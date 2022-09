Pronostici Serie B 6a giornata, vediamo le sfide del prossimo turno del campionato di calcio italiano che inizierà con l’anticipo Brescia-Benevento su cui vi diamo anche una FREE PICK. Vediamo anche il resto delle partite del fine settimana con i migliori pronostici Serie B.

Pronostici Serie B 6a giornata: FREE PICK sull’anticipo Brescia-Benevento

Si apre venerdì 16 settembre la 6a giornata di Serie B con l’anticipo Brescia-Benevento. Il Brescia di Josep Clotet Ruiz, attualmente in testa alla classifica insieme alla Reggina a quota 12, ospita il Benevento, che attualmente di punti ne ha 7. I lombardi hanno vinto 4 delle prime 5 partite segnando 8 reti e subendone 5, mentre gli uomini di Fabio Caserta sono reduci dalla seconda sconfitta stagionale (4 gol fatti e altrettanti subiti fin qui).

Sono 3 i precedenti al Rigamonti dove si è sempre segnata almeno una rete per parte. Le rondinelle arrivano da un doppio G/G anche nei recenti turni di campionato. Andiamo con entrambe le squadre a segno: GOL SI @1.78.

Pronostici Serie B 6a giornata: le partite del sabato

Il programma prosegue sabato con 7 partite in contemporanea alle 14:00. Il Cagliari di Fabio Liverani, attualmente a -2 dalla vetta, ospita il Bari neopromosso, che si sta comportando bene con 9 punti raccolti fino a questo momento. Tre vittorie nelle ultime 4 gare per i sardi, due delle quali consecutive, mentre i pugliesi di Michele Mignani inseguono il terzo successo di fila.

Quella tra Venezia-Pisa è una sfida fra deluse, visto che i lagunari di Ivan Javorčić hanno solo 4 punti (2 sconfitte di fila, 3 nelle prime 5 giornate), mentre Rolando Maran siede su una panchina traballante per via dell’unico punto ottenuto finora. I nerazzurri vengono da 3 ko consecutivi con 4 sol segnati e 8 subiti. Curiosamente, in 3 dei 4 precedenti al Penzo, la gara è finita sempre con il punteggio di 3-3.

La Reggina di Filippo Inzaghi ospita al Granillo il Cittadella di Gorini che di punti ne ha 8, frutto di 2 vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta. Gli amaranto non battono i veneti da ben 7 gare casalinghe (5 sconfitte e 2 pareggi).

L’Ascoli ospita il Parma, che non è partito come dirigenza e tifoseria si aspettavano. Attualmente i marchigiani hanno 8 punti contro i 6 dei Ducali, ma entrambe le formazioni vengono da una sconfitta. Nessuna vittoria dei bianconeri negli ultimi 4 precedenti tra Serie B e A: 2 successi degli emiliani e altrettanti pareggi.

Sono in palio 3 punti importantissimi a Como, dove i padroni di casa, penultimi con 2 sole lunghezze, ospitano la Spal di bomber La Mantia, reduce da 4 risultati utili consecutivi (2 successi e altrettanti pareggi).

Può essere sfida d’alta quota tra Frosinone-Palermo. Entrambe hanno perso 2 delle ultime 3 partite, denotando un andamento troppo altalenante. L’ultimo precedente in casa dei ciociari risale al 2018, quando i padroni di casa si imposero per 2-0.

Chiude il programma delle 14:00 il match tra Südtirol-Cosenza. Andamento diametralmente opposto per le due formazioni, con i calabresi partiti forte, ma che hanno raccolto un solo punto nelle ultime 3 partite. L’unico precedente su questo campo risale al 2018, con vittoria per 1-0 della squadra di casa, sconfitta poi 2-0 nella gara di ritorno al Marulla.

Pronostici Serie B 6a giornata: Genoa-Modena e il posticipo Ternana-Perugia

Alle 16:15, sempre di sabato, si gioca Genoa-Modena, con i liguri che sono attualmente in ritardo sulla zona promozione con 8 punti, anche se Blessin e i suoi hanno perso una sola gara, quella col Palermo. Se la passano peggio gli emiliani che, dopo tanti anni in Serie C, pagano forse lo scotto del salto di categoria. Solo un successo alla terza giornata contro la Ternana, per il resto Tesser e i suoi hanno ottenuto solo sconfitte subendo ben 8 reti.

Il derby umbro tra Ternana-Perugia chiude il turno domenica alle 16:15. Le “Fere” allenate da Cristiano Lucarelli hanno 7 punti e sono imbattute da 180 minuti, mentre la banda di Fabrizio Castori arriva all’appuntamento dopo il primo successo stagionale ottenuto nello scorso weekend. Nessuna vittoria degli umbri negli ultimi 5 precedenti (3 successi della Ternana e 2 pareggi) ma entrambe le formazioni sono sempre andate in gol.

Tutte le quote sul campionato di calcio cadetto

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.