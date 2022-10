Pronostici Serie B 9a giornata, Venezia-Frosinone venerdì sera apre il nuovo turno del campionato di calcio cadetto. C’è l’esordio in panchina di Daniele De Rossi ma la nostra FREE PICK di giornata si concentra su Palermo-Pisa.

Pronostici Serie B 9a giornata: le prime sfide in programma

Ad aprire la 9a giornata di Serie B è la sfida tra il Venezia di Ivan Javorcic e il Frosinone di Fabio Grosso. I lagunari, dopo la sconfitta interna contro il Bari, si trovano in zona playout con 8 punti, mentre i ciociari sono quinti con 15 punti all’attivo dopo il successo sulla Spal. Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la stagione 2020-2021, quando si verificarono due vittorie in trasferta.

Sabato il programma prosegue con ben 7 sfide alle ore 14:00. Fari puntati innanzitutto sul match d’alta quota tra il Cagliari di Fabio Liverani, reduce dal pareggio a reti bianche in casa contro il Genoa, che ha portato il bottino a 11 punti, e il Brescia. Anche i lombardi vengono da un pareggio (in casa contro il Cittadella), ma di punti in classifica ne hanno 16 e sono attualmente quarti.

Tra i big match di giornata c’è anche la sfida del Tardini tra Parma-Reggina. I Ducali, attualmente settimi con 13 punti, sono stati fermati sul pari dal Pisa dopo due vittorie di fila, mentre i calabresi (migliore difesa con soli 3 gol subiti) sono in cima alla classifica e lanciatissimi dopo un’importante vittoria nel derby contro il Cosenza. Sarà il terzo incrocio tra i due allenatori con il bilancio che al momento è in perfetto equilibrio: una vittoria per Pippo Inzaghi e una per Fabio Pecchia.

Il Benevento, che non vince da quattro turni, ospita invece la Ternana, che si sta confermando tra le sorprese della stagione. I campani, reduci dal pareggio sul campo del Südtirol, sono dodicesimi con soli 9 punti all’attivo, mentre gli umbri sono terzi con 16 punti e reduci da quattro vittorie di fila, l’ultima contro il Palermo al Liberati. Lo scorso anno, vittoria per la Ternana sul campo del Benevento, che aveva vinto i tre precedenti scontri diretti. Fabio Cannavaro punta ancora alla prima vittoria da quando è sbarcato sulla panchina dei sanniti.

Debutto in panchina per Daniele De Rossi

Debutto in Veneto per il nuovo allenatore della Spal, l’ex campione del mondo Daniele De Rossi. Il Cittadella torna a giocare in casa dopo che nell’ultimo turno ha conquistato un punto pesantissimo sul campo del Brescia dopo due sconfitte consecutive. I ferraresi hanno 9 punti come i padroni di casa, ma vengono dalla sconfitta sul campo del Frosinone che è costata la panchina a Venturato.

De Rossi, per accettare il nuovo incarico, ha lasciato quello di collaboratore tecnico del ct Roberto Mancini e ora spera che bomber La Mantia (4 gol fin qui) lo aiuti a tirare fuori la squadra dal momento negativo. Lo scorso anno doppio 0-0 tra le due formazioni, con il Cittadella che non ha mai vinto negli ultimi tre precedenti. I bookmakers e gli scommettitori non sentono l’effetto De Rossi, col Cittadella non solo favorito, ma con quota in calo @2.15 mentre il successo della Spal si gioca @3.40 (pareggio @3.25).

Pronostici Serie B 9a giornata: le altre sfide del sabato

Prova a risollevarsi il Cosenza di Davide Dionigi, ottavo con 11 punti. Dopo il ko rimediato nel derby del Granillo, i silani tornano di scena al Marulla contro il Genoa, attuale sesta forza del campionato con 15 punti e reduce dal pari a reti bianche contro il Cagliari.

Chiude il programma del primo pomeriggio la sfida tra Modena-Como. Gli emiliani vengono dalla seconda vittoria di consecutiva, ottenuta battendo l’Ascoli fuori casa, che ha consentito la squadra di Tesser di salire all’11° posto a quota 9 punti . Al Braglia, però, arriva la squadra di Moreno Longo rinfrancata dalla prima vittoria stagionale ottenuta nel turno precedente battendo il Perugia.

Alle 16:15 tocca invece alla sorpresa Bari ospitare l’Ascoli. I pugliesi (che vantano in testa alla classifica marcatori ben due calciatori Cheddira 8 e Antenucci 5) sono l’unica squadra di Serie B ancora imbattuta e per giunta hanno il miglior attacco con 18 reti all’attivo. Michele Mignani e i suoi stanno attraversando un periodo di forma strepitoso e con la vittoria sul Venezia hanno mantenuto la vetta della classifica in coabitazione con la Reggina. I bianconeri marchigiani, invece, sono scivolati al 13° posto con 9 punti in carniere. Negli ultimi 5 precedenti al San Nicola, bilancio in perfetta parità con 2 successi per parte e un pareggio.

Pronostici Serie B 9a giornata: Perugia-Südtirol, posticipo domenicale

Chiude il menu del turno il posticipo domenicale tra Perugia-Südtirol. Gli umbri, ultimi con soli 4 punti in cascina, sono reduci dalla sesta sconfitta stagionale, mentre il Südtirol, rivitalizzato dalla cura di Pierpaolo Bisoli, sono in striscia positiva dopo il pareggio contro il Benevento che ha portato il bottino in classifica a 11 punti. Tra Serie C e Coppa Italia, nessuna vittoria per i trentini in 3 precedenti (un pareggio e 2 sconfitte).

I bookmakers vedono la vittoria dei padroni di casa con quota in calo @2. Nelle ultime 4+4 partite Periugia e Sudtirol hanno combinato la bellezza di 7 Under e 1 solo Over. Un altro Under 2,5 si gioca sotto @1.70.

Free Pick Palermo-Pisa

Palermo-Pisa. I siciliani allenati da Eugenio Corini sono in crisi nera dopo la terza sconfitta di fila in casa della Ternana. Ora al Barbera arriverà il Pisa che ha un solo punto in meno rispetto ai siciliani, è reduce dal pareggio a reti bianche contro il Parma e dal ritorno di D’Angelo in panchina non ha ancora perso.

In estate, le due squadre si sono affrontate in amichevole con vittoria netta del Pisa per 5-0. Questa volta potrebbe andare diversamente, almeno in termini di gol totali, vista la cronica anemia dell’attacco dei siciliani che in 4 partite in casa finora hanno raccolto 3 Under. Proprio UNDER 2,5 @1.80 è la nostra FREE PICK di giornata.

Programma completo e tutte le quote sulla Serie B

