Pronostici Serie B 21a giornata. Venerdì torna in campo il campionato di calcio cadetto con l’anticipo Palermo-Bari. Nel weekend il resto delle partite, compreso Venezia-Sudtirol su cui si concentra la nostra FREE PICK.

Pronostici Serie B 21a giornata: anticipo Palermo-Bari

Il netto successo sul Parma ha ridato entusiasmo al Bari, che con i tre punti dell’ultimo weekend si è portata a tre punti dal secondo posto occupato da Reggina e Genoa. I biancorossi fanno ora visita al Palermo imbattuto addirittura da novembre, che nelle ultime cinque gare ha trovato quattro pareggi e un successo, ma se vuole riprendere il treno di testa ha bisogno di alzare ancora la media punti.

L’anticipo della ventunesima giornata in programma al ‘Barbera’ vede l’equilibrio a farla da padrone: i betting analyst di 888sport.it vedono infatti avanti di pochissimo i padroni di casa, per cui il successo vale @2,70 la posta, contro i tre punti al Bari, offerti invece @2,75. Di poco più alta la quota del pareggio, fissata @2,95.

Match, quello di venerdì sera, dove l’Under prevale nettamente @1,62, mentre un esito con almeno tre reti si gioca @2,23. Maggiore equilibrio invece tra Goal @1,83, e No Goal @1,90. Tra i risultati esatti in pole c’è l’1-1 @5,80, seguito dall’1-0 in favore del Palermo @7,50, mentre lo 0-0 e lo 0-1 per il Bari pagano @8 volte la posta.

Pronostici Serie B 21a giornata: le altre partite in programma

Sabato attenzione a Benevento-Genoa, gara a cui i campani arrivano con un solo punto in più sulla zona rossa della classifica, mentre i rossoblù di Gilardino (36) hanno appena agganciato la Reggina a ridosso della capolista.

Il Pisa prova a risollevarsi dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Cittadella, che ha interrotto una lunghissima serie positiva. Insidia Como per i nerazzurri di D’Angelo: i ragazzi di Longo devono salvarsi e hanno un bisogno disperato di punti.

Il Modena proverà a piazzare una zampata playoff ospitando il fanalino di coda Cosenza. Il Parma è chiamato a sfidare il Perugia, i Ducali non vincono da tre turni, mentre gli ospiti hanno ottenuto ben 7 punti nelle ultime 3 uscite (2 vittorie e un pari).

La Reggina di Inzaghi, reduce dal ko interno contro la Spal, ospita la Ternana di Andreazzoli, che nel turno precedente ha interrotto la lunga scia negativa battendo l’Ascoli di misura. I marchigiani, a loro volta, dovranno andare in trasferta a Ferrara per vedersela con la Spal di Daniele De Rossi che nei tre turni più recenti ha collezionato 6 punti con 2 vittorie e una sconfitta.

Alle 16:15, invece, il Cagliari di Claudio Ranieri cerca il 3° successo consecutivo in casa di un Cittadella, che deve tirarsi fuori dalle sabbie mobili con un risultato positivo.

Domenica, infine, tocca alla capolista Frosinone che dovrà fare visita ad un Brescia bisognoso di punti (non vince da 6 turni, 4 sconfitte e 2 pareggi).

FREE PICK Venezia-Sudtirol

Venezia-Sudtirol arrivano all’appuntamento con rapporti di forza ribaltati rispetto alle premesse estive. Sudtirol avanti in 6° posizione mentre i lagunari sono terzultimi e cercano punti salvezza. Entrambe le squadre arrivano da un 1-0. Il Sudtirol arriva da 5 Gol No e Under 2.5 e ha sempre segnato Under negli ultimi 5 viaggi a Venezia. Consigliamo UNDER 2.5 @1.66.

Tutte le quote sulla Serie B

