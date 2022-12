Pronostici Serie B 18a giornata. Continuano ad andare bene le nostre FREE PICK sul campionato di calcio cadetto. La scorsa settimana abbiamo preso il GG tra Bari e Modena, dopo una doppia cassa anche tra turno infrasettimanale e la giornata precedente. Per questo fine settimana ci concentriamo su: Reggina-Bari, Cittadella-Sudtirol e Ternana-Como.

Pronostici Serie B 18a giornata: gli anticipi del sabato

Ad aprire la 18a giornata di Serie B sabato c’è lo scontro playoff tra Pisa-Brescia, rispettivamente all’ottavo e al settimo posto in classifica e separate da un solo punto. Ottimo momento per i padroni di casa che, con il pareggio a reti bianche ottenuto contro il Frosinone, hanno raggiunto 12 risultati utili consecutivi, dimostrando di poter lottare per la promozione. Prosegue invece la lenta discesa in classifica del Brescia, passato dal primo posto di inizio stagione al settimo posto attuale e vincente una sola volta negli ultimi 12 incontri (2-0 con la Spal lo scorso 27 novembre). Nonostante ciò, il Brescia non perde fuori casa da 3 giornate, mentre il Pisa da quattro turni segna almeno 2 reti quando gioca nel proprio stadio.

Sabato in campo anche il big match Reggina-Bari di cui parliamo più approfonditamente dopo tra le FREE PICK.

Pronostici Serie B 18a giornata: le partite di domenica

Cosenza-Ascoli. Dopo 4 risultati utili consecutivi (1 vittoria e 3 pareggi), i calabresi sono andati incontro a una sconfitta nell’ultimo turno di campionato, in casa del Venezia (2-0). Proseguono, dunque, i problemi in trasferta dei rossoblù, che in questa stagione, lontano dal Marulla, hanno raccolto appena 6 punti, mettendo a segno solo 5 reti. L’Ascoli non vince da 6 giornate. Perfetto equilibrio nei 9 precedenti tra le 2 squadre nel campionato cadetto, con 3 vittorie del Cosenza, 3 dell’Ascoli e 3 pareggi.

Modena-Benevento si affrontano nella stessa situazione di classifica (entrambe a 21 punti), ma in condizioni di forma differenti. I padroni di casa, infatti, nonostante la superiorità numerica, sono stati travolti 4-1 dal Bari nell’ultimo turno di campionato. Una netta sconfitta che ha portato la difesa del Modena ad essere (al pari con quella del Cosenza) la più trafitta del campionato, con 27 reti subite. La squadra di Tesser ha così interrotto la propria striscia di risultati utili consecutivi, che durava da 5 partite. Seconda vittoria di fila, invece, per la squadra di Fabio Cannavaro; i campani hanno perso solo 1 delle ultime 7 partite disputate in campionato e nelle ultime 3 trasferte hanno conquistato 7 punti (2 vittorie e 1 pareggio). Il Modena, invece, ha subito gol in 7 partite su 8 giocate al Braglia in questa stagione.

La Spal è alla ricerca di un successo che manca ormai da troppo tempo e sfida in trasferta il Parma, al quinto posto con 26 punti. Non sembra avere una fine la crisi delle Spal, che non vince una partita da 7 turni e che nelle ultime 2 sfide di campionato ha ottenuto 2 pareggi. I toscani, finora, non hanno mai vinto fuori casa.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Palermo-Cagliari. La squadra di Corini è reduce da 3 risultati utili consecutivi (1 vittoria e 2 pareggi); i sardi, invece, sono tornati al successo dopo 8 giornate, nel 3-2 interno contro il Perugia: una vittoria sofferta, contro la squadra fanalino di coda del campionato, arrivata solo nel finale grazie alla rete messa a segno da Pavoletti. Altri 2 gol subiti per i ragazzi di Liverani, che non riescono a mantenere la propria porta inviolata dallo scorso 7 ottobre. Il Palermo, però, ha messo a segno una sola rete in casa nelle ultime 4 partite.

La capolista Frosinone è attesa sul campo del Genoa rivitalizzato dalla “cura Gilardino” che ha portato in dote 4 punti nelle ultime 2 giornate e zero reti subite. Il Frosinone arriva da un pareggio interno contro il Pisa e per la prima volta in stagione non ha segnato davanti al proprio pubblico, interrompendo una striscia positiva che li ha visti andare in rete per 19 partite consecutive. La squadra di Fabio Grosso è imbattuta da 10 turni consecutivi. Attenzione alle statistiche casalinghe del Genoa, che davanti al proprio pubblico, in questa stagione, ha perso una sola partita. Nelle ultime 5 trasferte, però, il Frosinone ha ottenuto 4 vittorie e 1 pareggio.

