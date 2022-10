Quote Serie B 25 ottobre 2022, il Genoa stacca tutti per la vittoria del campionato di calcio cadetto secondo le quote antepost che invece bocciano il Perugia a rischio retrocessione. Andiamo a vedere anche le quote per il prossimo turno e facciamo il punto della situazione sulla Serie B.

Quote Serie B 25 ottobre 2022: il Genoa vola anche nelle lavagne dei bookmakers

Il Genoa, dopo la vittoria in rimonta in casa dell’ex capolista Ternana, si prende la vetta della classifica (al pari del Frosinone) e vede sempre più vicino il pronto ritorno in massima serie per gli esperti di Stanleybet.it. Si gioca infatti @1,35 la promozione del Grifone, quota che sale @2,50 in caso di vittoria del campionato.

Nonostante la sconfitta di Ascoli e una classifica non all’altezza della rosa allenata da Liverani, anche il Cagliari è tra le candidate alla promozione, in quota @2,50, in vantaggio sull’altra prima della classe, il Frosinone offerto @3,25 con il Parma a seguire a @3,50.

Scendono invece le quotazioni di Bari e Ternana, date entrambe in Serie A @4,50. Nonostante i quattro punti conquistati in due partite con l’arrivo di Daniele De Rossi è difficile vedere la Spal tra le grandi: si gioca infatti @15 la promozione degli emiliani, con la vittoria del campionato fissata @50 volte la posta.

Nelle retrovie rischiano Como e Cosenza, ma la situazione peggiore secondo le quote è quella del Perugia.

Quote Serie B 25 ottobre 2022: aggiornamenti antepost e statistiche

Vediamo le statistiche del campionato cadetto dove al momento comandano le partite da Under 2,5 uscite nel 53% dei casi. Il fattore campo sta ripagando col 44% delle vittorie delle squadre di casa.

Ecco le quote antepost.

Prossimo turno di Serie B

Vediamo anche le quote di SNAI per il prossimo turno di Serie B al via il 28 ottobre con l’anticipo Bari-Ternana. Il grosso delle partite sono come sempre in programma per sabato pomeriggio mentre domenica si chiude con Perugia-Cittadella.

