Pronostici Serie B 17a giornata. Dopo il turno infrasettimanale, nel weekend torna il campionato di calcio cadetto al via da sabato. Il grosso delle partite si gioca domenica, compreso il big match Frosinone-Pisa e Bari-Modena su cui si concentra la nostra FREE PICK. Il posticipo del lunedì, che chiude la giornata di Serie B, è Brescia-Parma.

Pronostici Serie B 17a giornata: le prime partite in programma

Cagliari-Perugia, ospiti fanalino di coda ma imbattuti dallo scorso 5 novembre. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta esterna per 1-0 contro la Ternana e non vincono una partita dal 15 ottobre. Da allora, la squadra di Liverani ha conquistato solamente 5 punti in 7 partite (5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Genoa, quarto a 26 punti e reduce dal successo interno contro il Sudtirol, è ospite dell’Ascoli in crisi di risultati. I liguri sono tornati al successo dopo 5 giornate tremende, regalando la vittoria all’esordio ad Alberto Gilardino, che ha sostituito Alexander Blessin sulla panchina del Grifone.

Scontro diretto in ottica salvezza per Benevento-Cittadella. I padroni di casa sono reduci dal successo esterno contro il Parma e sono in un buon momento visto che hanno perso solamente una partita negli ultimi 5 incontri. Dopo la sorprendente vittoria esterna per 0-1 sul campo del Genoa, invece, il Cittadella è stato travolto 0-3 in casa dal Bari.

La Reggina, dopo aver perso nettamente lo scontro diretto casalingo contro il Frosinone (0-3), è chiamata all’immediato riscatto sul campo del Como, penultimo in classifica ma imbattuto dallo scorso 29 ottobre. I calabresi hanno appena interrotto una striscia positiva che durava da 5 partite, nelle quali avevano raccolto 3 vittorie e 2 pareggi.

La Spal che ha raccolto solamente 3 pareggi e 3 sconfitte negli ultimi 6 incontri, ospita un Palermo in salute, che dopo le 2 sconfitte consecutive contro Cosenza e Venezia è stato capace di risollevarsi, ottenendo un successo con il Benevento e un pareggio a reti bianche nell’ultima sfida contro il Como.

Pronostici Serie B 17a giornata: le partite di domenica

Sfida affascinante in ottica playoff tra il Sudtirol-Ternana. Con la sconfitta esterna patita contro il Genoa, i padroni di casa hanno interrotto una striscia di risultati utili consecutivi che era iniziata lo scorso 4 settembre. Da allora, la squadra di Pierpaolo Bisoli ha ottenuto 4 vittorie e 7 pareggi e, prima del k.o. con il Grifone, era reduce da 4 “X” consecutivi. Discorso diverso per la Ternana, che è tornata al successo nell’ultima sfida con il Cagliari, dopo aver ottenuto 3 pareggi e 3 sconfitte negli ultimi 6 incontri: prima gioia sulla panchina dei rossoverdi per Aurelio Andreazzoli.

Sfida salvezza tra Venezia-Cosenza. Entrambe le squadre, però, stanno vivendo un momento positivo. I padroni di casa hanno raccolto 7 punti negli ultimi 3 incontri (2 vittorie e 1 pareggio), mentre gli ospiti non perdono in Serie B dallo scorso 5 novembre, avendo collezionato 3 pareggi e un successo nelle ultime 4 sfide. Nonostante ciò, i calabresi non vincono una partita in Serie B da quasi un mese.

Continua la favola Frosinone, che vola in solitaria in vetta alla classifica con 35 punti e che, nella 17esima giornata, ospita il Pisa, ottavo a 22 punti e imbattuto dal 10 settembre. Con il netto successo per 0-3 sul campo della Reggina, la squadra di Fabio Grosso si è portata a +6 dal secondo posto, occupato proprio dalla squadra calabrese. I ciociari non perdono nel campionato cadetto dall’1 ottobre e nelle ultime 9 giornate hanno raccolto la bellezza di 23 punti (7 vittorie e 2 pareggi). Prosegue la rincorsa ai playoff del Pisa, reduce dal successo interno per 2-0 con l’Ascoli. Nelle ultime 11 giornate i toscani non hanno mai perso, avendo raccolto 6 pareggi e 5 vittorie.

Pronostici Serie B 17a giornata: FREE PICK Bari-Modena

Il Bari, terzo con 26 punti e galvanizzato dal ritorno al successo nella sfida esterna con il Cittadella, ospita il Modena, decimo con 21 punti e imbattuto dallo scorso 29 ottobre. I pugliesi non vincevano in campionato dall’8 ottobre, nel successo per 1-2 ottenuto sul campo del Venezia. Il Modena, invece, ha conquistato 9 punti nelle ultime 5 sfide, grazie ai 2 successi contro Parma e Spal e ai 3 pareggi con Cittadella, Perugia e Venezia.

I canarini arrivano da 4 partite con tante reti, e in tutte queste partite entrambe le squadre sono andate a segno. Il Bari ha una solida difesa e non ha preso gol nelle ultime 2 partite, anche se più del 50% dei gol incassati in questo campionato li ha presi al San Nicola. In attacco il Bari è tra le migliori squadre con 25 gol realizzati. Giochiamo il GOL SI @1.91.

Posticipo Brescia-Parma

Chiude la 17esima giornata del campionato di Serie B la sfida tra il Brescia, sesto con 24 punti, e il Parma, settimo e a -1 dai lombardi. I padroni di casa, reduci dal pareggio esterno con il Cosenza, hanno vinto una sola partita negli ultimi 11 incontri di Serie B, contro la Spal, lo scorso 27 novembre (6 pareggi e 4 sconfitte nei restanti match).

Gli ospiti, che nel turno infrasettimanale hanno perso 0-1 in casa con il Benevento, hanno subito 3 k.o. nelle ultime 5 partite disputate e sono chiamati al riscatto, per non rischiare di vedere allontanarsi il treno playoff.

