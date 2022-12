Pronostici Serie B 16a giornata, nei giorni dell’Immacolata torna in campo il campionato di calcio cadetto. Abbiamo analizzato le partite in programma mercoledì con l’anticipo Ternana-Cagliari e giovedì, con FREE PICK su Parma-Benevento e al big match al vertice tra due candidate alla promozione: Reggina-Frosinone.

Anticipo Ternana-Cagliari

Sei partite senza vittorie. È questo il momento di forma vissuto da Ternana-Cagliari, che non centrano il successo in campionato addirittura dallo scorso 15 ottobre. I rossoverdi hanno anche cambiato la guida tecnica chiamando Aurelio Andreazzoli a sostituire Cristiano Lucarelli, con l’ex tecnico dell’Empoli che, dopo la sconfitta dell’esordio a Venezia, cerca il primo successo sulla panchina umbra, offerto @2,65 su 888sport.it contro il @2,80 dei sardi. Sale @2,90 il pareggio, che per il Cagliari sarebbe il sesto consecutivo.

Con gli uomini di Liverani reduci da sette Goal consecutivi, in quota prevale ancora una partita con entrambe le squadre a segno, @1,62, sul @2,18 del No Goal. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è l’1-1 @5,80, finale dell’ultimo precedente del “Liberati” datato 2015. Sale @9 il 2-1, mentre vale @14 volte la posta lo 0-2 sardo. Le 2 squadre non si affrontano dal lontano 23 gennaio 2016 (sempre in Serie B): in quell’occasione vinsero i sardi 1-0,

Pronostici Serie B 16a giornata: le prime partite di giovedì

Il Bari, al terzo posto con 23 punti ma in grande crisi di risultati, è ospite del Cittadella che ha conquistato 4 nelle ultime 2 (pareggio per 1-1 con il Cosenza e vittoria per 0-1 in casa del Genoa nell’ultimo turno). Il club pugliese non vince in campionato addirittura dallo scorso 8 ottobre (successo esterno per 1-2 sul campo del Venezia): da allora ha raccolto 2 sconfitte e 5 pareggi consecutivi. Nel mezzo, anche la sconfitta in Coppa Italia contro il Parma (1-0)

Il Cosenza, coinvolto nella corsa salvezza, affronta il Brescia reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro la Reggina. I calabresi non perdono in campionato dallo scorso 5 novembre, e nelle ultime 3 partite hanno raccolto 5 punti. Il Brescia, in zona playoff, dovrà comunque invertire la rotta, avendo vinto una sola partita nelle ultime 9 disputate in campionato (3 sconfitte e 5 pareggi nei restanti incontri). La sfida dello scorso anno disputata in Calabria è terminata con un pareggio a reti bianche.

Il Genoa sembra incapace di uscire dal tunnel nel quale è entrato oltre un mese fa e ospita il Sudtirol, rivelazione di questa Serie B con 22 punti, ma reduce da 5 pareggi consecutivi (l’ultimo dei quali, però, contro la capolista Frosinone). I padroni di casa hanno perso 3 delle ultime 5 sfide disputate in campionato (2 pareggi nei restanti incontri) e nell’ultima partita sono andati incontro a una sconfitta interna per 0-1 contro il Cittadella che è costata la panchina a Blessin, con Gilardino promosso al suo posto. Le due squadre non si sono ancora mai affrontate in partite ufficiali.

Pronostici Serie B 16a giornata: le altre partite del 8 dicembre

Il Modena affronta in casa il Venezia, in zona retrocessione ma reduce da 2 vittorie consecutive. Anche il Modena ha vinto gli ultimi 2 incontri disputati in campionato, entrambi in trasferta, contro Parma e Spal, e non perde nel campionato cadetto dalla sfida contro il Palermo dello scorso 29 ottobre.

Il Perugia, fanalino di coda del campionato, ospita la Spal in quella che può essere definita una sfida salvezza. Le due squadre si presentano all’incontro in condizioni di forma molto diverse. I padroni di casa, nonostante l’ultima posizione, hanno infatti raccolto 5 punti nelle ultime 3 gare di campionato, mentre gli ospiti sono sprofondati nell’ultimo mese, avendo collezionato 3 sconfitte consecutive.

Pisa-Ascoli cercano un successo importante in ottica playoff. I padroni di casa sono reduci da una meravigliosa striscia positiva: l’ultima sconfitta in campionato risale addirittura al 10 settembre. Da quel momento sono arrivate 4 vittorie e 6 pareggi, che hanno rilanciato le ambizioni di promozione della squadra. L’Ascoli, invece, non vince dallo scorso 29 ottobre e nelle ultime 4 partite ha raccolto solamente 3 punti. 2-0 per l’Ascoli nell’ultimo confronto tra le due squadre, andato in scena lo scorso 16 marzo.

Chiudono la giornata Palermo-Como, separate da 3 punti in classifica; sfida importante in ottica salvezza. Segnali di risveglio del Como, che non perde dallo scorso 29 ottobre e che negli ultimi 4 incontri ha raccolto 6 punti. Entrambe i precedenti dello scorso anno sono terminati in parità.

Big Match Reggina-Frosinone

Scontro diretto ad alta quota tra Reggina-Frosinone, con i calabresi che cercano l’aggancio in vetta. Le due squadre sono separate da 3 punti e fin qui sembrano essere le principali candidate alla promozione diretta in Serie A. Si affrontano il miglior attacco del campionato (quello della Reggina, con 28 reti segnate) e la miglior difesa (quella del Frosinone, con solamente 10 reti subite).

I ciociari, però, sono reduci da 2 pareggi consecutivi, contro Cagliari e Sudtirol, che hanno interrotto una striscia di 6 vittorie di fila. La Reggina, invece, ha vinto 3 delle ultime 4 sfide di campionato, facendo registrare il pareggio solamente nella gara casalinga dello scorso 27 novembre, contro il Benevento. Nella passata stagione il club calabrese non ha mai battuto il Frosinone: pareggio a reti bianche nella sfida d’andata, netto 3-0 al ritorno.

Free Pick Parma-Benevento

Il Parma ospita il Benevento che ha raccolto 6 punti in 4 partite (3 pareggi e 1 vittoria) ma ha perso 0-1 in casa contro il Palermo nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Fabio Cannavaro ha il terzo peggiore attacco del campionato, con 14 reti segnate, davanti solo a Cittadella (13 reti) e Perugia (10 reti). Nel doppio confronto della passata stagione è arrivato un successo del Parma in casa all’andata (1-0) e una pareggio a reti bianche nella sfida di ritorno.

7 Under nelle ultime 9 partite dei Ducali mentre il Benevento arriva da una partita dove si è visto un solo gol e ha segnato 3 Under in 4 precedenti contro il Parma. Consigliamo UNDER 2,5 GOL @1.75.

