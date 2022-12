Pronostici Serie B 15a giornata. In Qatar continuano i mondiali di calcio senza l’Italia, e nel Bel Paese non si ferma il campionato cadetto che questo fine settimana ha in programma la 15° giornata. Vediamo i Pronostici Serie B.

Pronostici Serie B 15a giornata: gli anticipi di sabato con FREE PICK Cagliari-Parma

Venezia-Ternana apre la 15° giornata di Serie B. I padroni di casa hanno dato segnali di risveglio nell’ultimo turno, andando a vincere 0-1 a Palermo e interrompendo così una striscia di 6 partite senza successi (e con 5 sconfitte). La Ternana ha raccolto appena 3 punti in 5 partite (3 pareggi e 2 sconfitte), una serie di risultati negativi che ha portato a un inevitabile cambio in panchina, con Andreazzoli che ha sostituito l’esonerato Lucarelli. La Ternana non vince a Venezia addirittura da 18 anni.

Il Cagliari, reduce da 4 pareggi consecutivi (l’ultimo dei quali, però, arrivato contro la capolista Frosinone), ospita il Parma, incapace di trovare continuità nell’ultimo periodo con 6 punti nelle ultime 5 partite (2 vittorie e 3 sconfitte). Il Cagliari subisce almeno una rete da 6 turni consecutivi, mentre il Parma non segna una rete in trasferta da 3 partite. Andiamo con entrambe le squadre a segno e la nostra FREE PICK GOL SI @1.80 è la selezione di questo fine settimana.

Pronostici Serie B 15a giornata: le partite di domenica con FREE PICK Brescia-Reggina

Spal-Modena. L’ultimo successo dei ferraresi risale al 5-0 inflitto al Cosenza lo scorso 22 ottobre. Dopo quella pioggia di gol, la squadra di De Rossi ha realizzato appena 2 marcature.Modena galvanizzato da un successo nel derby emiliano contro il Parma che non arrivava da 39 anni, e che nelle ultime 3 partite ha raccolto 5 punti.

Il Como è ospite dell’Ascoli che arriva dal 2-2 contro il Sudtirol. Continua, invece, la lenta risalita del Como, reduce da 3 risultati utili consecutivi (1 vittoria e 2 pareggi), ma fermato sull’1-1 in casa dal Bari nell’ultimo turno. I ragazzi di Moreno Longo non hanno ancora vinto fuori casa in questa stagione, mentre l’Ascoli ha fin qui ottenuto un solo successo nelle 6 partite disputate nel proprio stadio.

Bari-Pisa. Non riesce più a vincere la squadra di Mignani (reduce da 4 pareggi consecutivi) a cui manca la vittoria dallo scorso 8 ottobre. Continua, invece, il momento magico del Pisa, capace di travolgere 3-1 la Ternana all’Arena Garibaldi, in una partita a senso unico. Con questo successo la squadra di Luca D’Angelo allunga a 9 la striscia di risultati utili consecutivi: con lui in panchina la squadra ha conquistato 16 punti in 8 partite, segnando ben 18 reti. Il Pisa è imbattuto da 5 trasferte (4 pareggi e 1 vittoria), mentre il Bari ha ottenuto una sola vittoria su 6 partite disputate in casa.

Brescia-Reggina. I padroni di casa, vincendo 2-0 nell’ultima sfida contro la Spal, sono tornati al successo dopo 72 giorni e 7 turni di campionato, nei quali avevano raccolto 5 pareggi e 2 sconfitte. I calabresi, invece, si presentano a questo big match con l’amaro in bocca: la squadra di Inzaghi, infatti, non è andata oltre il 2-2 contro il Benevento, sprecando un doppio vantaggio. La Reggina resta comunque il miglior attacco del campionato. Il Brescia è ancora imbattuto in casa, mentre dei 7 gol subiti dalla Reggina 6 sono arrivati in trasferta. Anche qui consigliamo la FREE PICK GOL SI @1.85.

Le ultime partite in programma

Sfida salvezza tra Cosenza-Perugia. Nel turno precedente, secondo risultato utile per i calabresi. Momento positivo anche per il Perugia, che al Curi è stato capace di battere 1-0 al Genoa, dopo l’1-1 esterno con il Modena della settimana precedente. Il ritorno in panchina di Castori, però, sembra aver dato fiducia all’ambiente.

Genoa-Cittadella. La squadra di Alexander Blessin (che per ora è stato confermato in panchina, nonostante le contestazioni della tifoseria ligure) ha conquistato solamente 2 punti nelle ultime 4 partite; la vittoria manca al Grifone dallo scorso 22 ottobre. Rimandato, ancora una volta, l’appuntamento con la vittoria davanti al proprio pubblico per il Cittadella ma potrà approfittare della trasferta a Genova, col Grifone che in questa stagione ha ottenuto un solo successo in casa.

Sfida molto interessante tra il Sudtirol, sorpresa di questo campionato grazie ai 21 punti fin qui conquistati, e la capolista Frosinone, che ha 10 punti in più. I padroni di casa sono reduci da 4 pareggi consecutivi. La squadra di Fabio Grosso è reduce dal primo stop casalingo della stagione, il 2-2 ottenuto contro il Cagliari, dopo che aveva vinto tutti gli incontri disputati allo Stirpe. I ciociari si presentano a questa sfida con 3 successi esterni consecutivi ma tutti e 3 i precedenti tra le due squadre sono stati vinti dal Sudtirol.

Chiude la giornata Benevento-Palermo, entrambe a 15 punti. I padroni di casa sono reduci da un ottimo pareggio sul campo della Reggina (2-2) e nelle ultime 4 partite hanno conquistato 6 punti (1 vittoria e 3 pareggi). La squadra allenata da Fabio Cannavaro non perde dalla trasferta contro il Como dello scorso 22 ottobre. Momento no per il Palermo, che perde 1-0 con il Venezia (diretta rivale per la lotta salvezza) e rimedia la seconda sconfitta consecutiva, dopo il 3-2 sul campo del Cosenza. Si tratta del terzo k.o. davanti al proprio pubblico per i ragazzi di Eugenio Corini. Nonostante ciò, il Benevento non ha mai vinto in casa contro il Palermo: 2 pareggi e 3 vittorie per i rosanero.

