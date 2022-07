Calendario Serie B 2022-23, il 12 agosto è in campo uno dei campionato di calcio cadetto più interessanti di sempre con tante formazioni e piazze importanti impegnate nella corsa alla promozione verso la massima serie del calcio italiano.

Calendario Serie B 2022-23: si inizia il 12 agosto

La Serie B prenderà il via venerdì 12 agosto e si chiuderà venerdì 19 maggio 2023 dopo 38 giornate. Sono previsti due turni infrasettimanali (giovedì 8 dicembre 2022 e martedì 28 febbraio 2023) e tre soste per le nazionali (sabato-domenica 24-25/9/2022; sabato-domenica 19-20/11/2022; sabato-domenica 25-26/3/2023). A differenza della Serie A, non ci saranno soste per i Mondiali del Qatar che si terranno dal 18 novembre al 21 dicembre, ma è prevista una sosta invernale dal 27 dicembre al 13 gennaio.

La Serie B partirà subito con il botto, ovvero con un incrocio tra due retrocesse dalla Serie A, Venezia-Genoa, oltre che il big match tra Parma-Bari. Il Palermo riassaporerà la cadetteria in casa contro il Perugia, mentre il Cagliari farà visita all’insidioso Como di Fabregas. Debutto a Ferrara con la Spal per la nuova Reggina di Filippo Inzaghi. Di seguito le gare della prima giornata:

Ascoli-Ternana

Benevento-Cosenza

Brescia-Sudtirol

Cittadella-Pisa

Como-Cagliari

Modena-Frosinone

Palermo-Perugia

Parma-Bari

Seal-Reggina

Venezia-Genoa

CLICCA QUI per il Calendario completo della stagione 2022-23 di SERIE B.

Calendario Serie B 2022-23: tante big in questa stagione del campionato cadetto

Il nuovo campionato di Serie B vedrà ai nastri di partenza 6 città capoluogo di provincia, con 14 regioni rappresentate. Tra le candidate alla promozione in Serie A non possono non esserci innanzitutto le squadre retrocesse al termine della passata stagione, ovvero Genoa, Cagliari e Venezia. I rossoblù allenati da Alexander Blessin partono in pole position innanzitutto per il grande lavoro svolto dal tecnico tedesco dal momento del suo arrivo in Liguria. La squadra ha raggiunto una solidità che purtroppo non è stata sufficiente ad evitare la retrocessione, ma con gli acquisti già effettuati di Coda e Ilsanke sono stati messi a posto due tasselli importanti.

Ancora da definire il potenziale del Cagliari di Fabio Liverani, che sta salutando proprio in questi giorni alcuni elementi importanti come capitan Joao Pedro. Si punta tanto sul calcio frizzante del mister e su qualche innesto di qualità che arriverà dopo i tesseramenti di Viola e Di Pardo, ex Juve.

Il Venezia, invece, ha deciso di ripartire da Ivan Javorcic in panchina e sta cambiando tanto in rosa. In attacco le mosse probabilmente più importanti, con gli innesti di Connolly (ex Brighton) e Novakovich (Frosinone), che però faranno il paio con qualche addio eccellente.

Nelle primissime file parte anche il Parma che si è affidato a Fabio Pecchia, artefice della grande promozione della Cremonese al termine della passata stagione. Ad una rosa già competitiva, che ha reso sicuramente meno di quanto previsto, i Ducali hanno innestato elementi come i centrocampisti Kiala ex Lille ed Estevez (proveniente dal Crotone), mentre in difesa è arrivato dall’Empoli Romagnoli.

Possibili sorprese per la promozione

Per la promozione in Serie A ci riproverà il Pisa, che ha salutato mister D’Angelo e si è affidato all’esperto Rolando Maran. I nerazzurri toscani dopo aver sfiorato la Serie A non hanno ancora cambiato molto nella rosa, salutando Birindelli (finito al Monza) e tesserando a parametro zero il croato Jureskin.

Le altre possibili sorprese potrebbero essere le due neopromosse Bari e Palermo. La squadra allenata da Silvio Baldini lavora per confermare lo zoccolo duro che ha conquistato la promozione, magari innestando qualche elemento di categoria, così come i pugliesi che hanno confermato in panchina Michele Mignani.

È ancora un’incognita la Reggina che, dopo i problemi societari del finale della passata stagione, è passata di mano. Il nuovo presidente Felice Saladini ha ingaggiato per la panchina Filippo Inzaghi. La presenza di un allenatore di tale prestigio potrebbe essere garanzia di innesti importanti, già solo per il suo appeal: si parla del possibile ritorno di Di Chiara, di Diaw in attacco (attualmente al Monza) e del possibile approdo in riva allo Stretto di Roberto Insigne, di proprietà del Benevento.

Quote Antepost Serie B

Sarà una delle stagioni di Serie B più importanti di sempre vista la mole di squadre importanti che si sono ritrovate nella cadetteria. Ecco le quote antepost per la vittoria finale del campionato di Serie B dove il Genoa la fa da padrona.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.