Pronostici Serie B 8a giornata in campo dal 7 al 9 ottobre. Si inizia con l’anticipo di lusso di venerdì, Genoa-Cagliari, ma noi puntiamo i riflettori sul derby calabrese Reggina-Cosenza come FREE PICK di questo turno del campionato di calcio cadetto.

Pronostici Serie B 8a giornata: anticipo Genoa-Cagliari

Prende il via venerdì con l’anticipo di lusso tra Genoa-Cagliari l’8a giornata della Serie B 2022-2023. Fino a pochi mesi fa, le due formazioni rossoblu si affrontavano nel massimo campionato, ma la retrocessione simultanea ha reso la sfida uno dei big match principali in cadetteria.

Gli uomini di Blessin arrivano alla gara con un solo punto di distacco dal trio di squadre in vetta, formato da Reggina, Bari e Brescia. I betting analyst di Stanleybet.it, proprio per questo, vedono favorita la formazione di casa per il successo, offerto @1,94. Match più complicato per i sardi: il «2» vale infatti @3,80 la posta, mentre è di poco più bassa la quota del segno «X», fissata @3,30.

Grande equilibrio tra Goal, @1.88, e No Goal @1,82. L’Over prevale @1,68, mentre un esito con meno di tre reti paga @2 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto l’1-1 è in pole @6,20, seguito dall’1-0 @6,50.

Pronostici Serie B 8a giornata: le prime sfide di sabato

Sabato alle 14:00 l’Ascoli ospita il Modena dopo aver pareggiato in casa del Benevento. Gli emiliani arrivano all’appuntamento lanciati dopo la vittoria sulla capolista Reggina, che ha consentito agli uomini di Tesser di salire al 17° posto. In 6 precedenti in casa dei marchigiani, nessun pareggio tra le due squadre, con 3 vittorie a testa.

In contemporanea, il Brescia ospita il Cittadella con l’obiettivo di cancellare il punteggio tennistico subito dal Bari, che ha così agganciato le Rondinelle e la Reggina in vetta alla classifica. Non se la passa bene il Cittadella, che viene da due ko di fila e occupa il 15° posto con soli 8 punti. Negli ultimi 10 precedenti, una sola vittoria per il Brescia contro i veneti, 4 sconfitte e 5 pareggi negli altri match.

Tanti temi interessanti nella sfida tra Pisa-Parma, con i nerazzurri che hanno centrato la prima vittoria in concomitanza con il ritorno in panchina di Luca D’Angelo contro il Perugia. Con 5 punti i toscani sono terzultimi in classifica e hanno bisogno di punti per risalire la china rapidamente. I Ducali, invece, sono settimi con 12 punti dopo aver battuto il Frosinone. Negli ultimi 4 confronti in Serie B bilancio perfettamente in equilibrio tra le due formazioni con una vittoria a testa e due pareggi.

Pronostici Serie B 8a giornata: le altre partite di sabato

La Ternana, che è salita al 5° posto dopo aver battuto il Cittadella, sfida il Palermo che si trova attualmente in zona playout dopo aver perso la seconda gara di fila contro il Südtirol al Barbera. Gli ultimi due precedenti si sono conclusi in parità, mentre negli ultimi 10 match non ci sono vittorie dei padroni di casa: 6 successi siciliani e 4 pareggi.

È Venezia-Bari l’ultima sfida del primo pomeriggio: i lagunari vi arrivano dopo due successi di fila con cui hanno raggiunto il tredicesimo posto con 8 punti. I pugliesi, invece, sono lanciati dopo aver battuto il Brescia per 6-2 al San Nicola. Il Bari vanta al momento il miglior attacco del campionato cadetto con 16 gol fatti, 11 dei quali sono stati realizzati da Cheddira (7) e Antenucci (4), ma devono invertire la rotta contro il Venezia, visto che vengono da 3 sconfitte di fila nei precedenti.

Alle 16:15 si gioca invece Frosinone-Spal, con i ciociari che vi arrivano dopo la terza sconfitta consecutiva in trasferta in questo campionato e 12 punti in carniere. Fabio Grosso e i suoi cercheranno riscatto contro una Spal che invece ha 9 punti e nel turno precedente ha ceduto al Genoa. Bilancio in perfetta parità allo Stirpe tra queste due squadre: 2 successi per parte in 4 precedenti.

Free Pick, derby calabrese Reggina-Cosenza

In contemporanea si disputa al Granillo di Reggio Calabria il derby tra Reggina-Cosenza. Gli amaranto di Pippo Inzaghi hanno perso la loro seconda partita in stagione a Modena e, pur avendo conservato la vetta della graduatoria, vogliono tornare subito al successo. I lupi, invece, hanno vinto contro il Como nel turno precedente.

Con soli 3 gol subiti i reggini sono la migliore difesa della serie cadetta, mentre i rossoblù fanno fatica a segnare (solo 8 reti in 7 gare). Negli ultimi 5 confronti, nessuna vittoria per il Cosenza e 2 successi della Reggina arrivati la scora stagione dopo 3 pareggi consecutivi. La quota è in calo sui padroni di casa vincenti, e consigliamo REGGINA @1.65 come free pick di giornata.

Posticipi Serie B: Como-Perugia e Südtirol-Benevento

Domenica vanno in scena gli ultimi due match. Si parte con Como-Perugia, con i padroni di casa fermi a quota 3 punti dopo 7 partite e 4 sconfitte, l’ultima nel precedente turno contro il Cosenza. L’anno scorso doppia vittoria dei lombardi contro gli umbri oggi allenati da Baldini, che non è riuscito a raddrizzare la situazione perdendo contro il Pisa dopo essere subentrato a Castori.

Si chiude con Südtirol-Benevento, con i padroni di casa saliti a quota 10 punti dopo il successo di Palermo, mentre Fabio Cannavaro ha esordito con un pareggio contro l’Ascoli (8 punti e 14° posto). Non ci sono precedenti storici tra le due compagini.

