaroni sono ora a +3 sul Vicenza e a -1 dall’Alessandria, in piena zona playout. Successo esterno della Cremonese per 0-2 nella sfida d’andata.

Il Vicenza, in piena corsa con Cosenza e Alessandria per conquistare un posto nei playout, affronta un Perugia che, in caso di pareggio o sconfitta, dovrebbe dire addio al sogno Serie A. I padroni di casa, che nelle ultime cinque partite hanno conquistato 4 punti. Anche il Perugia ha portato a casa lo stesso numero di punti negli ultimi 5 impegni (4 pareggi e 1 sconfitta). Nel match d’andata vittoria degli umbri per 1-0.

Il Benevento, dopo la clamorosa sconfitta per 1-0 contro il Cosenza, è ospite di un Pordenone ormai a un passo dalla retrocessione matematica in Serie C, anche se i ragazzi allenati da Tedino, che nelle ultime 5 partite sono stati comunque in grado di fermare Brescia e Frosinone, oltre ad aver messo seriamente in difficoltà la Cremonese, nonostante la sconfitta per 2-1. Lo scorso 4 dicembre vittoria interna del Benevento per 2-1.

Reggina-Lecce match delicato

Reggina-Lecce si presentano a questa sfida con ambizioni molto diverse. I calabresi, con 44 punti, sono ormai salvi, e nelle ultime 5 partite hanno ottenuto un solo successo, nel derby calabrese contro il Cosenza. Il Lecce, invece, grazie alle ultime 3 vittorie consecutive (nelle quali ha subito una sola rete, realizzandone 6) si trova in vetta alla classifica, a +2 sulla coppia formata da Monza e Cremonese. Nulla è ancora deciso in ottica promozione diretta in Serie A, ma a quattro giornate dalla fine i pugliesi hanno il destino nelle loro mani. 2-0 per i ragazzi di Marco Baroni nella sfida d’andata.

Pronostici Serie B 35a giornata: i match delle ore 18:00

Il Cittadella, a 6 punti di distacco dall’ultimo posto disponibile per accedere ai playoff, ospita l’Alessandria a +4 sull terzultimo posto dopo la vittoria dello scorso turno. Sono solamente 3 i precedenti tra le due squadre: bottino pieno per il Cittadella, che ha portato a casa i 3 punti in tutte le occasioni, compreso il match d’andata, terminato sul punteggio di 0-1.

Il Parma, che con l’ultima sconfitta per 1-0 contro il Brescia ha probabilmente salutato le ultime speranze playoff, ospita l’Ascoli, al settimo posto e reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite giocate. Gli ospiti cercano il successo, per tenere a -6 il Perugia e poter definitivamente tentare l’assalto alla prossima Serie A. Attenzione, però, agli emiliani, che prima dell’ultimo stop avevano ottenuto 10 punti in 4 partite. Pareggio a reti bianche nella gara d’andata dello scorso 5 dicembre.

Pisa favorito contro il Como

Il Pisa, che sogna ancora la promozione diretta in Serie A, ospita un Como che non ha più nulla da chiedere al campionato ed è reduce da 2 sconfitte consecutive. I ragazzi di Luca D’Angelo non stanno però vivendo un momento particolarmente positivo, avendo ottenuto un solo successo nelle ultime 5 partite (2 pareggi e 2 sconfitte nei restanti incontri) e oggi non possono sbagliare in casa contro il Como privo di grandi motivazioni. Solo un autogol di Scaglia nel match d’andata ha consentito ai toscani di portare a casa i 3 punti ma consigliamo un altra VITTORIA PISA @1.60 con quota in calo per una scommessa abbastanza gettonata sul mercato.

Obiettivo difficile ma la Ternana può ancora raggiungere l’ultimo posto disponibile per accedere ai playoff a scapito proprio del Frosinone, che affronterà in questa giornata.. Va comunque detto che, nelle ultime 5 partite, gli uomini di Lucarelli hanno ottenuto uno score migliore rispetto a quelli allenati da Fabio Grosso (10 punti contro 6): un cammino che consente ai rossoverdi di poter ancora crederci. Nove precedenti tra i due club, con 4 successi per il Frosinone, 2 per la Ternana e 3 pareggi, compreso quello per 1-1 nella sfida d’andata.

Monza-Brescia, posticipo di lusso del lunedì sera

La 35a giornata del campionato cadetto si conclude alle ore 20:30, con il big match che vedrà affrontarsi Monza-Brescia, rispettivamente al secondo e al quarto posto in classifica e separate da soli 2 punti.

La squadra di Stroppa, che dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como si è risollevata con 2 vittorie consecutive, punta alla promozione diretta in Serie A anche grazie a un cammino che, negli ultimi 2 mesi, è quasi sempre stato da prima della classe.

Il Brescia, rigenerato dalla cura Corini, dopo l’esonero di Filippo Inzaghi ha ottenuto 7 punti in 3 partite, tornando così ad essere, a tutti gli effetti, una seria pretendente per l’accesso alla massima serie senza passare dai playoff. Successo esterno per il Monza (0-2) nella sfida d’andata, grazie alle reti messe a segno da Gytkjaer e Machin.

