Pronostici Serie B 11a giornata. Per questo turno del campionato di calcio cadetto abbiamo scelto 2 FREE PICK, ed iniziamo proprio con l’anticipo di venerdì, Bari-Ternana per continuare con la sfida di sabato tra Venezia-Ascoli, oltre ad analizzare tutti i match in programma in questo fine settimana di Serie B.

Anticipo di lusso con Bari-Ternana e FREE PICK su Gol/Gol

Bari-Ternana si stanno proponendo come due delle sorprese più liete del campionato di Serie B. Entrambe le squadre, però sono, reduci dalla sconfitta nell’ultimo turno e cercano di tornare al successo nell’anticipo che apre il programma dell’undicesima giornata. Per i betting analyst di Stanleybet.it in vantaggio sono i padroni di casa, offerti @2,15 contro il @3,15 del colpo umbro, stessa quota del segno «X».

Con in campo il secondo e il terzo miglior attacco della serie cadetta è avanti il Goal, @1,73, sul No Goal fissato @1,98. Il Bari secondo noi interromperà questa striscia di 3 Gol No mentre la Ternana arriva da 2 partite in cui entrambe le squadre sono andate a segno. Negli ultimi 4 precedenti tra queste squadre sempre tante reti (almeno una per parte) e spettacolo. Andiamo anche per questo anticipo con GOL SI @1.73 con le squadre desiderose di riscattare le ultime sconfitte.

Pronostici Serie B 11a giornata: le prime partite del sabato

Sabato alle 14:00 si disputano 7 partite in contemporanea. Dopo il ritiro punitivo, cerca la prima vittoria il Benevento, che è stato battuto anche dal Como ed è scivolato al 16° posto in classifica con soli 9 punti in 10 giornate. I sanniti se la dovranno vedere tra le mura amiche contro il Pisa di Luca D’Angelo, reduce dalla vittoria interna con il Modena che ha consentito ai toscani di salire al 15° posto. In 8 precedenti al Vigorito, nessuna affermazione del Pisa, con 6 vittorie dei giallorossi e 2 pareggi.

Il Cagliari di Liverani (14 punti) vuole continuare la rincorsa dopo essersi portato in zona playoff, nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro l’Ascoli. All’Unipol Domus arriverà la Reggina, che di punti ne ha 18 ed è scivolata dal 1° al 5° posto dopo le ultime due sconfitte. Migliore attacco della cadetteria, gli amaranto avevano anche la migliore difesa, ma negli ultimi 2 match hanno incassato ben 5 reti.

Ha effettuato l’aggancio in vetta a quota 21 punti il Genoa grazie alla vittoria di Terni (bomber Coda è salito a quota 5 gol in classifica marcatori). Sabato, a Marassi, arriva il Brescia, attualmente 6° con 17 punti e reduce dal pari casalingo contro il Venezia. Seconda migliore difesa per i rossoblù liguri, che non perdono da 7 partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia (6 vittorie e un pareggio). Nessun successo lombardo negli ultimi 9 precedenti, con 5 successi del Grifone e 4 pareggi.

Dopo 3 sconfitte consecutive, il Cosenza è fermo al 14° posto e la panchina di Davide Dionigi ora traballa. I lupi hanno l’opportunità di riscattarsi ma di fronte si troveranno un Frosinone che battendo il Bari nell’ultimo turno ha trovato la vetta della classifica. Il bilancio pende insomma dalla parte dei ciociari, che nelle ultime 3 stagioni di Serie B hanno perso una sola volta contro il Cosenza (3 vittorie e 2 pareggi).

Pronostici Serie B 11a giornata: le altre sfide in programma e FREE PICK Venezia-Ascoli

Il Modena ospita un Palermo in grande crisi e sprofondato al terzultimo posto dopo il pari contro il Cittadella. Gli emiliani, reduci dalla sconfitta di Pisa, arrivata dopo un tris di vittorie, non hanno mai perso negli ultimi 4 match ufficiali tra Serie B e Coppa Italia contro i rosanero (2 vittorie e altrettanti pareggi).

Parte con i favori del pronostico il Parma di Fabio Pecchia che, dopo la sconfitta sul campo del Südtirol, è sceso all’8° posto. Al Tardini arriva il Como che ha battuto il Benevento (seconda vittoria negli ultimi 3 turni), ma è rimasto penultimo in classifica. Nessuna vittoria dei lombardi in 4 precedenti di Serie B: 2 successi ducali e altrettanti pareggi.

Interessante la sfida tra Spal-Südtirol, con i ferraresi che sono reduci dalla cinquina rifilata al Cosenza, che ha consentito loro di salire in classifica. Dopo un avvio incerto, però, il Südtirol è ora 7° con 7 risultati utili consecutivi per gli uomini di Bisoli, con 5 vittorie e 2 pareggi.

Chiude il programma del sabato la sfida tra Venezia-Ascoli. I padroni di casa sono reduci dal pari di Brescia, ma restano in zona playout, mentre i bianconeri si trovano a ridosso della zona playoff dopo gli ultimi due successi consecutivi. Negli ultimi 5 precedenti, tutte e due le formazioni sono sempre andate in gol, a conferma che lo spettacolo e le emozioni non dovrebbero mancare nemmeno questa volta. Il GOL SI @2.00 è un interessante raddoppio che vi diamo come 2° FREE PICK di questo turno.

Pronostici Serie B 11a giornata: il posticipo di domenica, Perugia-Cittadella

Domenica il posticipo tra Perugia-Cittadella, con i padroni di casa reduci dall’importante vittoria sul campo della Reggina dopo il ritorno in panchina di Castori. Gli umbri restano comunque ultimi con 7 punti, mentre il Cittadella (11) è tredicesimo e viene da 3 pareggi consecutivi. Negli ultimi 9 precedenti, nessuna vittoria del Perugia, ma soprattutto tanti pareggi (6) tra queste due squadre.

Le quote favoriscono i padroni di casa @2.30 mentre l’affermazione ospite di prende @3.35. Da non scartare l’ipotesi Pareggio che gira intorno @3, sotto quota (mediamente almeno @3.30).

