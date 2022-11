Pronostici Serie B 12a giornata. Sabato inizia un nuovo turno del campionato di calcio cadetto e come sempre abbiamo analizzato tutte le partite in programma, con un occhio di riguardo alla FREE PICK su Pisa-Cosenza. Per il big match Reggina-Genoa dovremmo aspettare fino a lunedì sera per il posticipo.

Pronostici Serie B 12a giornata: le prime partite di sabato

Sabato prende il via la 12a giornata della Serie B 2022-2023 che inizia subito con l’interessante Benevento-Bari, in programma alle 14:00. Si affrontano il secondo peggiore e il secondo migliore attacco della Serie B (8 reti il capocannoniere provvisorio Cheddira e 5 Antenucci). Entrambe le formazioni vengono da un periodo negativo: continua a deludere la squadra campana allenata da Fabio Cannavaro, che nell’ultimo turno ha pareggiato 0-0 con il Pisa e si trova in zona playout con 10 punti. Al Vigorito arriva un Bari, attualmente quinto e reduce dal pari casalingo con la Ternana (nessuna vittoria negli ultimi tre turni).

In contemporanea Brescia-Ascoli. Le Rondinelle sono reduci dal pari in extremis sul campo del Genoa, secondo segno X consecutivo per i lombardi attualmente all’ottavo posto. Stessi punti per i marchigiani, che nel precedente turno hanno battuto il Venezia in trasferta. Lo scorso anno, doppio successo del Brescia.

Il Frosinone, capolista della Serie B, guarda tutti dall’alto dei suoi 24 punti grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno sul campo del Cosenza in concomitanza con il pari tra Genoa e Brescia. Fabio Grosso e i suoi sono reduci da 4 successi di fila e sono attesi dal testa-coda con il Perugia, ultimo con 7 punti in classifica e peggiore attacco della Serie B con soli 8 gol fatti. Nella storia recente, gli umbri sono lo spauracchio dei Ciociari: una sconfitta e un pareggio l’anno scorso, un solo successo del Frosinone negli ultimi 8 incroci (5 vittorie Perugia e 2 pareggi).

Pronostici Serie B 12a giornata: a Palermo arriva il Parma

Dopo cinque turni a secco, il Palermo è tornato alla vittoria battendo il Modena in trasferta. Al Barbera arriva un Parma che oggi è sesto e viene dal successo casalingo contro il Como (una sola sconfitta negli ultimi 5 turni). Negli ultimi 6 incroci tra le due formazioni, una sola vittoria per i rosanero (un pari e 4 successi per i ducali).

Sfida verità tra Cittadella-Modena. I padroni di casa sono saliti al 12° posto grazie al quarto risultato utile consecutivo, mentre la prossima avversaria al Tombolato, il Modena, si trova due lunghezze sotto, dopo il ko casalingo contro il Palermo.

Sono 8 i risultati utili consecutivi per il Südtirol dall’arrivo in panchina di Pierpaolo Bisoli. Il club altoatesino ospita il Cagliari, che di punti ne ha 3 in meno ed è reduce dal pareggio in casa della Reggina (nessuna vittoria nelle ultime tre uscite). Rimane sulla graticola il tecnico rossoblù Fabio Liverani, che da inizio stagione deve convivere con voci su un possibile esonero.

La Ternana di Lucarelli, dopo il pari al San Nicola di Bari che è valso il 20° punto (3° posto in classifica), ospita la Spal che è salita dopo il pareggio col Südtirol. I ferraresi non perdono da tre turni ed in Serie B il bilancio tra le due compagini è in perfetto equilibrio con 2 successi per parte.

FREE PICK su Pisa-Cosenza del 5 novembre 2022

Sfida casalinga per il Pisa, che vuole continuare la sua risalita ospitando il Cosenza. A Benevento, D’Angelo e i suoi hanno ottenuto il quinto risultato utile consecutivo dal cambio di allenatore. Il Cosenza, che ha gli stessi punti dei toscani, è reduce dal 4° ko consecutivo, rimediato contro il Frosinone, che è costato la panchina a Davide Dionigi. La bilancia, dunque, pende dalla parte dei padroni di casa che negli ultimi 4 incroci con i calabresi non hanno mai perso (2 vittorie e altrettanti pareggi).

Il Pisa non ha mai perso negli ultimi 4 scontri diretti col Cosenza (2 vittorie e 2 pareggi). Abbiamo detto che i toscani arrivano decisamente meglio mentalmente e più in forma fisicamente rispetto agli ospiti, la partita è importante in chiave salvezza e hanno anche il fattore campo. Consigliamo una quota che sta già calando: VITTORIA PISA @1.70.

Pronostici Serie B 12a giornata: le partite di domenica e il posticipo del lunedì

Il Como, penultimo in classifica con 9 punti, se la vedrà nel posticipo domenicale con il Venezia in quello che è a tutti gli effetti uno scontro salvezza. I lariani vengono dalla sconfitta di Parma, mentre i lagunari, che hanno gli stessi punti, sono reduci dal ko interno contro l’Ascoli che ha portato all’esonero di Ivan Javorcic (Soncin nuovamente ad interim).

Chiude il programma il match di lunedì tra la Reggina (migliore attacco della Serie B con 20 gol segnati) e il Genoa. Si tratta di una sfida d’altissima quota, poiché i calabresi sono attualmente quarti con 19 punti al pari di Bari e Parma, mentre il Genoa è secondo da solo a quota 22. Una vittoria amaranto (2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 3 uscite), dunque, consentirebbe l’aggancio, mentre un successo rossoblù scaverebbe sostanzialmente un solco.

