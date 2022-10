Pronostici Serie B 10a giornata, si torna in campo col campionato di calcio cadetto. Come al solito il grosso delle partite è concentrato sabato pomeriggio (tra cui Reggina-Perugia su cui si concentra la nostra FREE PICK), ma si gioca anche domenica e fino a lunedì col posticipo Ascoli-Cagliari.

Pronostici Serie B 10a giornata: le prime partite in programma

Tra sabato 22 e lunedì 24 ottobre si gioca la 10a giornata di Serie B. Ben 6 partite in contemporanea sabato alle ore 14.

Iniziamo da Brescia-Venezia. I lombardi non vincono da 3 partite e sono reduci dal ko subito in casa del Cagliari. Si trova in zona playout il Venezia che in casa col Frosinone ha maturato la seconda sconfitta consecutiva. In 6 precedenti al Rigamonti il Venezia ha vinto in una sola occasione (3 sconfitte e 2 pareggi).

Si affrontano in situazione di parità Frosinone-Bari anche se arrivano all’appuntamento in situazioni opposte. I ciociari hanno vinto a Venezia, mentre i pugliesi hanno rimediato la prima sconfitta stagionale in casa contro l’Ascoli. Il Bari di Mignani può sempre contare sul miglior attacco del campionato (18 gol, di cui 8 messi a segno da Cheddira e 5 da Antenucci).

Il Como di Longo ospita il Benevento di Fabio Cannavaro. I lariani che sono stati sconfitti pesantemente dal Modena (5-1) dopo la prima vittoria ottenuta contro il Perugia. I campani hanno solo 3 lunghezze in più e vengono dalla sconfitta contro la Ternana subita tra la mura amiche. Insomma, il cambio di allenatore non ha ancora sortito alcun effetto con soli 2 punti nelle ultime 3 gare. Lo scorso anno, nel doppio confronto tra le due formazioni, pari all’andata a Como e vittoria netta per 5-0 delle Streghe al Vigorito.

La Spal di Daniele De Rossi, reduce dal pari sul campo del Cittadella, ospita il Cosenza che in classifica ha un punto in più, ma viene dalla seconda sconfitta consecutiva maturata in casa contro il Genoa. Negli ultimi 4 precedenti di Serie B, ben 3 pareggi (un successo dei ferraresi) di cui 2 per 1-1.

Vuole continuare a stupire il Südtirol di Pierpaolo Bisoli, reduce dalla vittoria di Perugia che rappresenta il 6° risultato utile consecutivo. Una striscia che ha portato la formazione al 9° posto con 14 punti, in lotta per un posto ai playoff dopo un avvio di stagione molto difficile. Dall’altra parte, però, ci sarà il Parma di Fabio Pecchia che è 6° con 16 punti, 3 dei quali arrivati nell’ultimo turno contro la Reggina. I Ducali sono una delle formazioni più in forma del campionato con 3 vittorie nelle ultime 4 gare giocate. Due precedenti in Serie C tra le due formazioni, che hanno vinto i rispettivi incontri in trasferta con il punteggio di 1-0.

Pronostici Serie B 10a giornata: gli altri match del campionato cadetto

La nuova capolista Ternana, sabato alle 16:15, si appresta ad affrontare un esame molto importante come quello rappresentato dal Genoa. Gli uomini di Cristiano Lucarelli guardano tutti dall’alto con 19 punti e vengono da ben 5 vittorie consecutive, mentre il Genoa ha agganciato Reggina, Frosinone e Bari a 18 punti con il successo al Marulla di Cosenza. La Ternana non ha mai battuto il Grifone negli ultimi 3 precedenti di Serie B, solo una volta negli ultimi 6.

Passiamo a domenica con Palermo-Cittadella. Nell’ultimo turno, gli uomini di Eugenio Corini sono stati fermati sul 3-3 in casa dal Pisa dopo tre sconfitte consecutive, ma il pari li lascia però in zona playout con soli 8 punti. I veneti, invece, di punti ne hanno solo 3 in più e non vincono da 4 turni (2 pareggi e 2 sconfitte).

Cerca il 5° risultato utile consecutivo il Pisa. Al Romeo Anconetani arriva il Modena di Tesser, reduce dalla terza vittoria consecutiva che ha proiettato i Canarini al 10° posto con 12 punti. Negli ultimi 6 precedenti (tra cui 4 di Serie B) non ci sono vittorie del Modena: 2 affermazioni per i toscani e 4 pareggi, di cui 2 con il punteggio di 2-2.

Chiude il programma il posticipo del lunedì Ascoli-Cagliari. I padroni di casa, dopo cinque turni in bianco, sono riusciti a vincere sul campo del Bari. Gli isolani, invece, sono reduci dal successo interno col Brescia che ha rilanciato il discusso Liverani con un ottavo posto. In 6 precedenti in casa dei bianconeri, due vittorie dell’Ascoli, 3 pareggi e un solo successo ospite.

FREE PICK Reggina-Perugia

La Reggina di Filippo Inzaghi, (migliore difesa e secondo attacco della cadetteria) ospita il Perugia con l’obiettivo di cancellare la sconfitta contro il Parma, la seconda nelle ultime 3 partite. Il Perugia ha cambiato nuovamente allenatore dopo le dimissioni di Baldini (ritorna in sella Castori). Gli umbri, fanalino di coda con 4 punti, vengono da 4 sconfitte di fila e devono assolutamente invertire la rotta.

Lo scorso anno a Reggio Calabria passarono 1-0 gli umbri che però avevano perso 2-0 all’andata in casa contro la REGGINA -0.25 (AH) @1.77 che consigliamo anche questa volta. Con questa giocata (handicap asiatico 0.0, -0.5 che trovate su Bet365) avremmo un mezzo rimborso nel caso la Reggina non andasse oltre il pareggio. Per chi non ha Bet365 o non vuole fare questo tipo di giocata, ma andate a pescare una quota più alta, oltre la pari, la vittoria della Reggina si prende @2.10.

