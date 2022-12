Pronostici Serie B 19a giornata tutta in campo nella giornata di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre. Abbiamo analizzato tutte le sfide che ci attendono, con particolare attenzione a Sudtirol-Modena su cui si concentra la nostra free pick, ma c’è anche il big match Bari-Genoa.

Pronostici Serie B 19a giornata: le prime partite

Il Brescia ospita un Palermo in un momento particolarmente positivo. Seconda sconfitta consecutiva per i padroni di casa, che dopo aver perso davanti al proprio pubblico con il Parma, sono stati travolti per 3-0 sul campo del Pisa. Il Brescia ha raccolto solamente 5 punti negli scontri diretti con le prime 8 in classifica, mentre nelle ultime 12 gare di campionato ha conquistato la miseria di 9 punti. Per tutti questi motivi, la dirigenza bresciana ha optato per l’esonero di Clotet: sulla panchina delle rondinelle si siederà Alfredo Aglietti. Il Brescia ha vinto solo una delle ultime 6 partite disputate in casa, mentre il Palermo ha segnato almeno una rete in tutte le ultime 4 gare in trasferta.

Reggina ospite dell’Ascoli. Dopo 6 partite senza successi, i padroni di casa sono tornati a vincere, in trasferta, contro il Cosenza. Gli amaranto, invece, non sono andati oltre un pareggio a reti bianche nello scontro diretto interno contro il Bari. Prosegue il momento negativo della Reggina davanti al proprio pubblico: i ragazzi di Pippo Inzaghi, infatti, non vincono al Granillo da oltre un mese e mezzo. Fuori casa, però, i calabresi stanno dando il meglio, avendo già conquistato 16 punti, grazie anche alle ultime 4 trasferte, nelle quali hanno ottenuto 3 successi e 1 pareggio, subendo solamente 2 reti. L’Ascoli ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 8 partite disputate al Del Duca, mentre Pippo Inzaghi è imbattuto da allenatore contro i marchigiani (5 vittorie e 1 pareggio).

Il Benevento ospita il Perugia, fanalino di coda del campionato. Buon momento per i ragazzi di Fabio Cannavaro, che nelle ultime 8 partite hanno perso solo una volta, riuscendo a conquistare 13 punti. Ma attenzione al Perugia, da quando sulla panchina degli umbri è tornato Castori, la squadra ha raccolto 12 punti in 9 partite. Il Benevento, inoltre, ha conquistato solamente 9 punti in casa: solo il Venezia ha fatto peggio davanti al proprio pubblico. Il Perugia, però, non ha mai vinto nei 4 precedenti al Vigorito (1 pareggio e 3 sconfitte).

Pronostici Serie B 19a giornata: il Cagliari ospita il Cosenza

Cagliari-Cosenza. Grande preoccupazione in casa Cagliari che, dopo la sconfitta di Palermo per 2-1, si trova ora molto vicino alla zona playout. Proprio per questo, la dirigenza sarda ha optato per l’esonero di Liverani: al suo posto, contro il Cosenza, ci sarà il Team Manager Roberto Muzzi. Anche per il Cosenza la situazione è tutt’altro che rosea: i calabresi, infatti, sono reduci da 2 sconfitte consecutive, contro Venezia e Ascoli, e nelle ultime 11 partite hanno vinto solamente 1 volta. Il Cosenza, inoltre, non ha mai vinto a Cagliari in gare ufficiali. Tranne che in una occasione (contro il Modena, lo scorso 2 settembre), i padroni di casa hanno sempre subito almeno una rete in questa stagione.

Sfida salvezza tra Como-Cittadella, entrambe a 19 punti in classifica. Il Como è reduce dalla prima vittoria esterna della stagione, nelle ultime 7 partite i biancazzurri hanno totalizzato 10 punti, perdendo solo contro la Reggina. Il Cittadella, invece, si presenta alla sfida del Sinigaglia dopo aver perso davanti al proprio pubblico con il Sudtirol. Terza sconfitta consecutiva per i veneti, che non riescono a trovare il gol da 298 minuti.

Gara insidiosa per la Spal che in casa affronta un Pisa in rampa di lancio, al quinto posto con 26 punti. I ferraresi sono tornati al successo dopo ben 7 turni (durante i quali avevano raccolto appena 4 punti). La vittoria di Parma è stato il primo successo in trasferta per la squadra di De Rossi. L’obiettivo, ora, è tornare a fare i 3 punti anche in casa, dove la Spal non vince da 4 giornate.

Pronostici Serie B 19a giornata: Parma ospite a Venezia e big match Bari-Genoa

Venezia-Parma. Dopo 4 risultati utili consecutivi, il momento positivo dei padroni di casa è stato interrotto dal Perugia. Continuano, invece, i soliti alti e bassi in casa Parma che, dopo il meraviglioso successo di Brescia, è andato incontro a una brutta sconfitta interna con la Spal. Il Venezia ha segnato sempre almeno 2 reti negli ultimi 3 turni. Attenzione, però, alle statistiche in trasferta del Parma, che lontano dal proprio stadio, finora, ha perso solo due incontri.

La capolista Frosinone ospita la Ternana. Dopo 11 risultati utili consecutivi, la squadra di Fabio Grosso è stata sconfitta per 1-0 a dal Genoa nel capoluogo ligure. Un ko che permette comunque al Frosinone di restare in testa alla classifica, a +3 sulla Reggina, diretta inseguitrice. Momento non troppo brillante per la Ternana, preoccupa l’attacco, capace di realizzare solamente 3 reti nelle ultime 8 partite (una sola nelle ultime 3). Attenzione, però, all’attuale momento del Frosinone, che ha vinto una sola volta nelle ultime 5 uscite.

Chiude la giornata il big match tra Bari-Genoa, entrambe a 30 punti. I pugliesi sono reduci da un pareggio (la 9° X della stagione) contro la Reggina. Un risultato che consente alla squadra di Michele Mignani di allungare la propria serie di risultati utili consecutivi, che dura ormai da 8 turni (2 vittorie e 6 pareggi). Il Genoa, però, si presenta a questa sfida galvanizzato dal successo interno per 1-0 ottenuto contro la capolista Frosinone. Un risultato che avvicina sempre di più Alberto Gilardino alla conferma: con lui in panchina, il Grifone ha ottenuto 7 punti in 3 giornate, subendo zero reti. Nei 18 precedenti in Serie B tra le due squadre (nei quali il Bari non ha mai segnato più di 2 gol) sono arrivati 9 successi dei pugliesi, 2 del Genoa e 7 pareggi.

FREE PICK: Sudtirol-Modena

Sudtirol che ospita il Modena. Dopo 7 partite senza vittorie (ma con una sola sconfitta), il Suditrol è tornato al successo sul campo del Cittadella. Il Modena, invece, sta vivendo un momento di leggera flessione, essendo reduce da 3 partite senza successi (2 pareggi e 1 sconfitta), anche se il pareggio per 1-1 con il Benevento fa ben sperare la squadra allenata da Attilio Tesser.

Da 6 turni consecutivi le partite del Modena si chiudono con almeno una rete per parte. Il Sudtirol in attacco ha segnato 21 reti in 18 partite, il problema è la difesa che di reti ne ha concesse 22. Andiamo con entrambe a segno con FREE PICK GOL SI @1.95.

