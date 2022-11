Pronostici Serie B 13a giornata. Vediamo le sfide che ci attendono già da venerdì con l’anticipo Ascoli-Frosinone del campionato cadetto. La FREE PICK è su Bari-Sudtirol in campo sabato pomeriggio. Domenica ci sono Genoa-Como a chiudere il turno.

Pronostici Serie B 13a giornata: anticipo del venerdì e prime partite del sabato

L’anticipo del venerdì Ascoli-Frosinone apre la 13a giornata di Serie B e mette di fronte la settima forza del campionato contro la capolista Frosinone, reduce dalla quinta vittoria di fila ottenuta lo scorso weekend contro il Perugia allo Stirpe. Non ha un attacco molto prolifico la squadra di Grosso, ma la difesa (solo 7 reti incassate) è la migliore del campionato fin qui. Nessuna vittoria dei marchigiani negli ultimi 12 precedenti tra Serie B e C: 9 successi dei laziali e 3 pareggi.

Sabato alle 14:00 si disputano in contemporanea ben 7 match. Il Cagliari ospita il Pisa che viene dalla vittoria sul Cosenza. Da quando è tornato D’Angelo sulla panchina nerazzurra, 7 risultati utili consecutivi, 4 pareggi e 3 vittorie. Nessun precedente in Serie B tra le due compagini. In Coppa Italia, vittoria del Cagliari per 3-1 nel 2021.

La Spal ospita il Benevento (solo 11 punti e in piena lotta per non retrocedere) che ha pareggiato 1-1 al Vigorito contro il Bari ed è ancora a caccia della prima vittoria con Fabio Cannavaro in panchina. Nessuna vittoria dei campani negli ultimi 6 precedenti tra Serie A, B e coppa Italia: 4 successi dei ferraresi e 2 pareggi.

Nemmeno il cambio di panchina è servito al Cosenza per risollevarsi: battuti anche sul campo del Pisa, i lupi silani si trovano ora al terzultimo posto. Al Marulla arriva un Palermo che sembra in ripresa dopo la vittoria ottenuta sul Parma, che ha sancito il quarto risultato utile consecutivo.

Pronostici Serie B 13a giornata: le altre sfide

Il Modena di Tesser, a ridosso della zona playout, ospita il Perugia fanalino di coda, reduce dal ko sul campo del Frosinone. Gli umbri hanno perso ben 9 delle 12 partite stagionali, ragion per cui la bilancia pende dalla parte dei Canarini.

Deve fare sicuramente di più il Parma di Fabio Pecchia, squadra costruita per la promozione e attualmente sesta con 19 punti. Al Tardini arriverà il Cittadella reduce dal pari a reti bianche contro il Modena. Tra i più attesi, in casa gialloblù, c’è sicuramente il centravanti Tutino. Nessun successo dei veneti in 6 precedenti contro il Parma: 3 successi Ducali e altrettanti pareggi.

Il Venezia si presenta alla sfida con la Reggina con il terzo allenatore stagionale. Dopo l’esonero di Javorcic e la parentesi Soncin, la panchina dei lagunari (penultimi con 9 punti) è stata affidata a Vanoli in seguito alla sconfitta contro il Como. In Laguna arriva la Reggina di Filippo Inzaghi, attualmente seconda, miglior attacco con 22 reti e seconda migliore difesa con 10 reti subite.

La Ternana terza in classifica ospita sabato alle 16:15 al Liberati il Brescia, che si trova all’ottavo ed è reduce dal pari contro l’Ascoli. Nessun successo per le Fere negli ultimi 5 incroci (3 successi dei lombardi e 2 pareggi).

Pronostici Serie B 13a giornata: il posticipo domenicale Genoa-Como

Chiude il programma domenica alle 16:15 il match tra il Genoa, 22 punti (come la Reggina contro cui ha perso nel turno precedente), e il Como, che è salito al 16° posto con 12 punti dopo la vittoria in casa contro il Venezia.

Ovviamente, i rossoblù partono con i favori del pronostico, anche se le due formazioni non si incrociano dal 2004: 2 vittorie a testa nei 4 precedenti di Serie B. Le quote danno i padroni di casa vincenti @1.40 contro gli ospiti che si prendono fino @7.50 volte la posta. Alto anche il Pareggio @4.50.

FREE PICK Serie B: Bari-Sudtirol

Il Bari con il 3° attacco della cadetteria (19 gol fatti), proverà a fare bottino pieno contro il Sudtirol che non perde da ben 9 turni. Entrambe le squadre sono reduci da pareggi (due di fila a testa): i pugliesi dall’1-1 di Benevento, gli uomini di Bisoli dal 2-2 interno col Cagliari. L’unico precedente è rappresentato dalla Supercoppa di Serie C dello scorso aprile: vittoria per 2-1 da parte degli altoatesini al San Nicola.

Abbiamo detto del potenziale offensivo dei pugliesi, ma attenzione anche al Sudtirol che arriva dal 2-2 col Cagliari dopo l’1-1 a Ferrara, e di fatto non manca l’appuntamento con la rete da 9 partite consecutive. Consigliamo la FREE PICK GOL SI @2.00 puntando su entrambe le squadre a segno.

