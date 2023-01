Pronostici Serie B 22a giornata. Lo scorso turno abbiamo incassato la free pick, ci riproviamo anche in questo turno del campionato di calcio cadetto con una giocata su Cosenza-Parma, oltre alle analisi di tutte le altre partite in programma.

Pronostici Serie B 22a giornata: le prime partite in programma

È il Cagliari di Claudio Ranieri ad aprire il programma del 22° turno di Serie B, ospitando la Spal di Daniele De Rossi. I rossoblù, che nei giorni scorsi hanno ritrovato in gruppo Mancosu, sono ottavi e imbattuti da 3 turni, mentre i ferraresi si trovano al 14° posto. Da quando c’è il tecnico di Testaccio sulla panchina dei sardi, la squadra rossoblù non ha ancora subito gol, ma con Liverani avevano perso il match di andata al Mazza per 1-0. Su 8 precedenti, 6 successi del Cagliari, un pari e una sconfitta.

Il programma prosegue sabato alle 14:00 con ben 7 partite in contemporanea. L’Ascoli di Bucchi ospita il Palermo di Corini che non perde da ben 7 turni. Dopo essere stati a lungo nella zona caldissima della classifica, i rosanero sono dunque a ridosso della zona playoff, soprattutto grazie al bomber Brunori, secondo in classifica marcatori con 10 reti. All’andata, vittoria dell’Ascoli in Sicilia per 2-3, dopo 4 incroci senza successi per i marchigiani (3 sconfitte e un pari).

Il Bari che ha perso 2 volte negli ultimi 3 turni, dovrà fare molta attenzione al Perugia, che viene dal ko di Parma, ma nei 3 turni precedenti aveva raccolto ben 7 punti. Mister Mignani punterà sul bomber Cheddira, capocannoniere con 12 gol, e sul fatto che negli ultimi 8 incroci i pugliesi non hanno mai perso contro gli umbri (5 successi, incluso quello dell’andata, e 3 pareggi).

Il Brescia, che non vince da ben 7 turni (4 sconfitte e 3 pareggi), prova a rialzarsi ospitando il Como, che occupa al momento il 16° posto. All’andata, terza vittoria nella serie cadetta per le Rondinelle contro i lombardi, che hanno conquistato un solo successo e pareggiato l’altro confronto.

Sfida d’alta quota tra Südtirol-Reggina, con entrambe le formazioni che hanno inanellato due vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 uscite. I calabresi, guidati da mister Pippo Inzaghi, sono stati a lungo la migliore difesa del campionato, mentre oggi subiscono qualche gol in più, ma segnano anche, tanto da essere il 3° attacco della serie cadetta con 32 reti fatte. All’andata il primo e unico precedente, con vittoria al Granillo dei calabresi per 4-0.

Pronostici Serie B 22a giornata: le altre sfide in programma

Tra Ternana e Modena è una sfida verità: Andreazzoli e Tesser devono capire se possono ambire a qualcosa di più di un campionato interlocutorio. Gli umbri, che hanno salutato Pettinari e non sanno se potranno utilizzare Capuano e Donnarumma (allenamento differenziato per loro ieri), hanno perso 3 volte negli ultimi 4 turni e non riescono a trovare continuità, mentre gli emiliani sono reduci da due successi nelle ultime tre gare. All’andata, vittoria di Modena per 4-1, un successo che ha equilibrato gli ultimi 10 precedenti con 4 successi per parte e 2 pareggi.

In campo anche il derby veneto tra Venezia-Cittadella, due tra le formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere rispettivamente. I lagunari sono reduci da 2 sconfitte di seguito, mentre gli ospiti vogliono proseguire la propria striscia positiva dopo aver ottenuto 4 punti nelle ultime 2 uscite. All’andata, pareggio per 1-1 tra le due formazioni venete, risultato che si è ripetuto 3 volte negli ultimi 4 incroci.

Alle 16:15 fari puntati sul big match tra Genoa-Pisa, con i rossoblù allenati da Alberto Gilardino reduci da ben 4 successi di fila e che potrebbero avere già a disposizione il nuovo acquisto Dragus. I toscani non hanno mai vinto nelle ultime 2 uscite (un pari e una sconfitta), mentre in 4 precedenti contro i liguri hanno ottenuto al massimo 2 pareggi (altrettante sconfitte).

Chiude il programma del turno il posticipo domenicale tra la capolista Frosinone-Benevento che vede anche affrontarsi due allenatori amici e campioni del mondo nel 2006. Le Streghe allenate da Cannavaro hanno fatto ricorso al mercato per provare ad invertire un trend che negli ultimi 4 turni li ha visti incassare 2 sconfitte con altrettanti pareggi. Via Forte, dentro Pettinari, i giallorossi proveranno nell’impresa di bissare il successo dell’andata, dopo che avevano perso i due precedenti scontri con i Ciociari. Gli uomini di Grosso, invece, sono a caccia del 4° successo consecutivo, che permetterebbe di consolidare il primato.

FREE PICK: Cosenza-Parma

Sulla carta, impegno alla portata per il Parma di Pecchia che, con la vittoria ottenuta nel turno precedente, è salito a quota 30 punti in settima posizione. Il Cosenza, invece, contro il Modena ha rimediato la quarta sconfitta nei 5 turni più recenti con l’obiettivo salvezza sempre più lontano. Nella storia recente, nessuna vittoria dei rossoblù contro i Ducali, che hanno vinto 3 volte (compresa la gara dell’andata) e pareggiato l’altra sfida.

Sfruttiamo il momento migliore e la maggior qualità dei ducali prendendoli vincenti anche se in trasferta per un raddoppio con PARMA @2.00.