Pronostici Serie B 18a giornata: Posticipo del lunedì sera

Chiude al 18esima giornata di campionato la sfida tra Perugia-Venezia, a 13 e 19 punti. I padroni di casa, in ultima posizione, sono reduci dalla sconfitta per 3-2 – seppur dopo una buonissima prestazione – sul campo del Cagliari, dopo che avevano pareggiato i 2 incontri precedenti, contro Cosenza e Spal, entrambi terminati sul punteggio di 0-0.

Al Curi ora arriva il Venezia, uno dei club più in forma del momento. I lagunari, infatti, sono reduci dal successo interno per 2-0 con il Cosenza e nelle ultime 4 sfide di campionato hanno raccolto 10 punti (3 vittorie e 1 pareggio). Perugia e Venezia sono le 2 squadre che hanno vinto meno partite in casa in questa stagione (2).

FREE PICK Serie B

Match da alta classifica anche per l’altro anticipo, Reggina-Bari, al secondo e terzo posto in classifica. I calabresi hanno subito rialzato la testa dopo la pesante sconfitta interna patita contro il Frosinone, andando a vincere di misura sul campo del Como. Attenzione al Bari, reduce da 2 nette vittorie consecutive (0-3 con il Cittadella e 4-1 con il Modena), che hanno permesso alla squadra allenata da Michele Mignani di agguantare il terzo posto in solitaria. Nei 12 precedenti disputati in Serie B tra le 2 squadre si contano 7 vittorie della Reggina (6 volte per 1-0) e 5 pareggi. Il Bari, che in Serie B al Granillo non ha mai vinto, quest’anno in trasferta ha perso una sola partita su 9 (5 vittorie e 3 pareggi nei restanti incontri). Gli ultimi 2 scontri diretti si sono chiusi con 1-1. In questa stagione Reggina e Bari sono rispettivamente la 2° e la 3° miglior squadra da Over 2.5 (O/U 10-7 per la Reggina con 2.6 gol totali di media e O/U 8-9 per il Bari con 2.7 gol totali di media nelle sue partite). Come FREE PICK andiamo sul mercato asiatico con SOMMA GOL ASIATICA per OVER 2.25 @2.00, un bel raddoppio se ci saranno 3+ gol totali mentre con 2 reti avremo mezzo rimborso sulla giocata. Se non puntate sulle Asiatiche di Bet365 (male, molto male per voi), valutate la linea standard di Over 2.5 @2.35.

Il Sudtirol è ospite del Cittadella in piena corsa per non retrocedere mentre gli ospiti rincorrono i playoffs. I padroni di casa si presentano a questa sfida dopo aver perso gli ultimi 2 incontri disputati. Il Sudtirol, invece, è reduce da un buon pareggio interno a reti bianche contro la Ternana (sesto pareggio negli ultimi 7 incontri). Per la prima volta in stagione, inoltre, il Sudtirol è rimasto 2 partite senza segnare, dopo essere andato in rete per 12 gare consecutive. Il Cittadella, invece, non vince in casa da 5 partite (3 pareggi e 2 sconfitte). Il problema principale del Cittadella è l’attacco sterile, ma anche la difesa non è il massimo e nelle ultime 5 partite non ha mai tenuto la porta inviolata. Consigliamo SUDTIROL GOL SI @1.70 come seconda FREE PICK di giornata.

Ternana-Como. I padroni di casa sono reduci dal pareggio a reti bianche ottenuto in Alto Adige, si tratta del quarto 0-0 in 7 giornate per la Ternana, che comunque con l’arrivo di Andreazzoli in panchina ha conquistato 4 punti in 3 giornate, subendo zero reti nelle ultime 2 uscite stagionali. Dopo 5 risultati utili consecutivi, il Como torna alla sconfitta, seppur di misura (0-1), in casa, contro la Reggina. Il Como non ha ancora vinto nemmeno una partita in trasferta in questa stagione. Non ci aspettiamo tante reti e consigliamo UNDER 2.5 @1.95 in questo caso. Il Como è O/U 6-11 in stagione, ha uno dei peggiori attacchi e ha segnato un solo Over nelle ultime 5 giornate mentre come già detto la Ternana arriva da 2 partite a basso punteggio, 3 se consideriamo solo le partite in casa dove assistiamo a soli 1.4 gol complessivi di media per un O/U 2-6. Nelle trasferte del Como invece ben 3.1 gol complessive di media, ma di recente questo trend è calato con i comaschi che hanno segnato 3 Under nelle ultime 4 partite lontano da casa.

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.