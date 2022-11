Quote Serie B: Reggina, Brescia, Cittadella, Frosinone e Genoa favorite nei match del 27/11/2022

Domenica 27 novembre 2022, sono in programma otto partite valide per la quattordicesima giornata del campionato cadetto di Serie B. La capolista Frosinone ospita il Cagliari, la vice capolista Reggina gioca in casa contro il Benevento.

Le quote premiano 5 vittorie

Le quote offerte dai bookmakers premiamo la vittoria della Reggina contro il Benevento offerta a quota 1.85, stessa quota pagata per la vittoria interna del Brescia contro la Spal.

Altra squadra favorita per il successo è il Cittadella, giocato a quota 1.65 nella partita in casa contro il Cosenza e della capolistra Frosinone bancata vincente a quota 1.90 nella gara casalinga contro il Cagliari.

L’unica squadra favorita che gioca in trasferta è il Genoa impegnato nella trasferta di Perugia. Il successo dei liguri è inserito nella lavagna quote a 1.90

Tre partite molto equilibrate nelle quote

Si giocano poi altri tre match molto equilibrati secondo le quote offerte dai bookmaker. Como-Bari, segno 1 pagato a 2.75, il pareggio a 3.20, la vittoria esterna a 2.40.

Sudtirol-Ascoli, gara molto equlibrata secondo le quote, la vittoria interna offerta a 2.30, il pareggio a 3,10, la vittoria esterna dei marchigiani a 2.90.

Anche Palermo-Venezia è una partita equilibratissima, con la vittoria dei rosaneo giocata 2.30, il pareggio bancato a 3.20, la vittoria in trasferta del Venezia a 2.80.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione