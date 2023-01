Pronostici Serie B 20a giornata. Torna il campionato di calcio cadetto italiano dopo la sosta invernale. Si riprende con 3 squadre favorite su tutte per la promozione. Vediamo le sfide che ci attendono questo fine settimana e lunedì sera col posticipo Genoa-Venezia.

Pronostici Serie B 20a giornata: si torna in campo il 14 gennaio

La Serie B torna dopo la sosta invernale e dopo un girone d’andata che ha visto il Frosinone di Fabio Grosso grande protagonista: 39 punti in 19 giornate per i ciociari, che comandano la classifica davanti alla Reggina di Filippo Inzaghi (36) e al Genoa di Alberto Gilardino (33).

Dietro tutto è possibile, e i quotisti di Betaland hanno fatto il punto della situazione con una speciale lavagna scommesse antepost: chi giocherà in Serie A la prossima stagione? Quanto fatto finora dal Frosinone non può essere messo da parte e i laziali sono la prima scelta a quota @1.45. Tre posti a disposizione e i pronostici rispettano la classifica con il ritorno nel massimo campionato del Genoa @1.65 e la Reggina molto vicina @1.75.

Le tre squadre che si sono piazzate meglio al giro di boa però non possono di certo stare tranquille. Il Pisa (tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate) si fa minaccioso, così come il Bari, con la quota promozione che per entrambe è di @3.50 volta la posta.

Cagliari (25 punti finora) e Parma (27) sono partite un po’ lente, ma hanno tutte le carte in regola (considerando anche i playoff che potrebbero mischiare le carte) per riprendersi il ruolo di favorite, come ad inizio stagione. In questi due casi la promozione è proposta @4.50. La classifica è corta e sono tutte a quota @7.00 Brescia, Ascoli e Ternana.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie B 20a giornata: partite e quote

Ecco tutte le partite in programma nel weekend e fino al posticipo Genoa-Venezia di lunedì sera a Marassi.

Quote Antepost Serie B

Segui le migliori scommesse su tutto il calcio da tutto il mondo con gli esperti di BETTING MANIAC, canale Telegram tra i più completi in Italia, su tutti gli sport.