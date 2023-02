Pronostici Serie B 23a giornata. Il turno del campionato di calcio cadetto inizia venerdì con l’anticipo Modena-Cagliari su cui si concentra la nostra FREE PICK. La giornata andrà avanti nel weekend, e fino al big match di domenica pomeriggio, Parma-Genoa.

Anticipo Modena-Cagliari e FREE PICK

È Modena-Cagliari ad aprire venerdì il weekend della serie cadetta: i rossoblù (32 punti) di Ranieri sono lanciati e vanno a caccia del 5° risultato utile consecutivo per consolidare il posto playoff. All’andata 1-0 di misura del Cagliari in Sardegna.

Il Modena è la miglior squadra da Over del campionato, ma non in casa con 4 Under nelle ultime 5 partite al Braglia. Il Cagliari è O/U 9-13 in questa stagione e in trasferta nelle partite dei sardi vediamo solo 2.0 gol totali di media. Come FREE PICK giochiamo UNDER 2.5 @1.75.

Pronostici Serie B 23a giornata: le partite di sabato

Sabato il programma prosegue con 6 gare in contemporanea alle 14:00. Tra Benevento-Venezia, rispettivamente 23 e 21 punti, è sfida salvezza tra formazioni che non vincono entrambe da ben 5 turni.

Il Cittadella, in striscia positiva da 3 giornate (2 pareggi e una vittoria), ospita l’Ascoli che non vince da 4 turni e che rischia di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere.

Il Cosenza fanalino di coda, dopo essere tornato alla vittoria battendo il Parma nel turno precedente, ospita al Marulla la Ternana di Andreazzoli, che negli ultimi 3 turni ha centrato 2 successi. Possibile debutto tra i silani per l’argentino Mauro Zarate, ex Lazio e Fiorentina.

Nel primo pomeriggio di sabato fari puntati anche sul Curi di Perugia, dove i padroni di casa (terzultimi con 23 punti) rilanciati dalla vittoria in casa del Bari, vanno a caccia di altri punti salvezza contro un Brescia che perde da 3 turni di fila.

Dopo una sconfitta e 2 pareggi, il Pisa di Luca D’Angelo cerca punti playoff contro il Sudtirol, formazione allenata da Pierpaolo Bisoli che viene da tre vittorie consecutive.

La Spal di Daniele De Rossi proverà a cancellare la sconfitta di Cagliari ospitando il Bari, che non sta attraversando un buon periodo: 2 sconfitte di seguito, 3 negli ultimi 4 turni.

Alle 16:15 si chiude il programma del sabato con la capolista Frosinone (48 punti e 4 successi negli ultimi 4 turni) che fa visita al Como che si è tirato fuori momentaneamente dalle “sabbie mobili” avendo messo insieme 4 punti negli ultimi 2 turni.

Pronostici Serie B 23a giornata: le ultime sfide di domenica

Domenica i due posticipi delle 16:15. Palermo-Reggina si affrontano in un match d’alta quota: i siciliani arrivano da una striscia di 8 risultati utili (4 vittorie e 4 pareggi), mentre i ragazzi di Filippo Inzaghi hanno perso 2 volte nel trittico più recente di gare.

Chiude il match del Tardini tra Parma-Genoa, con i rossoblù che hanno una striscia positiva di 7 partite (se si eccettua la Coppa Italia): 5 vittorie e 2 pari.

