Pronostici Serie B 5a giornata, un turno che inizierà con l’interessante anticipo Palermo-Genoa in campo venerdì 9 settembre. Il resto delle partite si giocano sabato, ad iniziare da Cosenza-Bari su cui si concentra la nostra free pick sul campionato di calcio cadetto.

Pronostici Serie B 5a giornata: anticipo di lusso con Palermo-Genoa

Il 5° turno di Serie B si apre con l’anticipo del venerdì tra Palermo-Genoa. I rosanero di Eugenio Corini sono in crisi dopo due sconfitte di fila e 4 punti ottenuti in 360 minuti. I siciliani, in pratica, non vincono dalla prima giornata e devono migliorare soprattutto in fase realizzativa, avendo segnato fin qui 5 gol, mentre ne hanno subiti 7.

Il Grifone di Blessin, reduce dal 3-3 di Marassi contro il Parma, è invece ancora imbattuto con 2 successi, altrettanti pareggi e un solo punto di distacco dalla vetta. L’ultimo precedente risale al 2017: vittoria del Palermo per 1-0, mentre l’ultimo successo del Genoa risale al 2016.

Pronostici Serie B 5a giornata: le prime partite del sabato

Sabato alle 14:00 si giocano in contemporanea 7 partite. Attenzione a Benevento-Cagliari, con i sanniti che si presentano all’appuntamento con 7 punti e sono imbattuti da 3 turni (2 vittorie di fila). Stessi punti in classifica dei rivali per i rossoblù sardi, che hanno segnato almeno un gol nei due precedenti in casa dei giallorossi.

Sul campo del Cittadella ci sarà un test per le ambizioni del Frosinone, tra le 3 squadre in vetta con 9 punti. I ciociari non battono i veneti addirittura dal gennaio del 2018: da allora 5 pareggi e 4 successi del Cittadella che è reduce da 2 pareggi in questo campionato.

Como-Suditirol al momento è una sfida salvezza visto che hanno rispettivamente 2 e 3 punti in classifica. Gli uomini di Zanetti vengono da 2 sconfitte di fila mentre Bisoli e i suoi hanno vinto la prima storica gara in Serie B lo scorso weekend con il 2-1 rifilato al Pisa.

Va a caccia del 3° successo di fila il Brescia di Clotet che fa visita al Modena di Tesser, al momento 16° con soli 3 punti. Nessun successo delle Rondinelle negli ultimi 5 confronti con 3 vittorie del Modena e 2 pareggi.

Il Parma di Pecchia, imbattuto dopo 4 giornate, ma attardato di 3 punti dalla vetta, cerca la seconda vittoria stagionale contro la Ternana che però di recente è una vera e propria bestia nera dei Ducali. Lo scorso anno, infatti, doppia affermazione degli uomini di Lucarelli: 3-1 all’andata in casa e 3-2 al ritorno al Tardini.

La capolista Reggina sarà invece impegnata in casa del Pisa di Rolando Maran, protagonista di un avvio di stagione tremendo visto che i toscani erano partiti con l’obiettivo promozione ma al momento hanno portato a casa un solo punto dopo 4 partite. La situazione è tesa e in caso di ko la dirigenza sembra essere pronta a richiamare l’ex allenatore D’Angelo.

Free Pick Cosenza-Bari

Vuole continuare a stupire il Cosenza di Dionigi, 7 punti in classifica e pareggio a Terni nell’ultimo turno. Al Marulla arriva il Bari dei cannonieri Cheddira e Antenucci (3 reti a testa), che è ancora imbattuto con una vittoria e 3 pareggi.

Il Cosenza ha dalla sua il fattore campo, ma come abbiamo detto il Bari è pericoloso in attacco con già 8 reti a referto. Il problema dei pugliesi è una fase difensiva che concede abbastanza (6 gol incassati nelle prime 4 partite). Ci aspettiamo una bella partita e consigliamo entrambe le formazioni a segno per un GOL SI ben ripagato @1.95.

Pronostici Serie B 5a giornata: Perugia-Ascoli e il posticipo domenicale, Spal-Venezia

Alle 16:15 il programma del sabato si chiude con la sfida tra il fanalino di coda Perugia e l’Ascoli del capocannoniere Gondo , che attualmente si trova al 4° posto e ad un solo punto dalla vetta. Dopo il pareggio a reti bianche col Cittadella, i bianconeri di Bucchi proveranno a bissare il successo ottenuto al Curi nella passata stagione (2-3).

Chiude il programma del 5° turno di Serie B il posticipo domenicale tra Spal-Venezia. Tra gli uomini di Venturato e quelli di Javorcic c’è un solo punto di differenza in favore dei ferraresi. Le due formazioni si sono incrociate in Serie B nella stagione 2020-2021 e in quell’occasione il doppio confronto è terminato in parità (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno).

